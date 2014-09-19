路透9月照片精选(上) Pictures of Sep (1)

9月8日，印度新德里，信徒在传统宗教节日象神节的庆祝活动中，准备将象神的塑像沉入大海。象神加内什在印度教里被视为财富、智慧、幸运的象征，印度人认为加内什很灵验，会给他们带来好运，由此被誉为印度的家庭守护神。 REUTERmore