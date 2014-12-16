路透年度图片-奇趣类

掉入马桶。(7月3日，日本东京，一个女孩头戴粪便形状的帽子，准备滑入一个5米的大马桶。日本科学未来馆在暑期推出“厕所展”，让民众了解到自己的粪便与地球未来的关系。) REUTERS/Issei Kato