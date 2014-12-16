路透年度图片-奇趣类
修女也疯狂。(3月8日，加拿大坎卢普斯，两名修女喝着啤酒观看Tim Hortons Brier冰壶锦标赛。) REUTERS/Ben Nelms
掉入马桶。(7月3日，日本东京，一个女孩头戴粪便形状的帽子，准备滑入一个5米的大马桶。日本科学未来馆在暑期推出“厕所展”，让民众了解到自己的粪便与地球未来的关系。) REUTERS/Issei Kato
马面人。(7月8日，美国丹佛，总统奥巴马与街头民众互动时与一个戴马头面具的男子握手。) REUTERS/Kevin Lamarque
最美的奶牛。(10月15日，越南河内木州县举办奶牛选美大赛，一头装扮好的奶牛等待选美。选美的标准是奶牛要具有坚实身体、腿长并且产奶量高。今年从1.6万头奶牛中选出的126头参赛。) REUTERS/Kham
空中钢琴家。(7月23日，德国慕尼黑，音乐家Stefan Aaron在机场上空的飞行“天毯”上弹钢琴。这块特殊材质制成“天毯”由直升飞机吊在半空中。) REUTERS/Lukas Barth
背妻子大赛。(10月11日，北美年度背妻子锦标赛在美国缅因州星期日河地区举行，获胜者杰西．沃尔(Jesse Wall)背着女子阿瑟诺(Christina Arsenault)渡过水坑。比赛并不要求背上的女人一定是自己的妻more
拉链妖女。(10月26日，日本川崎，一名参加万圣节大游行的女子吃三明治。) REUTERS/Yuya Shino
悬崖上的婚纱照。(10月26日，浙江金华市金东区赤松镇灶头村，攀岩爱好者郑峰携妻子爬到20多米高的悬崖上拍婚纱照。) REUTERS/China Daily
遛乌龟。(9月4日，美国曼哈顿，市民罗兰德(Chris Roland)在麦迪逊大街遛自己养的两只乌龟。) REUTERS/Carlo Allegri
卖萌比赛。(8月17日，广东广州，全球唯一存活的广州长隆野生动物世界大熊猫三胞胎呆在恒温箱内。三胞胎大熊猫出生已满20天，并初显经典的黑白毛色。) REUTERS/Stringer
月下女巫。(10月8日，美国加州卡尔斯巴德，飞行器设计师Otto Dieffenbach设计的无线电遥控飞行器飞过夜空。) REUTERS/Mike Blake
蝙蝠侠出动。(10月7日，巴西圣保罗的儿童医院萨巴拉，洗窗工人扮成蝙蝠侠，给小病患一个惊喜。) REUTERS/Nacho Doce
割耳示威。(10月19日，俄罗斯莫斯科，艺术家Pyotr Pavlensky切掉耳垂抗议出于政治动机使用司法精神病学。) REUTERS/Maxim Zmeyev
奋力逃生。(8月7日，巴西亚马逊盆地Alto Turiacu印第安领地，一名原住民卡波族武士追赶一名试图逃跑的伐木贼。由于不满巴西政府保护亚马逊丛林不力，Alto Turiacu领地卡波族印第安族群的部落决定为了家园而战more
超酷装扮。(10月31日，美国纽约，一个孩子装扮成游戏《我的世界》中的人物，与妈妈一起前往学校。) REUTERS/Lucas Jackson
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悉尼人质劫持事件
悉尼一家咖啡馆发生人质劫持事件，透过窗户可看见现场有黑白旗帜，与“伊斯兰国”的旗帜相似。据目击者最新消息，已有数名人质跑出咖啡馆，但还不清楚是获释还是逃出。
寰宇搜奇（15）
世界之大，无奇不有。 路透摄影记者为你打开这扇“随意门”。
中国首家女子拳击俱乐部
中国首家女子拳击俱乐部于2010年在上海创立，至今已发展成拥有逾百名年龄在18至40岁会员的团队，想加入这家俱乐部的头条守则是“仅限女性”。
路透年度图片-时尚类
路透公布2014年度时尚类最佳图片，解读时尚界流行风潮。
精选图集
Quebec battles floods
Flooding from heavy spring rainfall inundated thousands of residences and forced the evacuation of homes as the worst flooding in decades hits the Canadian province of Quebec.
Kurdish YPG fighters of Syria
Despite fierce opposition from NATO ally Turkey, the White House has approved supplying arms to Kurdish YPG fighters to support an operation to retake the Syrian city of Raqqa from Islamic State.
Russia marks Victory Day
The annual parade commemorating the former Soviet Union's victory over Nazi Germany in World War II.
Iraqi forces open new front in west Mosul
Iraqi forces face stiff resistance from Islamic State after opening a new front after seven months of fighting.
South Korea elects Moon Jae-in
Liberal politician Moon Jae-in is the likely winner of South Korea's presidential election, a victory that would end nearly a decade of conservative rule and bring a more conciliatory approach toward North Korea.
Russia marks Victory Day
The annual parade commemorating the former Soviet Union's victory over Nazi Germany in World War II.
Inside compound of polygamous leader Warren Jeffs
The Utah mansion where convicted pedophile and polygamous religious sect leader Warren Jeffs once lived is being purchased by one of his former wives, who hopes to make it a tourist attraction and home for people who have left the church.
Meet France's new First Lady
French President-elect Emmanuel Macron�s wife has been constantly by his side during his campaign, managing his agenda, editing his speeches and advising him on his stage presence.
MTV Movie and TV Awards
Highlights from the MTV Movie and TV Awards.