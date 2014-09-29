路透9月照片精选(下) Pictures of Sep (2)

9月14日，朝鲜平壤，朝鲜最高法院判处美国公民马修•托德•米勒(Matthew Todd Miller)六年劳教，理由是后者在朝鲜旅游期间从事“敌对行为”。美国要求朝鲜立即赦免并释放米勒。米勒今年4月进入朝鲜后撕毁了旅游more

9月14日，朝鲜平壤，朝鲜最高法院判处美国公民马修•托德•米勒(Matthew Todd Miller)六年劳教，理由是后者在朝鲜旅游期间从事“敌对行为”。美国要求朝鲜立即赦免并释放米勒。米勒今年4月进入朝鲜后撕毁了旅游签证，要求朝鲜当局允许他避难。 REUTERS/KCNA

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