路透7月照片精选(下) Pictures of Jul (2)
7月11日，以色列阿什杜德，消防人员在遭到火箭弹袭击的一家加油站灭火。当日上午，阿什杜德的一家加油站遭到加沙地带发射的火箭弹袭击，引发大火，造成一人重伤。 REUTERS/Avi Roccah
7月12日，美国科罗拉多州Ignacio，两名牛仔制住一头牛犊为其喂药。REUTERS/Lucas Jackson
7月12日，西班牙奥尔维拉，“超级月亮”照亮夜空。 REUTERS/Jon Nazca
7月13日，日本东京，靖国神社在御魂节期间点亮灯笼纪念战死者。 REUTERS/Yuya Shino
7月14日，乌克兰顿涅茨克，民众乘坐公共汽车前往俄罗斯的顿河畔罗斯托夫。 美国24日表示，俄罗斯在与乌克兰的边境地区，向乌军事阵地发射炮弹。REUTERS/Maxim Zmeyev
7月14日，加沙，一个在以色列炮轰中受伤的巴勒斯坦女孩在医院接受治疗。 巴勒斯坦在冲突中的死亡人数达到796人，而调停仍无明显进展。 REUTERS/Mohammed Salem
7月21日，加沙城，巴勒斯坦人在联合国学校的避难所休息。 REUTERS/Finbarr O'Reilly
7月15日，加沙地带中部，以色列士兵在装甲输送车附近休息。 REUTERS/Nir Elias
7月15日，美国纽约，人们在时报广场撑伞遮挡暴风雨。 REUTERS/Shannon Stapleton
7月16日，印度金奈，一个穆斯林女孩注视着男孩们坐在清真寺墙上等待开斋晚宴开始。 REUTERS/Babu
7月16日，印度孟买，孩子们参加补习课期间向外张望。 REUTERS/Danish Siddiqui
7月16日，瑞士少女峰，网球巨星费德勒在一次商业推广活动中在阿莱奇冰川上，与著名高山滑雪运动员林赛·沃恩进行一场网球比赛。 REUTERS/Denis Balibouse
7月17日，上海，一艘载着艺术家蔡国强装置作品《九级浪》的福建渔船缓缓驶入黄浦江外滩。《九级浪》是旅美艺术家蔡国强以生态保护为议题，为上海创作的装置艺术作品。 REUTERS/Carlos Barria
7月17日，巴西巴西利亚，中国国家主席习近平同巴西总统罗塞夫举行会谈。两国元首总结中巴建交40年来的成功经验，决定承前启后、继往开来，规划两国关系未来发展，坚持合作、聚焦发展，推动中巴全面战略伙伴关系走得更深更实。 REmore
7月18日，广东湛江，渔民在超强台风“威马逊”来袭时被转移至安全地区。 受台风“威马逊”及其残留云系影响，广东、广西、海南和云南4省(自治区)154个县(市、区)已有超过1100万人受灾，62人死亡，21人失踪。 REUmore
7月18日，梅赛德斯-奔驰泳装秀在美国迈阿密举行，一名模特站在后台。 REUTERS/Carlo Allegri
7月18日，乌克兰东部小村罗兹帕尼，一支玫瑰花放在遭击落马航客机遇难者的遗体上。 7月17月，马来西亚航空MH17航班在乌克兰东部疑遭击落，机上298人全部遇难。REUTERS/Maxim Zmeyev
7月24日，首批2架运载马航MH17遇难者遗体的军用飞机抵达荷兰南部城市埃因霍温，荷兰军人将遇难者遗体的棺材抬下运输机。当天荷兰国王威廉亚历山大、王后马克西玛、荷兰首相吕特以及其他国家代表和遇难者家属前往机场接机。 REmore
7月22日，英国伦敦，威廉王子夫妇带着乔治小王子参观自然历史博物馆。英国威廉王子和凯特王妃的第一个孩子——乔治小王子当日迎来一周岁生日。英国王室公布乔治小王子的近照，并计划在肯辛顿宫为他举办一个私人生日会。 REUTEmore
7月24日，印度艾哈迈达巴德，一名男子裹着塑料布避雨。 REUTERS/Amit Dave
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塑料瓶漂流船 Plastic bottle boat
捷克宁布尔克，一群年轻人利用5000个废旧塑料瓶建造了一艘长约10米的漂流船，旨在让人们关注日益严重的塑料污染。
本周中国区精选(7月18日-25日) China Weekly
聚焦7月18日至25日中国区新闻事件和热点动态。
被美国设为民航禁飞区的空域 Airspace to avoid
继马航MH17航班在乌克兰东部被击落后，美国联邦航空管理局要求美国航空公司避免飞经不安全的空域。
台湾客机失事致48人罹难 Taiwan Plane Crash
台湾复兴航空一架客机于23日晚间在台风间迫降澎湖马公机场失败坠毁，造成48人丧生。
精选图集
Portugal wins Eurovision for first time
Portugal's Salvador Sobral won the 2017 Eurovision Song Contest performing a jazz-style ballad written by sister Luisa, beating second-place Bulgaria.
Venezuela's elders throw punches at police
Elderly Venezuelan protesters threw punches and yelled curses at riot police blocking the latest in six weeks of demonstrations against President Nicolas Maduro's socialist government.
The art of the Venice Biennale
Highlights from the 57th Biennale International Art Exhibition in Venice, Italy.
Pope visits Portugal's Shrine of Fatima
Pope Francis makes two Portuguese shepherd children saints this week, crowning a belief that started with reported visions of the Madonna 100 years ago which have turned the Shrine of Fatima into one of the most famous in Christianity.
Photos of the week
Our top photos from the past week.
Palestinian hunger strike grows
More than 1,000 Palestinians in Israeli jails are on hunger strike in response to a call by prominent prisoner Marwan Barghouti, widely seen as a possible future Palestinian president.
Dior in the desert
Designer Maria Grazia Chiuri presents her first cruise collection for Dior in Calabasas, California.
Eurovision: the contenders
The finalists for Saturday's Eurovision song contest.
Yemen's latest deadly cholera outbreak
A cholera outbreak has killed at least 50 people in Yemen where the health and sanitation systems have been degraded by more than two years of civil war.