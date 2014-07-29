路透7月照片精选(上) Pictures of Jul (1)
7月1日，巴西里约热内卢，基督像被点亮成加拿大国旗颜色，庆祝加拿大国庆日。REUTERS/Pilar Olivares
7月1日，加拿大多伦多，多伦多市长罗伯·福特(Rob Ford)现身国庆日大游行并与民众合影。有吸毒和酗酒问题的罗伯·福特完成两个月的戒瘾治疗后，已恢复工作。REUTERS/Mark Blinch
7月2日，菲律宾巴塔克市，前总统马科斯的夫人伊梅尔达在其85周年诞辰纪念仪式上亲吻马科斯的水晶棺。 REUTERS/Erik De Castro
7月2日，美国纽约，闪电划过曼哈顿上空。 REUTERS/Lucas Jackson
7月3日，比利时布鲁塞尔，表演者踩高跷庆祝中世纪节。 REUTERS/Eric Vidal
6月30日，美国纽约，一名游客在犹太教哈巴德派大拉比Menachem Mendel Schneerson的墓地祈祷。REUTERS/Shannon Stapleton
7月4日， 世界上最大型的人体彩绘节上在奥地利南部卡林西亚省波特夏赫沃特拉开序幕。此次为期三天的人体彩绘节上有艺术家当场进行人体彩绘艺术，吸引众多彩绘爱好者。 REUTERS/Heinz-Peter Bader
7月4日，美国纽约燃放烟花庆祝“独立纪念日”。这是美国的主要法定节日之一，纪念1776年7月4日大陆会议通过《独立宣言》。 REUTERS/Eric Thayer
7月4日，菲律宾巴士戈，穆斯林青年在摩托出租车顶部祈祷。 REUTERS/Romeo Ranoco
7月5日，西班牙小村萨武塞多，一名狂欢者在“野马节”上试图抓住一匹野马。野马节是个古老的西班牙节日，人们通常在节日前数周开始上山把野马围住，并引到露天的围栏里，当地年轻人徒手与野马展开“决斗”，力求剪掉野马的鬃毛，表示去more
7月6日，肯尼亚沿海拉穆地区，一名遭枪杀的男子身上放着一本圣经。肯尼亚拉穆地区5日晚发生的两起袭击事件已造成至少29人死亡。 在袭击发生后不久，极端组织索马里青年党宣称制造了这两起袭击事件。 REUTERS/Abdallmore
7月6日，西班牙潘普洛纳，来自世界各地的狂欢者参加奔牛节开幕仪式。潘普洛纳奔牛节是西班牙的传统节日，始于1591年，每年都吸引数万人参加。 REUTERS/Vincent West
7月10日，柬埔寨首都金边的王宫前，佛教徒在骨灰移送仪式上悼念已故太皇西哈努克。仪式后，西哈努克的骨灰将安放在位于柬皇宫的银殿内。 REUTERS/Samrang Pring
7月10日，第六轮中美战略与经济对话在北京举行，一名服务员在新闻发布会开始前清洁地毯。 REUTERS/Jason Lee
7月9日，加沙地带，以色列士兵躺在卡车附近睡觉。以色列当日对加沙地带发动空袭，每隔数分钟就发起一次，而巴勒斯坦民兵也不断向以色列中心地带发动攻击。 REUTERS/Amir Cohen
7月7日，加沙地带，民众为在以色列空袭中死亡的巴勒斯坦武装人员举行葬礼。以色列当日再次空袭加沙地带，以压制哈马斯的火箭弹攻击，造成9名巴勒斯坦武装人员被炸死。 REUTERS/Mohammed Salem
7月5日，巴西世界杯四分之一决赛在巴西利亚马内加林查国家球场举行，阿根廷队以1:0战胜比利时队，时隔24年再度杀入世界杯四强。 REUTERS/Damir Sagolj
7月9日，荷兰阿姆斯特丹，球迷观看2014世界杯半决赛荷兰对阵阿根廷的比赛。阿根廷点球大战4比2淘汰荷兰。 REUTERS/Cris Toala Olivares
7月8日，巴西巴西利亚，一名球迷在巴西队在世界杯上以1:7惨败给德国队后流泪。 REUTERS/Ueslei Marcelino
7月8日，阿富汗喀布尔，支持者在集会前搬运总统候选人阿卜杜拉(Abdullah Abdullah)的画像。阿富汗总统大选第二轮投票的选票核查工作于20日暂停。据报道，两位总统候选人阵营的观察员对一些票箱的核查存在分歧，核more
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聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
美国最富家族榜 U.S. Richest Families
《福布斯》杂志近日公布美国最富有家族排行榜，拥有连锁超市王国沃尔玛的沃尔顿家族以1,520亿美元的净资产登顶。
英国皇室童年展 A royal childhood
2014年7月24日，英国“王室童年展”在白金汉宫举行，展出九代英国王室成员的童年玩具、家庭礼物及其它饰物，展品时间跨度长达250年。
俄罗斯海军节庆典 Russia Navy Day
7月27日，俄罗斯海军四大舰队在各自所在基地举行海上阅兵式等活动，庆祝俄海军创建318周年，俄罗斯海军装备纷纷亮相。
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Yoga with goats
Tucked away in a wooded corner of southern New Hampshire, Jenness Farm draws yoga enthusiasts seeking to practice poses while goats climb around and sometimes on them.
Iran votes in presidential election
Millions of Iranians lined up to vote on Friday, showing a strong turnout in an unexpectedly tight election pitting President Hassan Rouhani, who wants to normalize ties with the West, against a hardline judge who says he has already gone too far.
Venezuela's volunteer protest medics
Medicine students, doctors and volunteers don white helmets with a green cross, treating injured protesters affected by rubber bullets and tear gas amid shortages of medical supplies and drugs.
Best of Cannes
Highlights from the 70th Cannes Film Festival on the French Riviera.
A home for Siberia's orphans
A former president of Russia's largest gold producer opened the orphanage using his own money and covers all expenses.
Shields of protest
Protesters use homemade shields during ongoing demonstrations against the socialist government, which they accuse of wrecking the economy and turning Venezuela into a dictatorship.
The real 'Twin Peaks'
Welcome to "Twin Peaks," the fictional small town from David Lynch's ground-breaking 1990 TV series about a murdered homecoming queen.
Car rams Times Square pedestrians
A speeding car plowed into pedestrians on a sidewalk in New York City's busy Times Square, killing one person and injuring a dozen, according to witnesses, and police said the incident did not appear to be an act of terrorism.
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