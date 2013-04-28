路透4月照片精选(上) Pictures of the Month - Apr 2013(1)

4月23日，日本共同社拍摄到中国“海监66”船和日本海上保安厅船只在海上并行。23日，中国国家海洋局网站发布消息称，在中国钓鱼岛海域正常巡航的中国海监51、23、46船编队发现，多艘日本船只在钓鱼岛海域活动。随后，国家海more

4月23日，日本共同社拍摄到中国“海监66”船和日本海上保安厅船只在海上并行。23日，中国国家海洋局网站发布消息称，在中国钓鱼岛海域正常巡航的中国海监51、23、46船编队发现，多艘日本船只在钓鱼岛海域活动。随后，国家海洋局立即组织正在执行东海定期维权巡航执法任务的中国海监50、15、49、66、137船编队转赴钓鱼岛海域，与中国海监51、23、46船会合，分4个编队，从不同方向对日侵权行为进行监视取证、维权执法。REUTERS/Kyodo

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