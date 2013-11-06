寰宇搜奇 Oddly（19）
悬崖婚照。(10月26日，中国广西柳州，一对新人挂在悬崖旁拍摄婚纱照。)REUTERS/Stringer
狗狗牌咖啡。(10月26日，美国纽约，主人带着打扮成星巴克南瓜咖啡的狗狗参加第23届汤普金斯广场万圣节狗狗大游行。)REUTERS/Eduardo Munoz
横挂金钩。(10月31日，斯里兰卡科伦坡，嘟嘟车的司机横着睡在车中等待乘客。)REUTERS/Dinuka Liyanawatte
“曼妙”舞姿。(10月31日，万圣节期间，身着芭蕾舞女演员服装的一名男子在时代广场上跳舞。)REUTERS/Adrees Latif
狗狗绅士。(10月27日，日本川崎，狗狗Mr. CB穿着礼服参加万圣节的游行。)REUTERS/Yuya Shino
飞来“横祸”。(10月26日，英国牛津，一座设计为一只鲨鱼模型直插进屋顶的样式的雕塑。)REUTERS/Eddie Keogh
肚皮比美大赛。(10月27日，中国重庆，在腹部画上各种彩绘图案的孕妇们参加人体彩绘大赛。)REUTERS/China Daily
异样天坑。(10月27日，中国陕西西安，地下水管因老化而破裂后形成了一个巨坑，所幸无伤亡报道。)REUTERS/Stringer
“怪异”冲浪者。(10月26日，美国圣塔莫尼卡，变装后的参赛者们参加万圣节冲浪比赛。)REUTERS/Lucy Nicholson
人脸南瓜灯。(10月22日，美国纽约，雕刻成美国总统奥巴马及第一夫人米歇尔·奥巴马的南瓜灯在杜莎夫人蜡像馆点亮。)REUTERS/Carlo Allegri
另类蹦极。(哈卡斯共和国Tuim镇，身着化妆服饰绑在绳子上的31岁“Exit Point”业余成员Yuriy Yuferov从高120米的岩石跳至人造火山口“Tuimsky Proval”。)REUTERS/Ilya Nmore
中指雕塑。(10月21日，捷克共和国布拉格城堡的总统官邸前，工人们在安装捷克视觉艺术家David Cerny的作品。)REUTERS/David W Cerny
“幸免遇难”。(10月21日，中国河北承德，消防队员把一头掉入井里的驴拖出来。)REUTERS/China Daily
巨型人像。(10月23日，北爱尔兰贝尔法斯特，空中鸟瞰到的横跨11英亩面积的六岁女孩人像图，这是由古巴裔美国艺术家Jorge Rodriguez-Gerada设计的。)REUTERS/Cathal McNaughton
美丽水晶球。(10月24日，澳大利亚悉尼Tamarama海滩举办的海边雕塑展上，位于岩石峭壁上艺术家Lucy Humphrey命名为“地平线”的雕塑作品。)REUTERS/David Gray
微型世界。(10月22日，北爱尔兰贝尔法斯特，模型师Gareth Hutchinson制作的北爱尔兰防暴西洋景模型。)REUTERS/Cathal McNaughton
超高技艺。(10月20日，美国加州Vista，滑板运动员Aaron进行滑板表演。)REUTERS/Mike Blake
惊心动魄。(10月6日，希腊雅典，38岁的摩托车特技演员Akis Andreou在筒状式木制结构的“死亡之墙”上进行表演。)REUTERS/John Kolesidis
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亚洲太空竞赛 Space Race of Asia
(Reuters) -印度周二成为首个成功向火星发射探测器的亚洲国家，亚洲国家日益激烈的太空竞赛，料将推动一场新的太空探索热潮。
Twitter造就“打工皇帝”
(Reuters) - Twitter负责软件工程的高级副总裁Christopher Fry去年收入高达1,030万美元。在硅谷，大量风险投资支持创业企业，顶级技术人才的短缺推高薪水。
揭秘水下摄影 Underwater Photo Shoot
(Reuters) - 一年一度的红海水下摄影比赛在以色列度假胜地埃拉特举行，本次水下摄影大赛为期三天，共吸引来自世界各地的80位参赛者。
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Meet Kim Jong Un
President Donald Trump opened the door to meeting the North Korean leader, saying he would be honored to meet him under the right circumstances.
Commes Des Garcons at the Met
The Metropolitan Museum of Art celebrates the pioneering work of Japanese fashion designer Rei Kawakubo.
White House Correspondents' dinner
Journalists turn out for the annual White House Correspondents' Association dinner in Washington.
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May Day demonstrations, rallies and celebrations around the world.
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Trump marks 100 days with Harrisburg rally
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