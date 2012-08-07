奥运赛场意外多 Olympic bloopers
8月5日，在女子400米跨栏比赛中，保加利亚选手Vania Stambolova撞栏跌倒。 REUTERS/David Gray
8月2日，在体操女子个人全能决赛中，罗马尼亚选手拉里萨·洛达切(Larisa Andreea Iordache)在平衡木项目中失去平衡，但未落杆。 REUTERS/Brian Snyder
8月3日，在男子1500米预赛中，西班牙选手Alvaro Rodriguez不慎摔倒。 REUTERS/Lucy Nicholson
7月30日，在曲棍球男子小组赛英国队对阵阿根廷队中，阿根廷球员Pedro Ibarra(左)跌倒瞬间。 REUTERS/Kai Pfaffenbach
7月30日，在体操男子团体决赛中，英国选手山姆·奥尔德姆(Sam Oldham)在单杠环节中失误落杠。REUTERS/Phil Noble
7月29日，在女子体操预赛中，哈萨克斯坦选手毛迪亚·阿兹姆拜(Moldir Azimbay)在自由体操项目中摔倒。 REUTERS/Mike Blake
8月3日，在举重女子75公斤级A组中，埃及选手阿比尔(Khalil K Abir Abdelrahman)试举失败后倒地。REUTERS/Dominic Ebenbichler
7月31日，男子手球小组赛A组突尼斯对阵爱尔兰，突尼斯球员Kamel Alouini(中)扑倒两名爱尔兰球员。 REUTERS/Marko Djurica
8月4日，在女子3000米障碍赛中，葡萄牙选手Clarisse Cruz(右)摔倒在地。 REUTERS/David Gray
8月5日，在体操女子跳马决赛中，美国名将马罗尼(McKayla Maroney)落地时出现失误。 REUTERS/Brian Snyder
7月29日，在自行车女子公路赛中，发生连环相撞。 REUTERS/Stefano Rellandini
7月31日，男排B组小组赛巴西对阵俄罗斯，俄罗斯球员Taras Khtey(右)扑救时摔倒。 REUTERS/Ivan Alvarado
7月31日，在体操女子团体决赛中，俄罗斯选手阿法纳斯耶娃(Kseniia Afanaseva)在自由体操项目中摔倒。 REUTERS/Mike Blake
7月31日，男排A组小组赛波兰对阵保加利亚，波兰球员兹毕格尼沃·巴尔特曼(Zbigniew Bartman)(右)追球时撞倒球童。 REUTERS/Ivan Alvarado
7月26日，男子足球C组小组赛白俄罗斯对阵新西兰，新西兰球员克里斯·伍德(Chris Wood)不慎摔倒。 REUTERS/Alessandro Garofalo
7月30日，在体操男子团体决赛中，日本选手内村航平(Kohei Uchimura)在鞍马项目中失误落马。 REUTERS/Phil Noble
7月30日，在马术三项赛越野赛项目中，澳大利亚C-弗雷德里克斯(Clayton Fredericks)人仰马翻。 REUTERS/Eddie Keogh
8月3日，女子手球小组赛B组韩国对阵法国，韩国球员Jo Hyobi摔倒在地。 REUTERS/Marko Djurica
7月28日，在网球女单比赛中，塞尔维亚名将扬科维奇(Jelena Jankovic)在与小威的比赛中跌倒受伤。 REUTERS/Stefan Wermuth
7月30日，曲棍球男子小组赛A组西班牙对阵巴基斯坦，西班牙球员Pablo Amat(左)与巴基斯坦的Muhammad Irfan相撞。 REUTERS/Kai Pfaffenbach
8月1日，在羽毛球女单比赛中，台湾选手戴资颖救球时不慎跌倒。REUTERS/Bazuki Muhammad
7月31日，男排B组小组赛德国对阵美国，德国球员马库斯·斯图瓦特(Markus Steuerwald)上演“倒栽葱”。 REUTERS/Ivan Alvarado
7月30日，在女子举重58公斤级比赛中，泰国选手Rattikan Gulnoi试举失败。 REUTERS/Stefano Rellandini
7月29日，男排B组小组赛巴西对阵突尼斯，巴西的索萨(Wallace de Souza)撞到场边围栏。 REUTERS/Ivan Alvarado
8月2日，在场地自行车男子团体追逐赛预赛中，英国车手菲利普·辛德斯(Philip Hindes)摔倒受伤。REUTERS/Cathal McNaughton
8月3日，在举重男子85公斤级B组比赛中，伊拉克的Safaa Al-Jumaili试举失败后摔倒。 REUTERS/Dominic Ebenbichler
8月4日，曲棍球女子小组赛B组新西兰对阵美国，美国队的道森(Rachel Dawson)(右)在湿场地中摔倒。 REUTERS/Suzanne Plunkett