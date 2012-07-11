直击伦敦奥运场馆 Olympic Venues

奥林匹克公园场馆--水上运动中心，位于奥林匹克公园东南角，为游泳、残奥会游泳比赛、跳水、花样游泳以及现代五项游泳比赛的赛场。水上运动中心由著名建筑师扎哈·哈迪德设计，体育馆最主要的特色是其十分壮观的波浪式屋顶，长160米，宽80米，其跨度比伦敦希斯罗机场的5号航站楼还长。在奥运会期间，大多数的观众将坐在水上运动中心临时搭建的两翼坐席观看比赛。奥运会结束之后，将拆除两翼看台。 REUTERS/Stefan Wermuth