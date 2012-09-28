走进巴黎车展 Paris Auto Show
2012年巴黎国际车展于9月27日拉开帷幕，今年主题为“未来，从现在开始”。在欧洲市场不断萎缩、汽车产业不断关闭工厂和裁减员工的背景下，新能源、新动力以及高端新车型仍是最吸引眼球的主角。(梅赛德斯-奔驰Concept Style Coupe概念型跑车(上)与SLS Electric Drive电动超级跑车。) REUTERS/Jacky Naegelen
巴黎车展于9月27日至28日对媒体开放，从29日起对公众开放，10月14日闭幕，来自20个国家的约250个汽车品牌将参展。(一名游客参观汽车引擎。) REUTERS/Christian Hartmann
Smart品牌汽车负责人安内特·温克勒(Annette Winkler)全球首发电力驱动的双座概念车Smart ForStars。 REUTERS/Jacky Naegelen
梅赛德斯-奔驰Concept Style Coupe概念型跑车，售价将高达41.65万欧元(约合人民币337.4万元)，成为全球性能最强也是最昂贵的量产电动车。REUTERS/Jacky Naegelen
梅赛德斯-奔驰Concept Style Coupe概念型跑车轮毂。 REUTERS/Jacky Naegelen
菲亚特熊猫Trekking全球首发。 REUTERS/Jacky Naegelen
标致旗下高性能混合动力跑车Onyx正式首发。 REUTERS/Jacky Naegelen
标致全球总经理毕高诚(Maxime Picat)在展厅回答记者提问。REUTERS/Jacky Naegelen
宝马集团销售总监伊恩·罗伯森(Ian Robertson)全球首发宝马Active Tourer概念车，将是宝马即将量产的首款前驱车型。REUTERS/Christian Hartmann
雷诺-日产总裁卡洛斯·戈恩(Carlos Ghosn)正式发布第四代雷诺Clio，是首款全面展现雷诺设计复兴成就的量产车型。REUTERS/Jacky Naegelen
大众新款高尔夫GTI概念车在巴黎车展全球首发，预计将于明年6月在全球市场上市，动力性能较上一代车型有了较大的提升。赛车界传奇人物杰奇·伊克斯(Jacky Ickx)(右)亮相现场。REUTERS/Jacky Naegelen
全新宾利欧陆GT Speed在今年巴黎车展首度亮相，是宾利史上所打造的最快公路车型，搭载W12引擎的GT Speed最高时速可达205英里/小时(330公里/小时)。 REUTERS/Jacky Naegelen
戴姆勒汽车公司首席执行官迪特尔·蔡澈(Dieter Zetsche)乘坐新一代梅赛德斯-奔驰A Class汽车抵达展厅。 REUTERS/Jacky Naegelen
一名模特展示兰博基尼Gallardo LP570-4 Superleggera。 REUTERS/Christian Hartmann
Mini Cooper S All4。 REUTERS/Jacky Naegelen
奥迪汽车首席执行官鲁伯特·施泰德(Rupert Stadler)站在一辆奥迪Q2附近发表讲话。 REUTERS/Christian Hartmann
奥迪A3。REUTERS/Christian Hartmann
法国汽车生产商雷诺公司首席运营官卡洛斯·塔瓦雷斯(Carlos Tavares)展示一辆Dacia Sandero。REUTERS/Christian Hartmann