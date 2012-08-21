版本:
中国

摄影技法：剪影 Photo focus: Silhouette

作者
ALESSANDRO BIANCHI
2012年 8月 21日 星期二

剪影照片是指包含被拍摄者、物体或场景外形轮廓的照片，被摄体本身往往是黑色的，不包含任何细节。剪影照片可以突出主体，表现人物外形姿态。(2012年5月31日，意大利罗马，一名运动员参加国际田联黄金钻石联赛男子撑杆跳比赛。) REUTERS/Alessandro Bianchi

2012年 8月 21日 星期二
剪影照片是指包含被拍摄者、物体或场景外形轮廓的照片，被摄体本身往往是黑色的，不包含任何细节。剪影照片可以突出主体，表现人物外形姿态。(2012年5月31日，意大利罗马，一名运动员参加国际田联黄金钻石联赛男子撑杆跳比赛。) REUTERS/Alessandro Bianchi
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作者
STRINGER/MEXICO
2012年 8月 21日 星期二

2012年8月13日，墨西哥瓜达卢佩，警察在演习中准备用绳索下降。 REUTERS/Daniel Becerril

2012年 8月 21日 星期二
2012年8月13日，墨西哥瓜达卢佩，警察在演习中准备用绳索下降。 REUTERS/Daniel Becerril
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作者
RICARDO MORAES
2012年 8月 21日 星期二

2012年8月7日，巴西里约热内卢，一名男子在罗德里戈湖岸边舒展身体。 REUTERS/Ricardo Moraes

2012年 8月 21日 星期二
2012年8月7日，巴西里约热内卢，一名男子在罗德里戈湖岸边舒展身体。 REUTERS/Ricardo Moraes
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作者
JON NAZCA
2012年 8月 21日 星期二

2012年6月24日，西班牙马拉加，在海中洗澡的民众观看圣胡安之夜燃放的烟花。REUTERS/Jon Nazca

2012年 8月 21日 星期二
2012年6月24日，西班牙马拉加，在海中洗澡的民众观看圣胡安之夜燃放的烟花。REUTERS/Jon Nazca
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作者
Eliseo Fernandez
2012年 8月 21日 星期二

2010年7月11日，智利瓦尔帕莱索的日食景观。 REUTERS/Eliseo Fernandez

2012年 8月 21日 星期二
2010年7月11日，智利瓦尔帕莱索的日食景观。 REUTERS/Eliseo Fernandez
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作者
STRINGER
2012年 8月 21日 星期二

2012年1月24日，古巴普拉亚吉隆滩，一名水肺潜水员卸掉装备准备结束潜水。 REUTERS/Stringer

2012年 8月 21日 星期二
2012年1月24日，古巴普拉亚吉隆滩，一名水肺潜水员卸掉装备准备结束潜水。 REUTERS/Stringer
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作者
DWI OBLO
2012年 8月 21日 星期二

2012年6月20日，印尼日惹附近基杜尔山地区，一名学生进入Jomblang洞穴。 REUTERS/Dwi Oblo

2012年 8月 21日 星期二
2012年6月20日，印尼日惹附近基杜尔山地区，一名学生进入Jomblang洞穴。 REUTERS/Dwi Oblo
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作者
DINUKA LIYANAWATTE
2012年 8月 21日 星期二

2011年7月30日，斯里兰卡科伦坡，观众观看红牛花样摩托车挑战赛。REUTERS/Dinuka Liyanawatte

2012年 8月 21日 星期二
2011年7月30日，斯里兰卡科伦坡，观众观看红牛花样摩托车挑战赛。REUTERS/Dinuka Liyanawatte
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作者
BABU
2012年 8月 21日 星期二

2011年6月23日，印度金奈，一个孩子在枯树上玩耍。 REUTERS/Babu

2012年 8月 21日 星期二
2011年6月23日，印度金奈，一个孩子在枯树上玩耍。 REUTERS/Babu
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作者
BAZ RATNER
2012年 8月 21日 星期二

2011年1月25日，耶路撒冷，工人在以色列博物馆的艺术花园清洁美国艺术家潘恩(Roxy Paine)的树木形状雕塑。 REUTERS/Baz Ratner

2012年 8月 21日 星期二
2011年1月25日，耶路撒冷，工人在以色列博物馆的艺术花园清洁美国艺术家潘恩(Roxy Paine)的树木形状雕塑。 REUTERS/Baz Ratner
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作者
JIM URQUHART
2012年 8月 21日 星期二

2012年5月4日，美国蒙大拿州三叉镇(Three Forks)，骑手卡明斯(Nate Cummins)在圆月下参加骑马活动。 REUTERS/Jim Urquhart

2012年 8月 21日 星期二
2012年5月4日，美国蒙大拿州三叉镇(Three Forks)，骑手卡明斯(Nate Cummins)在圆月下参加骑马活动。 REUTERS/Jim Urquhart
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作者
JON NAZCA
2012年 8月 21日 星期二

2011年1月4日，西班牙马拉加，一只海鸥在曙光下飞翔。 REUTERS/Jon Nazca

2012年 8月 21日 星期二
2011年1月4日，西班牙马拉加，一只海鸥在曙光下飞翔。 REUTERS/Jon Nazca
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作者
ADREES LATIF
2012年 8月 21日 星期二

2009年12月20日，阿富汗赫尔曼德省嘉姆斯尔地区，一名美军士兵在黄昏参加作战任务时吸烟。 REUTERS/Adrees Latif

2012年 8月 21日 星期二
2009年12月20日，阿富汗赫尔曼德省嘉姆斯尔地区，一名美军士兵在黄昏参加作战任务时吸烟。 REUTERS/Adrees Latif
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作者
JIANAN YU
2012年 8月 21日 星期二

2011年12月17日，中国非遗园(合肥·自贡)国际灯会艺术节在合肥非物质文化遗产园启动，供展示的花瓶形状灯笼。REUTERS/Stringer

2012年 8月 21日 星期二
2011年12月17日，中国非遗园(合肥·自贡)国际灯会艺术节在合肥非物质文化遗产园启动，供展示的花瓶形状灯笼。REUTERS/Stringer
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作者
STEFAN WERMUTH
2012年 8月 21日 星期二

2012年5月15日，英国白金汉宫，皇家收藏馆馆长Caroline de Guitaut展示维多利亚女王佩戴过的钻石王冠。REUTERS/Stefan Wermuth

2012年 8月 21日 星期二
2012年5月15日，英国白金汉宫，皇家收藏馆馆长Caroline de Guitaut展示维多利亚女王佩戴过的钻石王冠。REUTERS/Stefan Wermuth
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作者
STEFAN WERMUTH
2012年 8月 21日 星期二

2012年3月9日，英国伦敦，跳水俱乐部Crystal Palace的学员练习跳水。 REUTERS/Stefan Wermuth

2012年 8月 21日 星期二
2012年3月9日，英国伦敦，跳水俱乐部Crystal Palace的学员练习跳水。 REUTERS/Stefan Wermuth
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作者
JASON LEE
2012年 8月 21日 星期二

2012年6月2日，天津，一名选手在中国钢管舞大赛半决赛前练习。 REUTERS/Jason Lee

2012年 8月 21日 星期二
2012年6月2日，天津，一名选手在中国钢管舞大赛半决赛前练习。 REUTERS/Jason Lee
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作者
AMIR COHEN
2012年 8月 21日 星期二

2010年10月9日，以色列阿斯克萨，一名冲浪者拿着冲浪板。 REUTERS/Amir Cohen

2012年 8月 21日 星期二
2010年10月9日，以色列阿斯克萨，一名冲浪者拿着冲浪板。 REUTERS/Amir Cohen
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作者
CHERYL RAVELO
2012年 8月 21日 星期二

2010年10月30日，菲律宾马尼拉，一位父亲抱着儿子在英雄公墓祭奠死者。 REUTERS/Cheryl Ravelo

2012年 8月 21日 星期二
2010年10月30日，菲律宾马尼拉，一位父亲抱着儿子在英雄公墓祭奠死者。 REUTERS/Cheryl Ravelo
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作者
ADNAN ABIDI
2012年 8月 21日 星期二

2010年1月21日，印度新德里，边防保安队士兵骑着骆驼，参加鸣金收兵仪式彩排。 REUTERS/Adnan Abidi

2012年 8月 21日 星期二
2010年1月21日，印度新德里，边防保安队士兵骑着骆驼，参加鸣金收兵仪式彩排。 REUTERS/Adnan Abidi
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摄影技法：剪影 Photo focus: Silhouette

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