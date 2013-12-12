路透年度图片(奇趣类) Oddly of 2013

挖眼球。(5月11日，印度拉贾斯坦邦阿杰梅尔，一位穆斯林朝圣者在“乌尔斯节”游行活动上表演特技。来自印度各地的苏菲派穆斯林聚集在印度阿杰梅尔，参加一年一度的“乌尔斯节”，纪念12世纪苏的菲派圣人赫瓦贾·穆因丁·奇什蒂(Hmore