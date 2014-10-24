路透10月照片精选(上) Pictures of Oct (1)

10月9日，英国伦敦，一名工作人员布置纪念一战阵亡将士的“罂粟花海洋”。伦敦塔下插满了近888,246万朵鲜红的陶瓷罂粟花，每一朵花都代表着一名在战争中牺牲的英国或英国殖民地的士兵。这个名为“血染土地、红色海洋”的纪念活more

10月9日，英国伦敦，一名工作人员布置纪念一战阵亡将士的“罂粟花海洋”。伦敦塔下插满了近888,246万朵鲜红的陶瓷罂粟花，每一朵花都代表着一名在战争中牺牲的英国或英国殖民地的士兵。这个名为“血染土地、红色海洋”的纪念活动是从8月初开始的，到11月11日停战日那一天结束。 REUTERS/Luke MacGregor

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