伦敦奥运成110米栏滑铁卢 罕见11人退赛 Olympic 110m Hurdles
伦敦成为110米栏选手的滑铁卢，从资格赛到决赛，共有11人退赛。(8月7日，刘翔预赛中受伤。) REUTERS/Stefan Wermuth。
继刘翔因伤退出110米栏首轮争夺之后，世界纪录保持者、古巴名将罗伯斯也在伦敦奥运会110米栏决赛中因右大腿肌肉拉伤退赛。 REUTERS/Phil Noble
刘翔和罗伯斯作为奥运冠军都因伤退赛，其他还有9名选手因为受伤或打栏等原因没有完成比赛。(8月8日，男子110米栏决赛。) REUTERS/David Gray
刘翔所在的小组，资格赛中只有5人完成比赛，4人都因不同原因没有到达终点。(刘翔受伤后单腿跳到终点。) REUTERS/Lucy Nicholson
英国媒体认为，伦敦的低温天气对选手有一定影响，低温造成肌肉更容易拉伤。加上本次比赛赛程紧密，35个小时内要比3枪，这种节奏对于大多数选手来说都是不常见的，造成了多人退赛的现象。(罗伯斯受伤后坐在地上。) REUTERS/more
8月7日，中国运动员刘翔在伦敦奥运男子110米栏预赛中摔倒，无缘半决赛。 REUTERS/David Gray
刘翔前腿触及第一栏后摔倒在地。 REUTERS/David Gray
刘翔摔倒。 REUTERS/Eddie Keogh
刘翔亲吻栏架告别伦敦奥运。 REUTERS/Lucy Nicholson
刘翔扶着受伤的脚部。刘翔曾夺得2004年雅典奥运会男子110米栏冠军，并曾缔造世界纪录。 REUTERS/Lucy Nicholson
8月8日，在男子110米栏决赛中，罗伯斯因大腿受伤，未能正常完赛。 REUTERS/David Gray
罗伯斯受伤后以自己的方式到达终点。 REUTERS/Phil Noble
8月8日，荷兰选手塞多克(Gregory Sedoc)在半决赛中受伤，中途退出比赛。 REUTERS/David Gray
8月7日，在预赛中，第三小组的英国选手安德鲁·波奇(Andrew Pozzi)未能完成比赛。REUTERS/Eddie Keogh
在预赛中，刘翔所在的第6小组波兰名将阿图尔·诺加(Artur Noga)(左)因伤病放弃比赛。 REUTERS/David Gray