路透8月照片精选(下) Pictures of Aug (2)
8月11日，以色列阿什克伦，居民在海岸弹奏吉他娱乐。以色列和巴勒斯坦就持续一个月之久的加沙地带冲突达成的新的72小时停火协议当日开始生效。 REUTERS/ Amir Cohen
8月12日，日本东京，美国歌手Lady Gaga抵达成田国际机场，进行亚洲巡演。 REUTERS/Yuya Shino
8月12日，尼泊尔库卡拉村举行德坡卡锐节，男人们抢夺一头山羊。在这个一年一度的节日中，人们将一只活山羊放进池塘，最先把山羊抢出来的那支队伍获胜。 REUTERS/Navesh
8月16日，美国密苏里州弗格森，民众举行示威活动，抗议黑人青年布朗(Michael Brown)被白人警察枪杀。枪杀黑人青年布朗的弗格森镇警员Darren Wilson目前在休带薪假，并处于躲藏状态。圣路易斯县的大陪审团more
8月13日，美国密苏里州弗格森镇，一名示威者向警察投掷烟雾弹。 REUTERS/Mario Anzuoni
8月15日，欧洲游泳锦标赛在德国柏林举行，乌克兰选手安娜·沃罗什纳(Anna Voloshina)参加花样游泳单人自由自选预赛。 REUTERS/Michael Dalder
8月17日，印尼雅加达，民众徒手攀爬表面涂抹油料的槟榔树争抢丰富奖品，庆祝印尼独立69周年。 REUTERS/Beawiharta
8月17日，全球唯一存活的广州长隆野生动物世界大熊猫三胞胎出生已满20天，三胞胎已初显经典的黑白毛色，体重更是增至刚出生时的4倍。REUTERS/Stringer
8月18日，伊拉克库尔德自治区埃尔比勒南部小镇Makhmur，库尔德武装人员站岗警戒。REUTERS/Youssef Boudlal
8月20日，上海，《憨豆先生》演员罗温·艾金森(Rowan Atkinson)现身东方卫视《今晚80后脱口秀》录制现场，大跳中国广场舞。REUTERS/Stringer
8月22日，比利时斯帕-弗朗科尔尚赛道，英国F1车手刘易斯·汉密尔顿在比利时F1大奖赛期间接受冰桶挑战。REUTERS/Stringer
8月22日，乌克兰顿涅茨克市，一名产妇与新生儿在病房内。 REUTERS/Maxim Shemetov
8月24日，澳大利亚悉尼举办5公里“彩色跑”活动，参与者喷撒彩色粉末。 REUTERS/Jason Reed
8月23日，加沙，以色列空袭房屋场景。巴勒斯坦匿名高官26日称，巴勒斯坦与以色列达成了在加沙地带“永久”停火的协议。 REUTERS/Ezz Zanon
8月24日，2014年“MTV音乐录影带大奖”颁奖礼在美国东部加州举行，音乐天后碧昂斯荣获“迈克尔·杰克逊录影带先锋终身成就大奖”，其丈夫Jay-Z坏抱女儿上台助阵。 REUTERS/Mario Anzuoni
8月25日，法国卡昂，一名选手参加世界马术大赛。 REUTERS/Regis Duvignau
8月25日，第66届美国电视艾美奖颁奖礼在洛杉矶举行，电视艺术与科学学院主席布鲁斯·罗森布鲁姆讲话期间，《摩登家庭》女星索菲娅·维加拉在旁边展现360度旋转。 REUTERS/Mario Anzuoni
8月26日，加拿大巴芬岛，加拿大联合事件反应部队参加北极熊行动军事演习，该部队成员借助绳索从一架兀鹫直升机上空降到一艘船上。REUTERS/Chris Wattie
8月27日，瑞典马尔默，球迷庆祝马尔默在欧冠附加赛次回合赛中3比0战胜萨尔茨堡。REUTERS/Bjorn Lindgren/TT News Agency
8月16日，韩国首尔，天主教罗马教皇方济各一世抵达光化门广场，主持“韩国124名殉教者宣福礼”。REUTERS/Jung Yeon-je/Pool
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