伦敦奥运火炬传递 Olympic Torch Relay
2012年5月10日，伦敦奥运会圣火在希腊奥林匹亚的赫拉神庙前点燃，开启了奥运火炬传递旅程。奥伦火炬于5月10日至17日、为期8天时间里在希腊境内传递。 REUTERS/John Kolesidis
最高女祭司伊诺·梅妮佳奇(Ino Menegaki)拿着火种。 REUTERS/John Kolesidis
最高女祭司将圣火传递给第一棒火炬手、希腊游泳世界冠军斯帕罗斯·吉安尼奥蒂斯(Spyridon Gianniotis)，同时将橄榄枝传递给他。 REUTERS/Mal Langsdon
5月13日，希腊北部重镇塞萨洛尼基，一名残疾人传递伦敦奥运火炬。 REUTERS/Grigoris Siamidis
5月18日，英国西部卡德罗斯皇家海军飞行基地，奥运圣火从希腊运抵英国，足球明星贝克汉姆点燃圣火盆。与北京奥运会火炬的全球传递不同，伦敦奥运会火炬传递基本上都在英国国内进行。 REUTERS/Toby Melville
贝克汉姆准备点燃火炬。 REUTERS/Toby Melville
点燃火炬。 REUTERS/Toby Melville
手拿火炬。 REUTERS/Toby Melville
展示火炬。 REUTERS/Toby Melville
5月19日，英国最西南端康沃尔郡的兰兹角，火炬传递开始。 REUTERS/Toby Melville
康沃尔郡的Marazion海滩，一名火炬手传递火炬。 REUTERS/Toby Melville
5月20日，英格兰西南部的普利茅斯(Plymouth)，火炬手在安保人员的陪同下传递火炬。 REUTERS/Toby Melville
英格兰西南部托基(Torquay)，众多居民观看火炬传递活动。 REUTERS/Toby Melville
5月21日，英格兰西南部波洛克(Porlock)的火炬传递。 REUTERS/Toby Melville
英格兰西部Hatherleigh，在奥伦火炬传递开始前，当地居民组织火炬传递赛跑活动。 REUTERS/Toby Melville