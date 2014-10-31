路透10月照片精选(下) Pictures of Oct (2)

10月26日，乌克兰Slaviansk附近，一名女子为议会选举投票。乌克兰总统波罗申科当日对亲欧党派的压倒性胜利大加赞扬，称选举表明民众支持他结束分裂冲突的方案、亲近西方的路线以及进行的民主改革。REUTERS/Vasimore