路透6月照片精选(上) Pictures of June (1)
6月2日，西班牙马德里，西班牙国王胡安·卡洛斯一世在扎祖勒王宫会见美国商会主席多诺霍(Thomas Donohue)。胡安·卡洛斯一世当日发表全国电视讲话宣布退位，让位给王储费利佩。 REUTERS/Susana Vermore
6月2日，英国英格兰，英国首相卡梅伦在一次选举造势活动中发表讲话。 REUTERS/Andrew Winning
6月2日，瑞士帕耶讷，全球最大的太阳能飞机“阳光动力2号”首飞。据报道，这架飞机机翼上安装有1.7万块超薄且高效能的太阳能电池板，翼展长达72米。 REUTERS/Laurent Gillieron/Pool
6月2日，阿富汗巴德吉斯省Qala i Naw，支持者参加总统候选人阿布杜拉(Abdullah Abdullah)的竞选集会。 REUTERS/Mohammad Ismail
6月3日，乌克兰卢甘斯克，一辆卡车的挡风玻璃上布满弹孔。REUTERS/Gleb Garanich
6月3日，埃及开罗，民众在解放广场庆祝总统候选人塞西(Abdel Fattahal-Sisi)赢得选举胜利。埃及最高选举委员会3日宣布，前军方领导人塞西以96.91%的支持率赢得总统选举，成为埃及新一任总统。 REUTEmore
6月3日，俄罗斯阿尔泰地区，当地居民坐在屋顶上躲避洪水。阿尔泰地区洪灾情况严重，造成6人死亡，近万人居无住所。 REUTERS/Andrei Kasprishin
6月6日，法国诺曼底海滨，一位老兵经过一个涂鸦墙。全球领导人于6月6日齐聚诺曼底，参加登陆70周年纪念活动。 REUTERS/Toby Melville
6月4日，英国国会开幕大典在伦敦举行，在女王伊丽莎白演讲前，皇家亲卫兵礼仪性检查会场。 REUTERS/Suzanne Plunkett
6月4日，委内瑞拉加拉加斯，一名反政府示威者利用盾牌掩护自己。 REUTERS/Christian Veron
6月4日，乌克兰东部Slaviansk，一位逃离冲突的妇女抱着孩子站在临时住处内。英国当日指责俄罗斯通过“大量假消息”煽动乌克兰东部地区的骚乱，呼吁俄罗斯对亲俄分离主义者施压，要他们结束与政府军的冲突。 REUTERS/more
6月9日，美国华盛顿，美女球员Stefanie Dolson从台阶上滑倒，美国总统奥巴马扶住Stefanie以免她摔倒。奥巴马庆祝康涅狄格哈士奇男队和女队夺得美国大学生体育协会冠军。 REUTERS/Jim Bourg
6月9日，阿富汗喀布尔，支持者在总统候选人阿卜杜拉·阿卜杜拉的竞选集会结束后举着国旗。 REUTERS/Ahmad Masood
6月9日，也门奥姆兰省，一名在监狱站岗的士兵背着弹夹。约400名囚犯上周在也门政府与什叶派反政府分子的冲突中逃狱。 REUTERS/Khaled Abdullah
6月10日，香港，1600只纸熊猫亮相宝莲禅寺。“1600熊猫”是由保罗·葛兰金和世界自然基金会(WWF)联合发起的展览，将在香港展开为期一个多月的巡回展。 REUTERS/Bobby Yip
6月10日，E3游戏展在美国洛杉矶举行，游戏爱好者观看《任天堂明星大乱斗》发布会。 REUTERS/Jonathan Alcorn
6月11日，北京，失联马航的中国乘客家属来到马航北京办事处要求交代真相，以获得更多信息。家属却遭阻拦未能进入马航的办公楼。AREUTERS/Jason Lee
6月11日，北京，在意大利总理马泰奥·伦齐的官方欢迎仪式开始前，中国人民解放军三军仪仗队女兵化妆做准备。 REUTERS/Jason Lee
6月11日，印控克什米尔查谟，一名男子高温天气时在池塘里消暑。REUTERS/Mukesh Gupta
6月10日，耶路撒冷，贝尔兹哈西德教派犹太人参加一个传统婚礼。 REUTERS/Baz Ratner
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