路透9月照片精选(上) Pictures of Sep (1)
9月1日，是俄罗斯别斯兰人质事件十周年纪念日，2004年别斯兰一所中学中超过1200人被恐怖分子劫持，最终导致包括186名儿童在内的300余人死亡。 REUTERS/Kazbek Basayev
9月1日，秘鲁利马，警方缴获一批重达7.6吨的可卡因。秘鲁内政部长表示，这是该国历史上缴获的最大一批毒品。 REUTERS/Enrique Castro-Mendivil
9月1日，利比里亚蒙罗维亚，卫生工作人员将一名试图从医院逃离的埃博拉病毒感染者搬上救护车。 REUTERS/Reuters TV
9月3日，由荷兰“大黄鸭”之父霍夫曼打造的大型装置艺术作品“月兔”亮相台湾桃园大园乡海军基地，迎接中国传统中秋佳节。REUTERS/Pichi Chuang
9月2日，利比亚图卜鲁格，一架利比亚米格-21战斗机坠入居民区，造成3人死亡、9人受伤。 REUTERS/Stringer
9月3日，天津大学新生报到日，学校在该校体育馆中搭设270多顶“爱心帐篷”，为前来报到的外地新生家长们提供免费住宿。 REUTERS/Stringer
9月5日，俄罗斯莫斯科，民众悼念在乌克兰境内殉职的摄影记者Andrei Stenin。《今日俄罗斯》摄影记者Andrei Stenin在一次采访任务中，他乘坐的汽车在途中遭到扫射并焚毁。 REUTERS/Sergei Kmore
9月5日，世界马术运动会在法国卡昂举行，一名工作人员在比赛期间清洁场地。 REUTERS/Regis Duvignau
9月6日，俄罗斯圣彼得堡，军校新生参加宣誓仪式。REUTERS/Alexander Demianchuk
9月8日，印度新德里，信徒在传统宗教节日象神节的庆祝活动中，准备将象神的塑像沉入大海。象神加内什在印度教里被视为财富、智慧、幸运的象征，印度人认为加内什很灵验，会给他们带来好运，由此被誉为印度的家庭守护神。 REUTERmore
9月8日，伊拉克巴格达，伊拉克国民议会表决通过候任总理海德尔·阿巴迪提交的新一届内阁大部分成员名单，批准阿巴迪正式出任总理。 REUTERS/Thaier Al-Sudani
9月10日，苹果新品发布会在美国加州库部蒂诺市弗林特剧院举行，苹果首席执行官库克介绍Apple Watch，拥有两种尺寸，三个版本，六款表带和多种配色可选择，售价349美元起，有望在2015年年初正式上市。 REUTERmore
9月10日，印度特里苏尔，一名表演者练习欧南节庆祝活动上的舞蹈。 REUTERS/Babu
9月9日，印度艾哈迈达巴德，一个男孩在河边捡拾物品，河水中散落着信徒在象神节庆祝活动中沉入的象神塑像。REUTERS/Amit Dave
9月10日，在纽约时装周上，一名模特展示Jeremy Scott品牌新装。REUTERS/Lucas Jackson
9月10日，上海，一只猫咪在一处拆迁废墟上漫步。中国8月官方房价环比加速下跌而同比涨幅接近零，加之当月楼市销量仍在萎缩，房地产市场全面调整趋势基本确立。 REUTERS/ Carlos Barria
9月11日，美国纽约，一名女子在9.11纪念碑上摆放鲜花。 REUTERS/Justin Lane/POOL
9月11日，乌克兰基辅，女权团体“Femen”成员在基辅-佩乔尔斯克修道院外举行抗议活动。 REUTERS/Valentyn Ogirenko
9月12日，台湾观赏鱼博览会在台北举行，供展览的粉红荧光鱼。 REUTERS/Pichi Chuang
9月13日，英国伦敦举行彩色建筑音乐节(Colourscape)，游客体验一个艺术家设计的彩色建筑结构。 REUTERS/Luke MacGregor
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本周中国区精选(9月12日-19日) China Weekly
聚焦9月12日至19日中国区新闻事件和热点动态。
苏格兰“独立”梦碎 Scotland votes
苏格兰独立公投计票结果公布，55%、共1877252名选民对独立说“不”，苏格兰将继续留在英国。
最会穿衣的女星 Best dressed list
《人物》杂志公布2014年度最佳着装榜单，乡村小天后泰勒·斯威夫特成为最会穿衣的女星。
中印领导人举行“散步外交”Xi Visits India
中国国家主席习近平出访印度并出席印度总理莫迪的生日晚宴，中印两国领导人在萨巴玛蒂河畔展开“散步外交”。
精选图集
Venezuela's elders throw punches at police
Elderly Venezuelan protesters threw punches and yelled curses at riot police blocking the latest in six weeks of demonstrations against President Nicolas Maduro's socialist government.
The art of the Venice Biennale
Highlights from the 57th Biennale International Art Exhibition in Venice, Italy.
Pope visits Portugal's Shrine of Fatima
Pope Francis makes two Portuguese shepherd children saints this week, crowning a belief that started with reported visions of the Madonna 100 years ago which have turned the Shrine of Fatima into one of the most famous in Christianity.
Photos of the week
Our top photos from the past week.
Palestinian hunger strike grows
More than 1,000 Palestinians in Israeli jails are on hunger strike in response to a call by prominent prisoner Marwan Barghouti, widely seen as a possible future Palestinian president.
Dior in the desert
Designer Maria Grazia Chiuri presents her first cruise collection for Dior in Calabasas, California.
Eurovision: the contenders
The finalists for Saturday's Eurovision song contest.
Yemen's latest deadly cholera outbreak
A cholera outbreak has killed at least 50 people in Yemen where the health and sanitation systems have been degraded by more than two years of civil war.
Quebec battles floods
Flooding from heavy spring rainfall inundated thousands of residences and forced the evacuation of homes as the worst flooding in decades hits the Canadian province of Quebec.