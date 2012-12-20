朴槿惠当选韩国首位女总统 Park Geun-hye

朴槿惠的父亲朴正熙是韩国最具争议的总统之一。在他治下，韩国实现了“汉江奇迹”的经济腾飞，但在其统治期间，反对他的政治活跃分子经常遭任意羁押，人权纪录被视为不如经济发展，反对者指责朴正熙是“独裁者”。(1977年8月31日，朴正熙观看朴槿惠练习书法。) REUTERS/The Ministry of Culture, Sports and Tourism/Handout