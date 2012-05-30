寰宇搜奇 Oddly(7)
偷窥裸浴。(5月11日，瑞士里恩，美国艺术家杰夫·昆斯(Jeff Koons)的作品《浴缸里的女人》(Women in Tub)在贝耶勒美术馆展出。) REUTERS/Arnd Wiegmann
变形金刚。(5月7日，日本东京，一座18米高的机器人“高达”模型亮相购物中心门前，以宣传高达主题公园。) REUTERS/Kim Kyung-HoonREUTERS/Kim Kyung-Hoon
大鼻怪。(5月5日，弗瑞兹(Frieze)艺术展在美国纽约举行，游客观看艺术家吉姆•兰比(Jim Lambie)的雕塑作品。) REUTERS/Keith Bedford
冰爽内衣。(2012年5月9日，日本东京，模特们展示内衣品牌黛安芬发布的“超级清凉内衣”。这款内衣中内置特殊的硅胶材料，能使胸部在夏天保持持久清爽。) REUTERS/Kim Kyung-Hoon
飘移的面孔。(5月9日，江苏南京，游客参观南京艺术学院毕业生作品联展。) REUTERS/Sean Yong
倒立房屋。(5月5日，奥地利小镇Terfens推出一项新的旅游景观，建筑师的创意作品“颠倒房屋”。这栋房子的内部设施及停车位都是倒立的。) EUTERS/Dominic Ebenbichler
僵尸赛跑。(5月5日，美国马萨诸塞州埃姆斯伯里，一名男子扮成僵尸在比赛中渡过水池。“僵尸”追逐障碍赛跑在此地举行，每位参赛选手在腰部绑着写有“健康”的标牌，并保证这个腰牌不被“僵尸”抢走。) REUTERS/Brian more
致命诱惑。(5月7日，美国芝加哥，艺术家苏厄德·约翰逊(Seward Johnson)创作的8米高玛丽莲·梦露雕像被拆除。此雕像的设计灵感来自于梦露在其1955年拍摄的电影《七年之痒》中的经典画面。) REUTERS/Jmore
人体踏板。(5月13日，美国马萨诸塞州沃尔瑟姆，女子们在庆祝蒸汽朋克的活动中站在一名自称“人类地板”的表演者身上。蒸汽朋克的作品往往依靠新某种假设的技术，如通过新能源、新机械、新材料、新交通工具等方式，展现一个平行于19more
机器人派对。(5月12日，世界七人制橄榄球系列赛在英国伦敦特威肯纳姆体育场举行，观众们装扮成英剧《神秘博士》中机器人戴立克(Dalek)。约有10万多名观众参加这个为期两天的赛事，其中一些观众身穿奇装异服。) REUTEmore
真假德普。(5月12日，在好莱坞男星约翰尼•德普抵达日本成田国际机场时，扮成德普的日本演员Ken Shimizu索取德普签名。) REUTERS/Yuriko Nakao
手臂音乐机。(5月14日，美国纽约，纹身爱好者戴夫•赫班(Dave Hurban)将四枚磁铁植入自己的手腕中，用来吸住iPod Nano，以方便携带。) REUTERS/Keith Bedford
梦幻泡泡。(5月23日，英国伦敦，一个孩子在泰晤士河畔与巨大肥皂泡泡玩耍。) REUTERS/Suzanne Plunkett
盛装看日食。(5月21日，日本京都，歌妓们身穿和服戴着眼镜观看“日全食”。) REUTERS/Yomiuri Shimbun
耍酷海狮。(5月21日，日本东京，一只海狮在水族馆带着眼镜观看日食。) REUTERS/Yomiuri Shimbun
巨人国。(5月23日，基辅双年展在乌克兰举行，一名游客观看荷兰艺术家福柯尔特•德•容(Folkert de Jong)的作品。) REUTERS/Anatolii Stepanov
空中特技。(5月20日，比利时布鲁塞尔，一名男子在原子能塔上练习走绳索。) REUTERS/Sebastien Pirlet
严阵以待。(5月19日，德国法兰克福，一个孩子在反紧缩的抗议活动期间站在防暴警察前面。) REUTERS/Alex Domanski