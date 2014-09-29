路透9月照片精选(下) Pictures of Sep (2)
9月14日，加沙，巴勒斯坦学生呆在毁坏的教室内。 REUTERS/Suhaib Salem
9月14日，朝鲜平壤，朝鲜最高法院判处美国公民马修•托德•米勒(Matthew Todd Miller)六年劳教，理由是后者在朝鲜旅游期间从事“敌对行为”。美国要求朝鲜立即赦免并释放米勒。米勒今年4月进入朝鲜后撕毁了旅游more
9月15日，洪都拉斯特古西加尔巴，军警士兵参加独立日阅兵。 REUTERS/Jorge Cabrera
9月15日，伊拉克摩苏尔附近，一名库尔德族武装人员向伊斯兰国控制的地区发射迫击炮弹。美国当局表示，中东各国将加入空袭伊斯兰国武装份子行动。 REUTERS/Ahmed Jadallah
9月16日，伊拉克纳贾夫，加入政府军的什叶派武装人员参加训练。 REUTERS/Alaa Al-Marjani
9月16日，伊拉克纳贾夫，加入政府军的什叶派武装人员参加训练。 REUTERS/Alaa Al-Marjani
9月16日，美国纽约，透过沾满雨滴的车窗可看到一名女子经过一个涂鸦墙。 REUTERS/Shannon Stapleton
9月16日，美国加州Fresh Pond，消防员在山火扑救现场。REUTERS/Noah Berger
9月17日，希腊雅典，流行歌手Lady Gaga抵达雅典国际机场，前来举行世界巡回演唱。REUTERS/Alkis Konstantinidis
9月18日，德国瓦伦，德国联邦国防军仓库里放置着德国向伊拉克北部库尔德人提供的武器。REUTERS/Thomas Peter
9月18日，美国宾夕法尼亚州斯克兰顿，警察在一个教堂外敬礼哀悼遭枪杀的巡警迪克森(Bryon Dickson)。两名巡警9月12日晚在派克县的营地准备换班时遭到伏击，此枪击案造成一死一伤。 REUTERS/Mike Semore
9月19日，韩国仁川举行亚运会开幕式，现场燃放烟花。REUTERS/Kim Kyung
9月20日，在韩国仁川亚运会上，日本组合乾友纪子/三井梨沙子参加女子花样游泳双人技术自选赛。REUTERS/Tim Wimborne
9月19日，约旦河西岸纳布卢斯，一个巴勒斯坦孩子在示威冲突中站在燃烧的轮胎附近。REUTERS/Abed Omar Qusini
9月22日，美国纽约，一名舞蹈演员在时代广场拍摄照片。 REUTERS/Carlo Allegri
9月24日，在巴黎时装周上，模特展示比利时设计师德赖斯•范诺顿(Dries Van Noten)2015年春夏新品服装。 REUTERS/Charles Platiau
9月24日，在巴黎时装周上，模特展示比利时设计师德赖斯•范诺顿(Dries Van Noten)2015年春夏新品服装。 REUTERS/Charles Platiau
9月25日，法国卡昂博物馆外竖立着一座名为“无条件投降”的塑像。这个塑像是根据摄影家阿尔弗莱德的一张照片“胜利之吻”制作，照片摄于二战末期日本投降日。 REUTERS/Stephane Mahe
9月28日，香港，防暴警察使用胡椒喷雾驱散示威者。香港爆发大规模示威活动，抗议人士发出“占中”威胁，防暴警察29日凌晨施放催泪瓦斯，试图驱散示威人群。 REUTERS/Bobby Yip
9月28日，美国纽约，印度总理莫迪在麦迪逊广场花园发表演讲。REUTERS/Lucas Jackson
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24小时时事新闻(9月30日) 24hours
聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
香港爆发大规模示威活动 Hong Kong demands democracy 4
香港爆发大规模示威活动，抗议人士发出“占中”威胁，防暴警察周一凌晨施放催泪瓦斯，试图驱散示威人群。全国人大常委会上月宣布关于香港行政长官普选办法的决定，引发一些香港民众的不满，认为这不是真正意义上的普选，抗议人士发出“占中”威胁。
宗教版的“芭比娃娃” Religious Barbie
近日，阿根廷艺术家玛丽亚内拉•佩雷利(Marianela Perelli)和普尔•保利尼(Pool Paolini)将芭比娃娃设计成了耶稣、圣母玛利亚等圣人形象，并于10月在布宜诺斯艾利斯进行展览。
“高空中的舞者” Aerial Acrobatics 2014 2
特技飞行表演是各个航空展上的一大看点，“高空中的舞者”带给观众紧张刺激的视觉享受。
精选图集
The art of the Venice Biennale
Highlights from the 57th Biennale International Art Exhibition in Venice, Italy.
Buddha's birthday
Vesak Day commemorates the birth, enlightenment and death of Buddha.
Quebec battles floods
Flooding from heavy spring rainfall inundated thousands of residences and forced the evacuation of homes as the worst flooding in decades hits the Canadian province of Quebec.
Kurdish YPG fighters of Syria
Despite fierce opposition from NATO ally Turkey, the White House has approved supplying arms to Kurdish YPG fighters to support an operation to retake the Syrian city of Raqqa from Islamic State.
Russia marks Victory Day
The annual parade commemorating the former Soviet Union's victory over Nazi Germany in World War II.
Iraqi forces open new front in west Mosul
Iraqi forces face stiff resistance from Islamic State after opening a new front after seven months of fighting.
South Korea elects Moon Jae-in
Liberal politician Moon Jae-in is the likely winner of South Korea's presidential election, a victory that would end nearly a decade of conservative rule and bring a more conciliatory approach toward North Korea.
Russia marks Victory Day
The annual parade commemorating the former Soviet Union's victory over Nazi Germany in World War II.
Inside compound of polygamous leader Warren Jeffs
The Utah mansion where convicted pedophile and polygamous religious sect leader Warren Jeffs once lived is being purchased by one of his former wives, who hopes to make it a tourist attraction and home for people who have left the church.