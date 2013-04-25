路透4月照片精选(上) Pictures of the Month - Apr 2013(1)
4月22日，四川省雅安市芦山县，临时帐篷医院夜晚时亮起灯光。芦山县4月20日发生7.0级地震，已造成近200人死亡。 REUTERS/Stringer
4月21日，四川宝兴县，一位地震灾民注视着熟睡的孩子。REUTERS/China Daily
4月23日，日本共同社拍摄到中国“海监66”船和日本海上保安厅船只在海上并行。23日，中国国家海洋局网站发布消息称，在中国钓鱼岛海域正常巡航的中国海监51、23、46船编队发现，多艘日本船只在钓鱼岛海域活动。随后，国家海more
4月23日，美国华盛顿，总统奥巴马在白宫椭圆形办公室眨眼睛。 REUTERS/Larry Downing
4月22日，孟加拉达卡，人们聚集在抗议者焚烧的公交车附近。以孟加拉国民族主义党为首的孟反对派18党联盟号召在全国范围内举行36小时的罢工活动。 REUTERS/Andrew Biraj
4月22日，尼泊尔拉利特普尔Khokana，一名男子建井时将淤泥挖出。 REUTERS/Navesh Chitrakar
4月21日，泰国曼谷，人们在Sathira-Dhammasathan佛教禅修中心装饰墙壁。 REUTERS/Damir Sagolj
4月21日，捷克布拉格，一名男子在沃尔塔瓦河玩水上飞板。 REUTERS/David W Cerny
4月20日，印度孟买附近科波利，游客在印度首个主题公园Adlabs Imagica玩耍。 REUTERS/Danish Siddiqui
4月20日，加拿大温哥华，一名男子吸大麻烟。每年的4月20日是“世界大麻日”。 REUTERS/Ben Nelms
4月19日，缅甸仰光，工人在一家鱼类出口工厂工作。欧盟27国外长在欧洲卢森堡一致通过“解除对缅甸经贸制裁”的决定。欧盟决定永久解除对缅甸除武器禁运以外的所有制裁，包括贸易制裁、经济制裁以及对缅甸官员的制裁等。 REUTEmore
4月18日，美国德克萨斯州韦斯特镇，发生爆炸的化肥厂景观。4月17日，美国德克萨斯州韦斯特镇化肥厂爆炸，造成14人遇难，约数百人受伤。 REUTERS/Adrees Latif
4月9日，澳大利亚小村Hohenzell，一头繁殖的牛在人工受精中心听音乐放松。 REUTERS/Leonhard Foeger
4月18日，西班牙塞维利亚，妇女身穿传统服装参加四月节。REUTERS/Marcelo del Pozo
4月18日，德国柏林，德国联邦议院以压倒多数通过了国际救助机构与塞浦路斯达成的总额100亿欧元的救助方案。(议员投票。) REUTERS/Fabrizio Bensch
4月17日，北爱尔兰伦敦德里，民众举行反对英国前首相撒切尔夫人的抗议活动。撒切尔夫人的葬礼当日在伦敦举行，英国女王伊丽莎白二世和丈夫爱丁堡公爵，以及来自200个国家和地区的2000多名政要、代表及各界人士出席。 REUTmore
4月16日，美国波士顿联合反恐任务小组提供的图片显示，调查人员在波士顿爆炸案现场发现炸弹引爆装置残骸。美国波士顿15日举行的马拉松比赛遭遇爆炸袭击，造成至少3人死亡，其中包括一名中国女留学生。 REUTERS
4月17日，美国纽约，好莱坞女星蒂尔达·斯维顿(Tilda Swinton)在现代艺术博物馆躺在盒子里表演行为艺术。 REUTERS/Keith Bedford
4月16日，挪威奥斯陆，歌迷乘坐大巴抵达加拿大小天王贾斯汀·比伯(Justin Bieber)的演唱会。 REUTERS/Vegard Grott/NTB Scanpix
4月16日，2013亚洲商务航空展在虹桥机场公务机基地开幕，吸引了180家参展商、30架最新型号公务机以及5,000余名观众到场参加。 REUTERS/Carlos Barria
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年轻消费者是中国经济转型关键 Youth Spending Power
(Reuters) -在中国政府努力进行一场关键的宏观经济转型，即促消费减投资之时，年轻消费者或许是这场转型的关键。中国的这场经济转型不仅是新领导层所致力于的，也是全世界所期待的。
年轻人思维方式在改变中国经济版图 Youth Spending Power
(Reuters) -年轻人思维方式的转变，加上河南等昔日贫困省份的庞大人口越来越富裕，这正在改变中国经济版图。
24小时时事新闻(4月25日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
羊驼春季换发型 The Alpacas are Shorn
(Reuters) -在德国雷根斯堡附近的温克兰村，每逢春天，饲养员们总要修剪一下羊驼们的毛发，帮他们“换个新造型”，一方面有利于羊驼顺利度过炎热的夏季，另一方面也能售卖羊驼毛获得丰厚收入。
精选图集
Aftermath from Venezuela's 'mother of all marches'
Scenes from Venezuela the day after nationwide opposition protests, in which three people were killed amid street barricades, clashes and looting.
Journey to the Space Station
The Soyuz MS-04 spacecraft carrying the crew of Jack Fischer of the U.S. and Fyodor Yurchikhin of Russia blasts off to the International Space Station.
Inside the North Korean military
Images from within the reclusive Korean People's Army.
First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
'Mother of all marches' in Venezuela
Venezuela's opposition begins the "mother of all marches" in the culmination of two weeks of violent demonstrations against President Nicolas Maduro.
Iraqi violinist returns to play Mosul after ISIS
Amid the bombed-out ruins of an ancient site revered by both Muslims and Christians in Mosul, Iraqi violinist Ameen Mukdad held a small concert in the city he was forced to flee by Islamic State militants.
USS Carl Vinson's tour of Asia
The USS Carl Vinson aircraft carrier strike group was supposed to be headed toward North Korea in a show of force, but was actually completing training exercises in Australia.
Dior goes to Tokyo
Models present creations for Christian Dior's Haute Couture Spring-Summer 2017 live show to celebrate Dior's new flagship store at Tokyo's Ginza Six mall.
Julia Roberts: People's most beautiful woman
Julia Roberts was named the world's most beautiful woman by People magazine for a record 5th time, but the actress said she thought her best years were yet to come.