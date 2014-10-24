路透10月照片精选(上) Pictures of Oct (1)
10月1日，印度加尔各答，一名女子在杜尔加女神节期间参观一个设置成探索火星场景的临时棚舍。杜尔加女神是印度教神话中象征权力、胜利、光明的神。 REUTERS/Rupak De Chowdhuri
10月2日，在仁川亚运会上，一名选手练习跳水，备战女子10米跳台比赛。第17届亚运会于9月19日至10月4日在韩国仁川举行。 REUTERS/Tim Wimborne
10月4日，(由左至右)韩国总理郑烘原、韩国前国防部长金宽镇、朝鲜人民军总政治局局长黄炳誓(右)一同出席第17届亚运会闭幕式。REUTERS/Jason Reed
10月4日，俄罗斯莫斯科，内务部成员参加宰牲节祈祷。 REUTERS/Sergei Karpukhin
10月4日，利比亚海岸附近海域，104名非洲人乘坐橡皮船等待移民近海援助站(MOAS)的救援。 REUTERS/MOAS/Darrin Zammit Lupi/Handout via Reuters
10月5日，阿根廷甲级联赛在布宜诺斯艾利斯举行，博卡青年队与河床队进行比赛。 REUTERS/Agustin Marcarian
10月5日，西班牙加泰罗尼亚地区塔拉戈纳，第25届“叠人塔”大赛举行，能搭出最有难度“人塔”的队伍将获得冠军。 REUTERS/Albert Gea
10月6日，一级方程式赛车在耶路撒冷举行，一名车手表演摩托车特技。 REUTERS/Ronen Zvulun
10月7日，泰国东部春武里市日前举行一年一度的骑水牛大赛，一名农民牵着一头装扮一新的水牛。 REUTERS/Chaiwat Subprasom
10月7日，印度孟买贫民窟达拉维，一名女子行走在传统的陶瓷窑内。REUTERS/Shailesh Andrade
10月8日发布的照片显示，美国宇航员里德·怀斯曼和德国宇航员亚历山大·格斯特在国际空间站外实施了一次长时间的太空行走，清理一个出现故障的冷却泵，并解决其他一些小问题。这是空间站宇航员本月3次太空行走计划中的第一次。 REmore
10月9日，英国伦敦，一名工作人员布置纪念一战阵亡将士的“罂粟花海洋”。伦敦塔下插满了近888,246万朵鲜红的陶瓷罂粟花，每一朵花都代表着一名在战争中牺牲的英国或英国殖民地的士兵。这个名为“血染土地、红色海洋”的纪念活more
10月8日，柬埔寨金边，佛教僧侣在越南使馆附近参加示威活动，抗议越南一名大使馆官员称Kampuchea Krom地区自古以来就属于越南。 REUTERS/Samrang Pring
10月9日，法国巴黎，获得诺贝尔文学奖的法国作家帕特里克·莫迪亚诺(Patrick Modiano)接受记者拍照。莫迪亚诺被称为是“当代马塞尔·普鲁斯特(Marcel Proust)”，他的作品常取材于二战时期纳粹占领下more
10月10日，德国柏林，人们在“灯光节”上摆姿势拍照。柏林灯光节从10月10日至19日举行。REUTERS/Hannibal
10月10日，香港，立法会外面的墙上贴着民主示威者写的标语。 REUTERS/Bobby Yip
10月11日，刚果民主共和国金沙萨，球迷爬在记分板上观看非洲国家杯资格赛刚果民主共和国对阵科特迪瓦。 REUTERS/Media Coulibaly
10月11日，2014年度瑞士小姐选美在伯尔尼落下帷幕，Laetitia Guarino艳压群芳，夺得后冠。 REUTERS/Ruben Sprich
10月13日，阿富汗喀布尔，一辆汽车在自杀式爆炸袭击中被毁。一名阿富汗官员表示，一起攻击北约护卫队的自杀式爆炸袭击事件导致1名平民丧生。 REUTERS/Omar Sobhani
10月14日，美国纽约，联合国安理会就埃博拉疫情举行公开会议，联合国埃博拉病毒问题特别代表和埃博拉应急特派团团长班伯里通过视频向安理会通报情况。 REUTERS/Eduardo Munoz
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本周中国区精选（10月17日-24日） China Weekly
聚焦10月17日至24日中国区新闻事件和热点动态。
日本或将进入火山活动多发期 Japanese Volcano
日本火山专家称，日本2011年大地震可能导致日本在未来几十年发生更多次、更大规模的火山喷发，其中甚至可能包括富士山。
橄榄收获季 The olive harvest
橄榄原产于地中海地区，果实主要用于生产橄榄油。橄榄油在地中海沿岸国家有几千年的历史，有“液体黄金”的美誉。
24小时时事新闻(10月24日) 24Hours
聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
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Portugal wins Eurovision for first time
Portugal's Salvador Sobral won the 2017 Eurovision Song Contest performing a jazz-style ballad written by sister Luisa, beating second-place Bulgaria.
Venezuela's elders throw punches at police
Elderly Venezuelan protesters threw punches and yelled curses at riot police blocking the latest in six weeks of demonstrations against President Nicolas Maduro's socialist government.
The art of the Venice Biennale
Highlights from the 57th Biennale International Art Exhibition in Venice, Italy.
Pope visits Portugal's Shrine of Fatima
Pope Francis makes two Portuguese shepherd children saints this week, crowning a belief that started with reported visions of the Madonna 100 years ago which have turned the Shrine of Fatima into one of the most famous in Christianity.
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Our top photos from the past week.
Palestinian hunger strike grows
More than 1,000 Palestinians in Israeli jails are on hunger strike in response to a call by prominent prisoner Marwan Barghouti, widely seen as a possible future Palestinian president.
Dior in the desert
Designer Maria Grazia Chiuri presents her first cruise collection for Dior in Calabasas, California.
Eurovision: the contenders
The finalists for Saturday's Eurovision song contest.
Yemen's latest deadly cholera outbreak
A cholera outbreak has killed at least 50 people in Yemen where the health and sanitation systems have been degraded by more than two years of civil war.