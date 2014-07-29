路透7月照片精选(上) Pictures of Jul (1)

7月5日，西班牙小村萨武塞多，一名狂欢者在“野马节”上试图抓住一匹野马。野马节是个古老的西班牙节日，人们通常在节日前数周开始上山把野马围住，并引到露天的围栏里，当地年轻人徒手与野马展开“决斗”，力求剪掉野马的鬃毛，表示去more