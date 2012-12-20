朴槿惠当选韩国首位女总统 Park Geun-hye
韩国新国家党总统候选人朴槿惠在韩国第18届总统选举中，以微弱优势击败民主统合党候选人文在寅，当选韩国下一任总统，成为韩国历史上首位女总统。(摄于12月20日，国家公墓) REUTERS/Lee Jin-man/Pool
朴槿惠19日晚访问了位于首尔汝矣岛的新国家党党部，然后前往光化门发表胜选演讲，表示将努力兑现向国民作出的承诺。 REUTERS/Kim Jae-Hwan/Pool
文在寅19日晚在民主统合党党部承认败选。 REUTERS/Woohae Cho
朴槿惠是韩国前总统朴正熙的长女，生于1952年2月2日，毕业于韩国西江大学电子工学系，精通汉语，现年60岁的她至今单身。(摄于8月20日，高阳市) REUTERS/Lee Jae-Won
朴槿惠1997年加入大国家党(新国家党前身)，1998年当选国会议员。此后，她连续5次当选国会议员，并先后出任大国家党及新国家党的副党首、党首。(7月10日，朴槿惠在首尔发表演讲。) REUTERS/Lee Jae-Won
今年8月，朴槿惠宣布参加韩国第18届总统选举。8月，她以压倒性优势获得新国家党总统候选人资格。(12月19日，朴槿惠在投票站投票。) REUTERS/Kim Hong-Ji
朴槿惠9岁随父进入青瓦台，22岁在母亲遇刺身亡后担起“第一小姐”的职责。(12月18日，釜山，朴槿惠乘车离开竞选集会。) REUTERS/Kim Hong-Ji
1979年其父亲朴正熙遇刺身亡后，朴槿惠被迫远离政坛，但于上世纪90年代末回到公众视线。(12月18日，朴槿惠在釜山参加竞选集会。) REUTERS/Kim Hong-Ji
朴槿惠的父亲朴正熙是韩国最具争议的总统之一。在他治下，韩国实现了“汉江奇迹”的经济腾飞，但在其统治期间，反对他的政治活跃分子经常遭任意羁押，人权纪录被视为不如经济发展，反对者指责朴正熙是“独裁者”。(1977年8月31日，朴正熙观看朴槿惠练习书法。) REUTERS/The Ministry of Culture, Sports and Tourism/Handout
朴槿惠(中)的全家照。 REUTERS/The Saenuri Party/Handout
1979年，朴槿惠参加父亲朴正熙的葬礼。 REUTERS/The Saenuri Party/Handout
20世纪70年代，朴槿惠在母亲遇刺身亡后担起“第一小姐”的责任会见孩子们。REUTERS/The Saenuri Party/Handout
2002年，朴槿惠访问朝鲜时与金正日会谈。 REUTERS/The Saenuri Party/Handout
2005年10月26日，首尔，朴槿惠在家中与小狗合影。REUTERS/The parliament office of Park Geun-hye/Handout/Files