走进巴黎车展 Paris Auto Show

2012年巴黎国际车展于9月27日拉开帷幕，今年主题为“未来，从现在开始”。在欧洲市场不断萎缩、汽车产业不断关闭工厂和裁减员工的背景下，新能源、新动力以及高端新车型仍是最吸引眼球的主角。(梅赛德斯-奔驰Concept Style Coupe概念型跑车(上)与SLS Electric Drive电动超级跑车。) REUTERS/Jacky Naegelen