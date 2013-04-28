路透4月照片精选(上) Pictures of the Month - Apr 2013(1)
4月22日，四川省雅安市芦山县，临时帐篷医院夜晚时亮起灯光。芦山县于4月20日发生7.0级地震，已造成近200人死亡。 REUTERS/Stringer
4月21日，四川宝兴县，一位地震灾民看护熟睡的孩子。REUTERS/China Daily
4月23日，日本共同社拍摄到中国“海监66”船和日本海上保安厅船只在海上并行。23日，中国国家海洋局网站发布消息称，在中国钓鱼岛海域正常巡航的中国海监51、23、46船编队发现，多艘日本船只在钓鱼岛海域活动。随后，国家海more
4月23日，美国总统奥巴马在白宫椭圆形办公室。 REUTERS/Larry Downing
4月22日，孟加拉达卡，人们聚集在抗议者焚烧的公交车附近。以孟加拉国民族主义党为首的孟反对派18党联盟号召在全国范围内举行36小时的罢工活动。 REUTERS/Andrew Biraj
4月22日，尼泊尔拉利特普尔Khokana，一名男子建井挖出淤泥。 REUTERS/Navesh Chitrakar
4月21日，泰国曼谷，人们在Sathira-Dhammasathan佛教禅修中心装饰墙壁。 REUTERS/Damir Sagolj
4月21日，捷克布拉格，一名男子在沃尔塔瓦河玩水上飞板。 REUTERS/David W Cerny
4月20日，印度孟买附近科波利，游客在印度首个主题公园Adlabs Imagica内游玩。 REUTERS/Danish Siddiqui
4月20日，加拿大温哥华，一名男子吸食大麻。当天是一年一度的“世界大麻日”。 REUTERS/Ben Nelms
4月19日，缅甸仰光，工人在一家鱼类出口工厂工作。欧盟27国外长在欧洲卢森堡一致通过“解除对缅甸经贸制裁”的决定。欧盟决定永久解除对缅甸除武器禁运以外的所有制裁，包括贸易制裁、经济制裁以及对缅甸官员的制裁等。 REUTEmore
4月18日，美国德克萨斯州韦斯特镇，爆炸后的化肥厂残骸。当地化肥厂与17日发生爆炸，造成14人遇难、数百人受伤。 REUTERS/Adrees Latif
4月9日，澳大利亚小村Hohenzell，一头处在繁殖期的牛在人工受精中心听音乐放松。 REUTERS/Leonhard Foeger
4月18日，西班牙塞维利亚，妇女身穿传统服装参加四月节。REUTERS/Marcelo del Pozo
4月18日，德国柏林，德国联邦议员投票，最终以压倒多数通过国际救助机构与塞浦路斯达成的总额100亿欧元的救助方案。 REUTERS/Fabrizio Bensch
4月17日，北爱尔兰伦敦德里，民众举行反对英国前首相撒切尔夫人的抗议活动。撒切尔夫人的葬礼当日在伦敦举行，英国女王伊丽莎白二世和丈夫爱丁堡公爵，以及来自200个国家和地区的2000多名政要、代表及各界人士出席。 REUTmore
4月16日，美国波士顿联合反恐任务小组提供的图片显示，调查人员在波士顿爆炸案现场发现炸弹引爆装置残骸。美国波士顿15日举行的马拉松比赛遭遇爆炸袭击，造成至少3人死亡，其中包括一名中国女留学生。 REUTERS
4月17日，美国纽约，好莱坞女星蒂尔达·斯维顿(Tilda Swinton)在现代艺术博物馆表演行为艺术。 REUTERS/Keith Bedford
4月16日，挪威奥斯陆，小歌迷乘坐大巴前去参加贾斯汀·比伯演唱会。 REUTERS/Vegard Grott/NTB Scanpix
4月16日，2013亚洲商务航空展在虹桥机场公务机基地开幕，吸引了180家参展商、30架最新型号公务机以及5,000余名观众到场参加。 REUTERS/Carlos Barria
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本周中国区精选(4月19日-26日) China Weekly
(Reuters) - 聚焦4月19日至26日中国区新闻事件和热点动态。
路透4月照片精选(下) Pictures of the Month - Apr 2013(2)
(Reuters) -路透社全球摄影记者4月优秀新闻照片大汇总。请尽享视觉盛宴。
法国总统奥朗德访华 促商业大单 Hollande Visits China 2013
(Reuters) - 法国总统奥朗德25日起访华，这是自中国新一届领导层上任以来首位正式访华的西方大国领导人。经贸合作是中法高层会晤核心议题。
24小时时事新闻(4月26日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
精选图集
Macron vs Le Pen
France will choose between far-right leader Marine Le Pen and centrist Emmanuel Macron in Sunday's presidential run-off.
Crossing the Tigris in Mosul
Residents of Mosul cross the Tigris River on small wooden boats after flooding made all the bridges in the Iraqi city impassable.
Prince Philip to step down from royal duties
Prince Philip, the 95-year-old husband of Britain's Queen Elizabeth, will retire from carrying out royal engagements later this year, Buckingham Palace announced.
Unrest on the streets of Venezuela
Protesters take to the streets as Venezuela's President Nicolas Maduro announces the creation of a new popular assembly which foes decried as a power-grab to stifle weeks of anti-government unrest.
On the UK campaign trail
On the campaign trail with Britain's Prime Minister Theresa May and leader of the opposition Labour Party, Jeremy Corbyn.
Paquito and me
Martin Herrera, who has spent the last 20 years domesticating and training roosters in San Jose, Costa Rica, spends time with his favorite "Paquito".
Besieged in rebel-held Douma
An aid convoy of food and medical supplies has reached the besieged Syrian town of Douma for the first time since October.
Chanel's cruise collection
Karl Lagerfeld presents his 2017/2018 Cruise collection show for fashion house Chanel in Paris.
Mosul in ruins
Mosul's wrecked roads, bridges and broader economy will take at least five years to repair and need billions of dollars of development that Iraq's government will struggle to afford, officials returning to the battle-scarred city said.