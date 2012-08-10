伦敦奥运成110米栏滑铁卢 罕见11人退赛 Olympic 110m Hurdles

英国媒体认为，伦敦的低温天气对选手有一定影响，低温造成肌肉更容易拉伤。加上本次比赛赛程紧密，35个小时内要比3枪，这种节奏对于大多数选手来说都是不常见的，造成了多人退赛的现象。(罗伯斯受伤后坐在地上。) REUTERS/more