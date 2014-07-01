路透6月照片精选(下) Pictures of June (2)

6月16日，约旦河西岸城市拉马拉，人们为被以色列军队打死的巴勒斯坦人Ahmed Al Sabbaren举行葬礼。为了搜寻12日被绑架的3名犹太青年，以色列军方、安全部队和警察继续在约旦河西岸展开全面搜索，抓捕了约80名巴more