摄影技法：剪影 Photo focus: Silhouette

剪影照片是指包含被拍摄者、物体或场景外形轮廓的照片，被摄体本身往往是黑色的，不包含任何细节。剪影照片可以突出主体，表现人物外形姿态。(2012年5月31日，意大利罗马，一名运动员参加国际田联黄金钻石联赛男子撑杆跳比赛。) REUTERS/Alessandro Bianchi