路透10月照片精选(下) Pictures of Oct (2)
10月15日，乌克兰时装周在基辅举行，模特在后台候场。REUTERS/Gleb Garanich
10月15日，墨西哥首都墨西哥城，戏剧学生在司法部长办公大楼外举行抗议活动，要求政府找到失踪的43名学生。自43名学生失踪以来，墨西哥多地发生大规模示威活动，该案件引发强烈的国内国际影响。 REUTERS/Edgard more
10月17日，日本东京，司祭准备举行靖国神社的例行秋季大祭。 REUTERS/Yuya Shino
10月18日，巴林麦纳麦西部小村Jidhafs，一名示威者站在一所中学院墙外面。民众举行抗议活动，表达对沙特阿拉伯政府判处什叶派学者阿尔尼玛(Al Nimar)死刑的不满。学者阿尔尼玛曾带领和平的民主游行活动。 REUTmore
10月19日，北京，士兵在法国“龙马”巡游的国家体育场外广场站岗。 REUTERS/Jason Lee
10月20日，在上海2015春夏国际时装周上，一名模特展示WTC Studio设计师王大诚(Daniel Wang)作品。上海时装周旨在弘扬中国原创设计力量，培养扶持优秀设计师，助推自主品牌创新发展。 REUTERS/Amore
10月21日，英国伦敦，凯特王妃乘坐马车前去白金汉宫。英国威廉王子夫妇官邸发表声明称，威廉王子与凯特王妃的第二个孩子预产期在2015年4月。 REUTERS/Leon Neal/Pool
10月21日，希腊塞萨洛尼基，海边竖立着雕塑"伞"，亮起粉红灯以宣传全球女性乳腺癌防治。 REUTERS/Alexandros Avramidis
10月14日，乌克兰基辅，参加“乌克兰哥萨克日”集会的一名抗议者与警察发生冲突。 REUTERS/Gleb Garanich
10月7日，朝鲜新义州，朝鲜女兵站在船上挥手。 REUTERS/Jacky Chen
10月2日，德国柏林，舞者彩排Friedrichstadt-Palast芭蕾舞团的大型演出“THE WYLD”。 REUTERS/Hannibal
10月14日，美国加州波特维尔，一户缺水的居民从消防站里灌装用水。今年是加州第四年连旱，降水量仅有年平均的60%。 REUTERS/Lucy Nicholson
10月24日，WTA年终总决赛在新加坡举行，丹麦选手卡洛琳·瓦芝妮雅琪在比赛中对阵捷克的佩特拉·克維托娃。REUTERS/Edgar Su
10月24日，印度加尔各答，信徒庆祝Annakut节，等候收集从寺庙顶部扔下的“圣米”，以纪念克利须那神战胜雷雨神因陀罗。REUTERS/Stringer
10月21日，第24届哈瓦那国际芭蕾舞节彩排开始前，古巴国家芭蕾舞团的舞者们在后台练习。REUTERS/Alexandre Meneghini
10月25日，韩国坡州，韩国警察组成人墙阻止阻止试图散布传单的韩国民间团体车辆前行。当日，400多名韩国保守组织成员、反对散布对朝传单的居民和市民组织成员、700多名警察和国内外记者等大举涌入韩国坡州临津阁与统一展望台一more
10月26日，乌克兰基辅附近小村 Havronshchyna，当地居民浏览选票。乌克兰当日举行议会选举，也是该国自去年冬季暴发示威活动以来的首次议会选举。 REUTERS/Gleb Garanich
10月26日，乌克兰Slaviansk附近，一名女子为议会选举投票。乌克兰总统波罗申科当日对亲欧党派的压倒性胜利大加赞扬，称选举表明民众支持他结束分裂冲突的方案、亲近西方的路线以及进行的民主改革。REUTERS/Vasimore
10月28日，印度拉贾斯坦邦，一名牧民在布什格尔市场驱赶着其骆驼群。 REUTERS/Himanshu Sharma
10月28日，朝鲜平壤，朝鲜最高领导人金正恩在近日完成重建的平壤五一体育场观看了女子足球赛。 REUTERS/KCNA
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