路透6月照片精选(下) Pictures of June (2)
朝中社6月16日公布的照片显示，朝鲜最高领导人金正恩视察朝鲜人民军海军第167部队，在水下综合训练室观摩鱼雷突击训练等各种室内训练后，参观748号潜艇内部隔舱，并亲自乘船指导实际演练。 REUTERS/KCNA
6月16日，在伦敦男装时装周上，模特展示莫斯奇诺品牌服装。 REUTERS/Suzanne Plunkett
6月16日，约旦河西岸城市拉马拉，人们为被以色列军队打死的巴勒斯坦人Ahmed Al Sabbaren举行葬礼。为了搜寻12日被绑架的3名犹太青年，以色列军方、安全部队和警察继续在约旦河西岸展开全面搜索，抓捕了约80名巴more
6月17日，约旦首都安曼，难民孩子在一场足球赛开始前玩耍。 REUTERS/Muhammad Hamed
6月12日，福建长乐，“霹雳疯”乐队成员用“特斯拉线圈”制造出百万伏高压电，上演闪电足球秀以助阵巴西世界杯。REUTERS/Stringer
6月18日，上海，拥有一家小型工厂的李磊(音)利用业余时间和闲置资金在郊区打造了一支变形金刚“军团”。这些变形金刚仿制品将对外出租或出售。REUTERS/Aly Song
6月16日，北京，为给京东618店庆活动造势，京东集团创始人兼CEO刘强东(右)担当快递员，到一线送货。 京东称，公司有超过2万名配送员遍布全国近500个城市，并提供211限时达、极速达等服务。REUTERS/Jasonmore
6月22日，2014年巴西世界杯G组第二轮美国对阵葡萄牙在马瑙斯亚马逊球场举行，美国队队长邓普西进球。在此次比赛中，葡萄牙2比2平美国。 REUTERS/Siphiwe Sibeko
6月22日，英国伦敦，服务人员召开会议，为即将举行的温布尔登网球锦标赛做准备。 REUTERS/Max Rossi
6月22日，俄罗斯莫斯科，总统普京出席卫国战争爆发73周年纪念仪式时献花。 REUTERS/Maxim Zmeyev
6月19日，浙江龙游县，一名吸毒人员在十里坪强制隔离戒毒所内与一个假人摔跤。 REUTERS/William Hong
6月15日，以色列大漠，非洲犹太人庆祝五旬节。 REUTERS/Finbarr O"Reilly
6月15日，加沙地带南部拉法拉，一名巴勒斯坦男子检查以色列空袭造成的破坏。以色列空军14日夜间空袭了加沙地带多处军事目标，至少造成一人受伤。 REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
6月23日，云南一航空公司一航班上，空姐穿着巴西队服为旅客服务。2014巴西世界杯期间，该航空公司在所有航班上开展“世界杯足球赛”机上特色服务活动。 REUTERS/Wong Campion
6月23日，日本东京，自民党的东京都议员铃木章浩(左)在都政府向受奚落的女都议员盐村文夏道歉。女议员盐村文夏在都议会例行质询时遭铃木章浩奚落称“赶紧结婚去吧”，引发巨大争议。 REUTERS/Kyodo
6月22日，克罗地亚罗维尼，一名潜水员在著名的沉船Baron Gautsch处潜水。 REUTERS/Antonio Bronic
6月24日，巴西塞古鲁港，巴西土著居民在脸上涂抹油彩。 REUTERS/Arnd Wiegmann
6月24日，西班牙巴塞罗那南部Valls，民众叠人塔庆祝圣胡安仲夏节。 REUTERS/Albert Gea
6月25日，美国纽约，中国富豪陈光标在纽约中央公园船坞餐厅邀请数百名穷人和流浪汉共进午餐，活动现场周边有数十名身穿雷锋装的华人。 REUTERS/Lucas Jackson
6月29日，巴西世界杯16强赛第3场荷兰对阵墨西哥，荷兰球员亨特拉尔飞踹角旗庆祝进球。荷兰2比1神奇逆转墨西哥，打进8强赛。 REUTERS/Mike Blake
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路透6月照片精选(上) Pictures of June (1)
路透社全球摄影记者6月优秀新闻照片大汇总。 请尽享视觉盛宴。
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