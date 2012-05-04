寰宇搜奇 Oddly(6) 2012
美髯公。(4月22日，比利时布鲁塞尔，一名男子参加最美胡子比赛。) REUTERS/Francois Lenoir
美人对视。(4月20日，英国爱丁堡，一名“里昂和坦布尔”拍卖行的工作人员展示艺术家大卫·马赫(David Mach)的有关伊丽莎白女王的作品。) REUTERS/David Moir
小矮人。(4月23日，北爱尔兰贝尔法斯特，一名游客在大都会艺术中心观看艺术家罗伯特·塞里恩(Robert Therrien)的艺术装置。) REUTERS/Cathal McNaughton
无面歌王。(4月25日，西班牙奥维耶多，一名男子装扮成“Superpublica”，参加学生抗议活动。“Superpublica”是一个虚构的、维护公共教育的超级英雄。) REUTERS/Eloy Alonso
小鸡宇航员。(3月3日，美国加州中学生将一只名为“卡米拉”的橡皮小鸡系在氦气球上，将其送至3万余米高的平流层，协助观察近年最猛烈的太阳风暴，并测试辐射水平。这个玩具小鸡是美国宇航局太阳动力学观测卫星的吉祥物，在社交网络Twitter和Facebook上拥有数万名粉丝。) REUTERS/NASA/Earth to Sky/Bishop Union High School/Handout
突眼怪人。(4月22日，俄罗斯克拉斯诺雅茨克附近巴布罗夫罗格度假胜地，一名参赛者在滑雪比赛涂中掉入水池。100名滑雪爱好者参加名为“Gornoluzhnik”的横跨20米水池的比赛。) REUTERS/Ilya Naymushin
汽车特技。(4月24日，法国巴黎，一辆小汽车失控冲下地铁站的地下通道，大半个车身停在地下道的台阶上，只剩两个后轮还在地面。) REUTERS/Mal Langsdon
航空服展示。(4月24日，俄罗斯莫斯科星城，航天员们的航空服。星城承担了航天员训练与航天器发射任务。) REUTERS/Sergei Remezov
老虎屁股摸不得。(4月24日，泰国北碧府，一名游客在虎庙与老虎合影。) REUTERS/Chaiwat Subprasom
功夫熊猫。(4月20日，北京，什刹海体校的学生装扮成大熊猫等待参加表演。) REUTERS/China Daily
玩具总动员。(4月17日，俄罗斯莫斯科，警察逮捕装扮成动物的抗议者。环境保护主义者在“俄罗斯北极地区油气”商业会议召开场所外面举行抗议活动。) REUTERS/Denis Sinyakov
亲密爱人。(4月17日，奥地利维也纳，演员们在城堡剧院彩排英国作家丹尼尔·笛福的《鲁宾逊漂流记》。) REUTERS/Herwig Prammer
垂直时装秀。(4月18日，美国波士顿，在当地上演的垂直时装秀上，来自健身房的攀岩者展示麻省艺术与设计学院高年级学生的时装设计作品。他们表演的场地位于里维尔酒店的建筑外壁。) REUTERS/Brian Snyder
试穿高跟鞋。(4月18日，“穿上高跟鞋行走一英里”活动在美国加州圣何塞举行，圣何塞警官Phan Ngo(右)在活动中穿上高跟鞋。男人们在活动中脚穿高跟鞋走一英里，呼吁抵制性暴力。) REUTERS/Stephen Lam
航天飞机头饰。(4月19日，美国弗吉尼亚州国家航空航天博物馆，几名女子头戴航天飞机模型，等待“发现号”航天飞机的到来。“发现号”完成使命后，进驻国家航空航天博物馆。) REUTERS/Gary Cameron
抱式比赛。(4月18日，印度阿拉哈巴德，摔跤手们在摔跤馆内做准备活动。) REUTERS/Jitendra Prakash
沙发床。(4月19日，瑞士苏黎世大学，学生们坐在艺术家皮皮洛蒂·瑞斯特(Pipilotti Rist)的长沙发装置上阅读书籍。) REUTERS/Arnd Wiegmann
高空远眺。(4月17日，美国新奥尔良，一艘船只驶入港口，参加新奥尔良海军节及纪念1812年战争二百周年。) REUTERS/Sean Gardner
虫子蛋糕。(4月17日，荷兰瓦格宁根大学，虫子点缀的蛋糕。瓦格宁根大学的科学家通过研究发现，昆虫能为日渐增长的人口提供优良的蛋白质。) REUTERS/Michael Kooren