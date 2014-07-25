路透7月照片精选(上) Pictures of Jul (1)
6月30日，美国纽约，一名游客在犹太教哈巴德派大拉比Menachem Mendel Schneerson的墓地祈祷。REUTERS/Shannon Stapleton
7月1日，巴西里约热内卢，基督像被点亮成加拿大国旗颜色，庆祝加拿大国庆日。REUTERS/Pilar Olivares
7月1日，加拿大多伦多，多伦多市长罗伯·福特(Rob Ford)现身国庆日大游行与民众合影。有吸毒和酗酒問題的多伦多市长罗伯·福特完成2個月的戒瘾治疗后，已恢复工作。REUTERS/Mark Blinch
7月2日，菲律宾巴塔克市，前总统马科斯的夫人伊梅尔达在其85周年诞辰纪念仪式上亲吻马科斯的遗体。 REUTERS/Erik De Castro
7月2日，美国纽约，闪电划过曼哈顿上空。 REUTERS/Lucas Jackson
7月3日，比利时布鲁塞尔，表演者踩高跷庆祝中世纪节。 REUTERS/Eric Vidal
7月4日， 世界上最大型的人体彩绘节上在奥地利南部卡林西亚省波特夏赫沃特拉开序幕。此次为期三天的人体彩绘节上有艺术家当场进行人体彩绘艺术，吸引众多彩绘爱好者。 REUTERS/Heinz-Peter Bader
7月4日，美国纽约燃放烟花庆祝国庆节。美国国庆节的正规叫法是“独立纪念日”，它是美国的主要法定节日之一，日期为7月4日，以纪念1776年7月4日大陆会议通过《独立宣言》。 REUTERS/Eric Thayer
7月4日，菲律宾巴士戈，穆斯林青年在摩托出租车顶部祈祷。 REUTERS/Romeo Ranoco
7月5日，西班牙西北部小村萨武塞多，一名狂欢者在“野马节”上试图抓住一匹野马。野马节是个古老的西班牙节日，人们通常在节日前数周开始上山把野马围住，并引到露天的围栏里，当地年轻人徒手与野马展开“决斗”，力求剪掉野马的鬃毛，more
7月6日，肯尼亚沿海拉穆地区，枪手将一本圣经放在被杀死的男子身上。肯尼亚拉穆地区5日晚发生的两起袭击事件已造成至少29人死亡。 在袭击发生后不久，极端组织索马里青年党宣称制造了这两起袭击事件。 REUTERS/Abdalmore
7月6日，西班牙潘普洛纳，来自世界各地的狂欢者参加奔牛节开幕仪式。潘普洛纳奔牛节是西班牙的传统节日，始于1591年，每年都吸引数万人参加。 REUTERS/Vincent West
7月10日，柬埔寨首都金边的王宫前，佛教徒在骨灰移送仪式上悼念已故太皇西哈努克。仪式后，西哈努克的骨灰将安放在位于柬皇宫的银殿内。 REUTERS/Samrang Pring
7月10日，第六轮中美战略与经济对话在北京举行，一名服务员在新闻发布会开始前清洁地毯。 REUTERS/Jason Lee
7月9日，加沙地带，以色列士兵躺在卡车附近睡觉。以色列当日对加沙地带发动空袭，每隔数分钟就发起一次，而巴勒斯坦民兵也不断向以色列中心地带发动攻击。 REUTERS/Amir Cohen
7月7日，加沙地带，民众为在以色列空袭中死亡的巴勒斯坦武装人员举行葬礼。以色列当日再次空袭加沙地带，以压制哈马斯的火箭弹攻击，造成9名巴勒斯坦武装人员被炸死。 REUTERS/Mohammed Salem
7月5日，巴西世界杯四分之一决赛在巴西利亚马内加林查国家球场举行，阿根廷队以1:0战胜比利时队，时隔24年再度杀入世界杯四强。 REUTERS/Damir Sagolj
7月9日，荷兰阿姆斯特丹，球迷观看2014世界杯半决赛荷兰对阵阿根廷的比赛。阿根廷点球大战4比2淘汰荷兰。 REUTERS/Cris Toala Olivares
7月8日，巴西巴西利亚，一名球迷在巴西队在世界杯上以1:7惨败给德国队后流泪。 REUTERS/Ueslei Marcelino
7月8日，阿富汗喀布尔，支持者在集会前搬运总统候选人阿卜杜拉(Abdullah Abdullah)的画像。阿富汗总统大选第二轮投票的选票核查工作于20日暂停。据报道，两位总统候选人阵营的观察员对一些票箱的核查存在分歧，核more
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路透7月照片精选(下) Pictures of Jul (2)
路透社全球摄影记者7月优秀新闻照片大汇总。 请尽享视觉盛宴。
塑料瓶漂流船 Plastic bottle boat
捷克宁布尔克，一群年轻人利用5000个废旧塑料瓶建造了一艘长约10米的漂流船，旨在让人们关注日益严重的塑料污染。
本周中国区精选(7月18日-25日) China Weekly
聚焦7月18日至25日中国区新闻事件和热点动态。
被美国设为民航禁飞区的空域 Airspace to avoid
继马航MH17航班在乌克兰东部被击落后，美国联邦航空管理局要求美国航空公司避免飞经不安全的空域。
精选图集
Portugal wins Eurovision for first time
Portugal's Salvador Sobral won the 2017 Eurovision Song Contest performing a jazz-style ballad written by sister Luisa, beating second-place Bulgaria.
Venezuela's elders throw punches at police
Elderly Venezuelan protesters threw punches and yelled curses at riot police blocking the latest in six weeks of demonstrations against President Nicolas Maduro's socialist government.
The art of the Venice Biennale
Highlights from the 57th Biennale International Art Exhibition in Venice, Italy.
Pope visits Portugal's Shrine of Fatima
Pope Francis makes two Portuguese shepherd children saints this week, crowning a belief that started with reported visions of the Madonna 100 years ago which have turned the Shrine of Fatima into one of the most famous in Christianity.
Photos of the week
Our top photos from the past week.
Palestinian hunger strike grows
More than 1,000 Palestinians in Israeli jails are on hunger strike in response to a call by prominent prisoner Marwan Barghouti, widely seen as a possible future Palestinian president.
Dior in the desert
Designer Maria Grazia Chiuri presents her first cruise collection for Dior in Calabasas, California.
Eurovision: the contenders
The finalists for Saturday's Eurovision song contest.
Yemen's latest deadly cholera outbreak
A cholera outbreak has killed at least 50 people in Yemen where the health and sanitation systems have been degraded by more than two years of civil war.