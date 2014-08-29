路透8月照片精选(上) Pictures of Aug (1)
8月1日，巴西巴西利亚，日本首相安倍晋三与足球球员会面时，大秀其球技。REUTERS/Ueslei Marcelino
8月2日，波兰Kostrzyn-upon-Odra，狂欢者在伍德斯托克音乐节上在泥坑里跳舞。伍德斯托克音乐节是欧洲大型音乐节之一，吸引了约50万人参加。REUTERS/Thomas Peter
8月2日，台湾高雄，工作人员将一辆在燃气爆炸中毁坏的汽车挪走。8月1日凌晨，台湾高雄市前镇区多条街道陆续发生石化气体爆炸，造成20多人遇难。REUTERS/Edward Lau
8月4日，英国福克斯通，人们放飞挂着阵亡将士名字的气球，以纪念一战爆发一百周年。REUTERS/Dylan Martinez
8月4日，云南鲁甸，一名男子拿着照片站在地震废墟上。8月3日16时30分云南省昭通市鲁甸县发生6.5级地震，造成当地重大人员伤亡和财产损失。REUTERS/Wong Campion
8月5日，湖北武汉，华中师范大学的学生们在寝室过道上布置了个“游泳池”，坐在水中玩乐避暑。武汉持续高温，大学里留校的学子们想方设法避暑纳凉。 REUTERS/China Daily
8月6日，西班牙希洪，一名游客在海滩上享受日光浴。 REUTERS/Eloy Alonso
8月7日，受联合国支持的柬埔寨特别法庭在首都金边对最后两名仍在世的前红色高棉政权领导人进行第一轮审判，一位妇女等待参加旁听。届时，83岁的时任国家主席乔森潘(Khieu Samphan)和88岁的首席理论家农谢(Nuonmore
8月7日，澳大利亚悉尼，澳大利亚芭蕾舞团的舞者们在邦迪冰山(Bondi Icebergs)游泳池亮相，为明年2月的新版《天鹅湖》演出作预热。REUTERS/Jason Reed
8月7日，新加坡，建筑工地附近搭建了一个庆祝中元节的歌台。 REUTERS/Edgar Su
8月8日，美国檀香山，游客在海中冲浪。 REUTERS/Hugh Gentry
8月9日，南苏丹和平艺术时尚节在朱巴举行，一名模特在后台化妆。REUTERS/Andreea Campeanu
8月4日，加沙地带北部拜特拉西亚，一名巴勒斯坦男子抱着一个女孩遗体为其举行葬礼。加沙医疗人员称，当地时间4日早些时候，以色列对加沙地带实施打击，造成至少10名巴勒斯坦人死亡。 REUTERS/Mohammed Salem
8月9日，约旦河西岸城市希伯伦，一名男子在葬礼上亲吻在示威冲突中丧生的巴勒斯坦人德里斯(Nader Driss)。德里斯在一场抗议行动中与以色列军人发生冲突，最后胸部中弹不治身亡。 REUTERS/Ammar Awad
8月10日，加沙地带中部迪尔巴拉镇，医院太平间停放着一个在以色列空袭中被杀死的青少年遗体。REUTERS/Siegfried Modola
8月10日，加沙地带康尤尼斯，巴勒斯坦女子在遭以色列空袭杀死的亲人葬礼上流泪。以色列当日朝加沙展开30次空袭，哈马斯武装分子也向以色列境内发射火箭炮。 REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
8月9日，英国伦敦，当地的犹太民众聚集抗议，表达对以色列空袭加沙地带的不满。 REUTERS/Luke MacGregor
8月8日，肯尼亚邦戈马，一个割完礼的男孩在房屋中休息。在肯尼亚西部布克苏族(Bukusu)至今仍保有割礼传统，当地民众相信割礼是迈向成年人的重要象征。 REUTERS/Noor Khamis
8月10日，尼泊尔加德满都，印度教寺庙的主持僧侣在圣线节上进行圣浴。 REUTERS/Navesh Chitrakar
8月9日，江苏南京，来自河南少林塔沟武术学校的学员彩排南京青奥会开幕式上的表演，在空中摆出巨大立体几何造型。 REUTERS/Stringer
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路透8月照片精选(下) Pictures of Aug (2)
路透社全球摄影记者8月优秀新闻照片大汇总。 请尽享视觉盛宴。
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