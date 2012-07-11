直击伦敦奥运场馆 Olympic Venues
2012年伦敦奥运会即将于7月27日开幕，为奥运而建的34个场馆已基本准备就绪，分布在伦敦奥林匹克公园、伦敦市区以及英国其他地区。其中14个新建体育馆中有8个临时场馆，6个永久性场馆。(2011年12月20日，奥林匹克公园内的奥运场馆俯瞰图。) REUTERS/LOCOG/Handout
奥林匹克公园场馆--奥林匹克体育场，位于奥林匹克公园南边一座“岛”上，三面环水。观众可通过五座桥梁前往体育场。奥运会和残奥会的田径比赛及开闭幕式都将在这里举行。 REUTERS/Stefan Wermuth
2012年5月4日，奥林匹克体育场举办BUCS Visa室外田径锦标赛和Visa伦敦残疾大奖赛。REUTERS/Eddie Keogh
奥林匹克公园场馆--水上运动中心，位于奥林匹克公园东南角，为游泳、残奥会游泳比赛、跳水、花样游泳以及现代五项游泳比赛的赛场。水上运动中心由著名建筑师扎哈·哈迪德设计，体育馆最主要的特色是其十分壮观的波浪式屋顶，长160米，宽80米，其跨度比伦敦希斯罗机场的5号航站楼还长。在奥运会期间，大多数的观众将坐在水上运动中心临时搭建的两翼坐席观看比赛。奥运会结束之后，将拆除两翼看台。 REUTERS/Stefan Wermuth
2012年2月17日，伦敦水上运动中心的泳道。在伦敦奥运期间，水上运动中心可谓是伦敦奥林匹克公园的“大门”。预计有三分之二的观众是通过一座横跨水上运动中心顶部的大桥进入奥林匹克公园。 REUTERS/Eddie Keogh
奥林匹克公园场馆--篮球馆，位于奥林匹克公园北边，将举办篮球比赛、轮椅篮球比赛、轮椅橄榄球比赛和手球比赛的决赛。该篮球馆呈正方形，长115米，高35米，是奥运会历史上最大的临时场馆之一，在伦敦奥运会结束后拆除。 REUTERS/Stefan Wermuth
2011年8月16日，奥运会篮球测试赛在奥运会篮球馆举行，中国男篮对阵澳大利亚队。 REUTERS/Suzanne Plunkett
奥林匹克公园场馆--自行车场馆，坐落在奥林匹克公园北部，将举行伦敦奥运会和残奥会的场地自行车比赛。 REUTERS/LOCOG/Handout
奥林匹克室内赛车场内设6000座位，由两个清晰的、分离的顶部构成，使赛场本身更具有效性及表演观赏性。 REUTERS/Cathal McNaughton
奥林匹克公园场馆--小轮车赛场，位于奥林匹克公园北部，将在伦敦奥运会期间举办BMX小轮车比赛。 REUTERS/Luke MacGregor
奥林匹克公园场馆--滨河竞技场，位于奥林匹克公园内，将举行曲棍球和残奥会的7人制足球和5人制足球比赛。 REUTERS/Eddie Keogh
2012年5月5日，滨河竞技场举办国际曲棍球邀请赛，英国队对阵阿根廷队。 REUTERS/Dylan Martinez
奥林匹克公园场馆--水球馆，位于奥林匹克公园东南角，在奥林匹克体育场和水上运动中心旁，举办伦敦奥运会男子和女子水球比赛。 REUTERS/LOCOG/Handout
2012年5月3日，水球馆举办水球国际邀请赛场景。 REUTERS/Toby Melville
奥林匹克公园场馆--手球馆，将举行手球、盲人门球和现代五项中击剑项目的比赛。REUTERS/Paul Hackett
伦敦地区比赛场馆--卓越伦敦国际会展中心，坐落在金丝雀码头和伦敦城市机场之间，将举办多项奥运会和残奥会的赛事，包括拳击、击剑、柔道、乒乓球、跆拳道、举重、摔跤、室外地滚球戏、残奥会乒乓球、残奥会举重、残奥会力量举重、坐式排球和轮椅击剑。 REUTERS/Stefan Wermuth
2011年11月26日，奥运测试赛在卓越伦敦国际会展中心举行。 REUTERS/Olivia Harris
伦敦地区比赛场馆--北格林威治体育馆，最初是为庆祝千禧年而建造，将举行艺术体操、蹦床比赛和篮球比赛的决赛，及残奥会的轮椅篮球比赛。 REUTERS/Stefan Wermuth
北格林尼治体育馆原名为O2体育馆，其篮球比赛场景。 REUTERS/Luke MacGregor
伦敦地区比赛场馆--温布尔登网球场，是全英草地网球俱乐部和槌球俱乐部所在地，在2012年伦敦奥运会期间将在此举行网球比赛。 REUTERS/Tom Lovelock/AELTC/Pool
温布尔登网球场内部景观。 REUTERS/Eddie Keogh
伦敦地区比赛场馆--格林威治公园，将举办奥运会和残奥会的马术比赛和现代五项中的赛跑和射击比赛。(2011年7月4日，格林威治公园的马术比赛活动。) REUTERS/Olivia Harris
2011年7月4日，格林威治公园举办的马术比赛。 REUTERS/Olivia Harris
伦敦地区比赛场馆--英国皇家骑兵卫队阅兵场，举行奥运沙滩排球比赛。该场地就在英国首相的办公府邸门前。 REUTERS/Luke MacGregor
伦敦地区比赛场馆--罗德板球场，举行奥运射箭比赛，赛场还附带有一个室内射箭场。罗德板球场从1814年就开始举办比赛，有规律地举办一些测试赛和国际性比赛。 REUTERS/Philip Brown
伦敦地区比赛场馆--海德公园，是伦敦最大的皇家公园，将举行奥运会铁人三项的比赛。 REUTERS/Suzanne Plunkett
伦敦地区比赛场馆--温布利体育场，坐落在伦敦西北部，距离伦敦市中心仅6英里，是2012年伦敦奥运会足球比赛场馆中6个最大的场馆之一，新建的拱顶有130米高，直冲云霄。男子足球和女子足球的冠军争夺战都将在此举行。该体育场设有可滑动的屋顶，从而不让糟糕的天气影响比赛。 REUTERS/Action Images/Pool
温布利体育场内部景观。奥运足球比赛场馆分别是理光体育场(考文垂市体育场)、汉普顿公园球场、加迪夫千年体育场、老特拉福德球场、圣詹姆斯公园球场、温布利体育场。 REUTERS/Toby Melville
理光运动场是考文垂足球俱乐部的主球场，在2012年奥运会期间由于禁止冠名赞助而被称为“考文垂市体育场”，奥运期间这里举办一些足球比赛。 REUTERS/Darren Staples
汉普顿公园球场位于苏格兰格拉斯哥南部，是苏格兰国家队的体育场，在奥运会期间，该球场总共会举行包括男足和女足在内的8场足球比赛。 REUTERS/Pascal Lauener
迪夫千年球场位于威尔士的首府加的夫，是威尔士的国家体育场。 REUTERS/Olivia Harris
老特拉福德球场是曼联的主场，是英国第二大足球场。在奥运会期间，老特拉福德球场将举办9场足球比赛，其中包括男子足球和女子足球的半决赛。 REUTERS/Phil Noble
老特拉福德球场内部景观。 REUTERS/Nigel Roddis
奥运足球比赛场地之一圣詹姆斯公园球场。REUTERS/Nigel Roddis
埃塞克斯郡哈德利农场将新建一个山地自行车赛场，并在伦敦奥运会开幕前搭建临时的看台以及其他必要设施，赛场占地550英亩。 REUTERS/Paul Hackett
位于英格兰哈福德郡的李谷白水中心将在伦敦奥运会期间举行皮划艇激流回旋的比赛。 REUTERS/Eddie Keogh
伊顿-多尼(Eton Dorney)水上中心将举行伦敦奥运赛艇、皮划艇静水比赛和残奥会赛艇比赛。 REUTERS/Stefan Wermuth
伊顿-多尼水上中心位于伦敦以西25公里的温莎城堡附近，尽管这个赛艇中心并非新建场馆，但国际皮划艇联合会(ICF)仍然对伊顿多尼给予了高度称赞。 REUTERS/Stefan Wermuth
伦敦市中心的地标区域-- 林荫路，奥运会和残奥会的马拉松比赛以及公路自行车赛的起点和终点都设置在此。 REUTERS/Dan Kitwood/POOL
林荫路是伦敦重大活动和大型体育赛事的举办地，著名的伦敦马拉松便在此举行。在残奥会结束后，所有的临时建筑都将拆除，林荫路将恢复其原有使用。 REUTERS/Dan Kitwood/POOL
韦茅斯-波特兰港将举办伦敦奥运会和残奥会的帆船比赛。该场馆也是2012年伦敦奥运会首个建设完工的场馆。 REUTERS/Eddie Keogh
韦茅斯-波特兰港能提供全英国最佳的自然水域，非常适宜帆船运动，陆上设施也配套齐全。韦茅斯-波特兰港已经举办过诸多国际帆船比赛。 REUTERS/Greg Bos