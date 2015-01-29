路透1月照片精选（下）

1月4日，美国遇害华裔警察刘文健的葬礼在美国布鲁克林的一家殡仪馆举行，在纽约市长白思豪(Bill de Blasio)发表悼词时，前来参加葬礼数百名警察转身背对。刘文健执勤时遭遇伏击身亡，引发外界指责出现这种反警察的情况more

1月4日，美国遇害华裔警察刘文健的葬礼在美国布鲁克林的一家殡仪馆举行，在纽约市长白思豪(Bill de Blasio)发表悼词时，前来参加葬礼数百名警察转身背对。刘文健执勤时遭遇伏击身亡，引发外界指责出现这种反警察的情况是市长白思豪所致。 REUTERS/Shannon Stapleton

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