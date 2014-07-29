路透7月照片精选(下) Pictures of Jul (2)
7月11日，以色列阿什杜德，消防人员在遭到火箭弹袭击的一家加油站灭火。阿什杜德的一家加油站当天遭到加沙地带发射的火箭弹袭击，引发大火，造成一人重伤。 REUTERS/Avi Roccah
7月12日，美国科罗拉多州Ignacio，两名牛仔给一头牛犊喂药。REUTERS/Lucas Jackson
7月12日，西班牙奥尔维拉，“超级月亮”照亮夜空。 REUTERS/Jon Nazca
7月13日，日本东京，靖国神社在御魂节期间点亮灯笼纪念战死者。 REUTERS/Yuya Shino
7月14日，乌克兰顿涅茨克，民众乘坐公共汽车前往俄罗斯的顿河畔罗斯托夫。俄罗斯政府警告称，从乌克兰境内发射的炮弹造成一名男子丧生。 REUTERS/Maxim Zmeyev
7月14日，加沙，一个在以色列炮轰中受伤的巴勒斯坦女孩在医院接受治疗。 巴勒斯坦在冲突中的死亡人数达到796人，而调停仍无明显进展。 REUTERS/Mohammed Salem
7月21日，加沙城，巴勒斯坦人在联合国学校的避难所休息。 REUTERS/Finbarr O'Reilly
7月15日，加沙地带中部，以色列士兵在装甲输送车附近休息。 REUTERS/Nir Elias
7月15日，美国纽约，人们在时代广场撑伞遮挡暴风雨。 REUTERS/Shannon Stapleton
7月16日，印度金奈，一个穆斯林女孩注视着男孩们坐在清真寺墙上等待开斋晚宴开始。 REUTERS/Babu
7月16日，印度孟买，孩子们参加补习课期间向外张望。 REUTERS/Danish Siddiqui
7月16日，瑞士少女峰，网球巨星费德勒在一次商业推广活动中在阿莱奇冰川上，与著名高山滑雪运动员林赛·沃恩进行一场网球比赛。 REUTERS/Denis Balibouse
7月17日，上海，一艘载着艺术家蔡国强装置作品《九级浪》的福建渔船缓缓驶入黄浦江外滩。《九级浪》是旅美艺术家蔡国强以生态保护为议题，为上海创作的装置艺术作品。 REUTERS/Carlos Barria
7月17日，巴西巴西利亚，中国国家主席习近平同巴西总统罗塞夫举行会谈。两国元首总结中巴建交40年来的成功经验，决定承前启后、继往开来，规划两国关系未来发展，坚持合作、聚焦发展，推动中巴全面战略伙伴关系走得更深更实。 REmore
7月18日，广东湛江，渔民在超强台风“威马逊”来袭时被转移至安全地区。 受台风“威马逊”及其残留云系影响，广东、广西、海南和云南4省(自治区)154个县(市、区)已有超过1100万人受灾，62人死亡，21人失踪。 REUmore
7月18日，梅赛德斯-奔驰泳装秀在美国迈阿密举行，一名模特站在后台。 REUTERS/Carlo Allegri
7月18日，乌克兰东部小村罗兹帕尼，一支玫瑰花放在遭击落马航客机遇难者的遗体上。 7月17月，马来西亚航空MH17航班在乌克兰东部疑遭击落，机上298人全部遇难。REUTERS/Maxim Zmeyev
7月24日，首批2架运载马航MH17遇难者遗体的军用飞机抵达荷兰南部城市埃因霍温，荷兰军人将遇难者遗体的棺材抬下运输机。当天荷兰国王威廉亚历山大、王后马克西玛、荷兰首相吕特以及其他国家代表和遇难者家属前往机场接机。 REmore
7月22日，英国伦敦，威廉王子夫妇带着乔治小王子参观自然历史博物馆。英国威廉王子和凯特王妃的第一个孩子——乔治小王子当日迎来一周岁生日。英国王室公布乔治小王子的近照，并计划在肯辛顿宫为他举办一个私人生日会。 REUTEmore
7月24日，印度艾哈迈达巴德，一名男子裹着塑料布避雨。 REUTERS/Amit Dave
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路透7月照片精选(上) Pictures of Jul (1)
路透社全球摄影记者7月优秀新闻照片大汇总。 请尽享视觉盛宴。
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美国最富家族榜 U.S. Richest Families
《福布斯》杂志近日公布美国最富有家族排行榜，拥有连锁超市王国沃尔玛的沃尔顿家族以1,520亿美元的净资产登顶。
英国皇室童年展 A royal childhood
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Millions of Iranians lined up to vote on Friday, showing a strong turnout in an unexpectedly tight election pitting President Hassan Rouhani, who wants to normalize ties with the West, against a hardline judge who says he has already gone too far.
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Car rams Times Square pedestrians
A speeding car plowed into pedestrians on a sidewalk in New York City's busy Times Square, killing one person and injuring a dozen, according to witnesses, and police said the incident did not appear to be an act of terrorism.
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