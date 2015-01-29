路透1月照片精选（下）
1月4日，美国遇害华裔警察刘文健的葬礼在美国布鲁克林的一家殡仪馆举行，在纽约市长白思豪(Bill de Blasio)发表悼词时，前来参加葬礼数百名警察转身背对。刘文健执勤时遭遇伏击身亡，引发外界指责出现这种反警察的情况more
1月12日，巴基斯坦拉合尔，一个男孩怀抱妹妹站在贫民窟外。 REUTERS/Zohra Bensemra
1月12日，墨西哥伊瓜拉，一名抗议者攻击警察盾牌。43名学生失踪事件不断在墨西哥引发示威抗议和暴力骚乱，抗议人群要求政府整顿社会治安、揭开案件真相。 REUTERS/Jorge Dan Lopez
1月21日，厄瓜多尔首都圣萨尔瓦多郊外，警察向媒体展示逮捕的黑帮“第18街道”(18th Street)成员。REUTERS/Jose Cabezas
1月22日，香港三门仔海滨附近赤潮夜景。 REUTERS/Tyrone Siu
1月21日，乌克兰基辅，一位妇女在一名在乌克兰东部冲突中牺牲的士兵葬礼上痛哭。乌克兰总统波罗申科指责俄罗斯派遣9,000名官兵到乌东部支援分裂武装。 REUTERS/Gleb Garanich
1月19日，柏林时装周在德国举行，一名模特展示彩妆品牌美宝莲纽约。 REUTERS/Fabrizio Bensch
1月21日，澳网公开赛在墨尔本举行，加拿大选手尤金妮·布沙尔赛后自拍。 REUTERS/Issei Kato
1月25日，印度新德里，美国总统奥巴马与印度总理莫迪在海得拉巴宫花园边喝咖啡边进行友好会晤。 奥巴马当日抵达新德里，开始对印度展开为期三天的访问。REUTERS/Jim Bourg
1月27日，美国波士顿，一名男子在暴风雪中骑车前行。一场暴风雪横扫美国纽约和波士顿，降雪量接近三英尺。 REUTERS/Dominick Reuter
1月24日，英国伦敦，参加“英国冬泳赛”的选手准备入水。 REUTERS/Luke MacGregor
1月28日，在巴黎2015春夏高级定制时装秀上，一名模特展示设计师让-保罗·高缇耶的新品服装。 REUTERS/Gonzalo Fuentes
1月28日，乌克兰卢甘斯克，乌克兰士兵在村子巡逻。美国当日签署协议，提供20亿美元的贷款担保帮助2015年乌克兰“近期的社会支出”，并称如有必要准备加大对俄罗斯的经济制裁。 REUTERS/Maksim Levin
1月25日，美国爱荷华州维农山庄，一个小屋上绘有《美国哥特式》(American Gothic)。 REUTERS/Jim Young
1月26日，英国约克，Libby Lane被任命为英国首位女主教。此前，英国国教圣公会近日通过了一项新法案，允许女性被提名和被选为教堂中的高级神职人员。REUTERS/Phil Noble
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2015年中国最有价值品牌排行榜
广告公司WPP及其下属研究公司Millward Brown发布的报告显示，中国科技企业巨头腾讯和阿里巴巴首次打败国有企业，成为2015年中国最有价值品牌。
美国东北部迎世纪暴风雪
美国东海岸本周迎来世纪暴风雪，纽约市长称这可能是1827年以来纽约遭遇的最严重暴风雪。为应对恶劣天气，美国民众纷纷上街抢购，超市许多货架被清空。
印总理莫迪时尚风
印度总理莫迪的时尚品味广为人知，他经常身穿宽松及膝的短袖库塔--短袖无领衬衫，这种打扮深得人心，甚至有了“莫迪库塔”的名称。
路透1月照片精选（上）
路透社全球摄影记者1月优秀新闻照片大汇总，让您尽享视觉盛宴。
精选图集
Deadly wildfire in Portugal
Portugal's deadliest forest fire on record has killed at least 64 people, many of whom died in their cars as they tried to flee the blaze.
Detained in North Korea
Some of the foreigners who have been detained, and in some cases released, in North Korea.
Van rams London mosque worshippers
A van plowed into worshippers leaving a London mosque, injuring 10 people in what witnesses said was a deliberate attack on Muslims.
Moscow demolishes Soviet-era apartments
The Moscow government plans to resettle millions of citizens, moving them from their Soviet-era apartment blocks mass-produced under Nikita Krushchev in the 1950s and into modern flats.
High tech flight at the Paris Airshow
The latest innovations in the world of flight at the 52rd Paris Airshow.
Hats and horses
Royals, races and headwear at the Royal Ascot.
Inside the battle for besieged Philippine city
Philippine aircraft and troops launch a renewed push against Islamist militants in a southern city to clear the area by the weekend Eid festival.
Deadly day in Caracas
A teenager died of a gunshot wound in the latest clashes between Venezuelan opposition activists and security forces, bringing the death toll since April to at least 73.
Ramadan in a time of war
Muslims observe the holy month of Ramadan amid conflict and displacement.