路透4月照片精选(上) Pictures of the Month - Apr 2014
4月1日，委内瑞拉加拉加斯，住房部遭反政府示威者放火。REUTERS/Jorge Silva
4月1日，美国华盛顿，通用汽车首席执行官玛丽·巴拉(Mary Barra)出席国会听证会。美国国会当日将举行公开听证会，就通用汽车对有缺陷的车载点火开关问题反应迟缓一事进行讨论，藉以努力厘清过去十年13起汽车相关死亡事件more
4月2日，智利港口伊基克，在遭遇地震海啸过后海边一片狼藉。智利继1日发生8.2级强震后，2日又发生7.8级强震，均引发了海啸，地震已造成6人死亡。REUTERS/Francisco Alcayaga Motta
4月3日，智利伊基克，地震造成公路毁坏。REUTERS/Ivan Alvarado-
4月2日，叙利亚阿勒颇，几名男子开车经过一栋遭政府军空袭的建筑。 REUTERS/Ammar Abdullah
4月2日，英国伦敦，白金汉宫展出一系列英国女王伊丽莎白二世童年时候的用品和玩具，包括娃娃、柳条婴儿车和粉红色茶具等及女王童年时的照片。 REUTERS/Luke MacGregor
4月4日，美国旧金山，一对新人在雕塑“丘比特的跨度”(Cupid's Span)附近接吻。REUTERS/Lucy Nicholson
4月4日，英国英格兰，几名女子在英国国家障碍赛马大赛第2日“女士日”上观赛结束后离开现场。REUTERS/Toby Melville
4月5日，乌克兰基辅，志愿者清理独立广场上的垃圾。REUTERS/Shamil Zhumatov
4月6日，叙利亚阿勒颇，几名男子在政府军投掷的火药桶爆炸后，从废墟中救出一个男孩。REUTERS/Hosam Katan
4月6日，西班牙巴塞罗那，民众庆祝色彩节，用漫天飞扬的彩粉庆祝印度教节日，欢迎春天到来。REUTERS/Albert Gea
4月8日，北京，马航MH370失联乘客亲属在丽都酒店摆放蜡烛悼念亲人。马来西亚航空公司MH370客机搜寻工作已开展近7周，但至今仍一无所获。不过，澳大利亚4月23日表示，会继续搜寻马航MH370。REUTERS/Jasomore
4月7日，耶路撒冷附近，正统犹太教男子在“Mayim Shelanu”仪式上收集泉水。人们用这种水准备逾越节的无酵面包。REUTERS/Baz Ratner
4月11日，几内亚比索首都比绍，支持者坐在总统候选人Jose Maria Vaz的海报前。几内亚比绍总统和议会选举于4月13日举行，约75万名选民将投票选出总统和102名议员。REUTERS/Joe Penney
4月12日，罗马尼亚布加勒斯特，一名女子观看教徒在棕枝主日前举行的一次朝圣活动。 REUTERS/Bogdan Cristel
4月13日，智利瓦尔帕莱索，消防员奋力灭火。瓦尔帕莱索发生森林大火，造成至少12人丧生，2000座房屋被毁。 REUTERS/Eliseo Fernandez
4月13日，德国法兰克福，一个孩子坐在爸爸的肩膀上观看一个旧商业楼。 REUTERS/Kai Pfaffenbach
4月13日，巴西圣保罗，孩子们观看“反抗杯”(Rebel Cup)足球赛。示威者组织“反抗杯”足球赛，以抗议巴西政府在2014世界杯上的花费。REUTERS/Nacho Doce
4月14日，美国马里兰州贝塞斯达，第一夫人米歇尔探望患病儿童，变身“孩子王”。 REUTERS/Joshua Roberts
4月14日，朝鲜平壤，女兵准备在纪念金日成主席诞辰的鲜花前拍照。4月15日是朝鲜已故国家主席金日成诞辰纪念日的“太阳节”，朝鲜各地充满了节日气氛。 REUTERS/Kyodo
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萌猫咖啡馆 NY cat cafe
(Reuters) - 美国第一家“猫咪咖啡馆”近日在纽约亮相，仅开放3天，顾客在店内不仅可以喝咖啡，还可以享受小猫陪伴在身旁的乐趣。
全球最美人物榜 The 10 most beautiful
(Reuters) - 《人物》杂志公布“2014年度最美人物”榜单，新晋奥斯卡最佳女配角露皮塔·尼永奥当选全球最美人物。
24小时时事新闻(4月25日) 24Hours
(Reuters) - 聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
路透4月照片精选(上) Pictures of the Month - Apr 2014
(Reuters) -路透社全球摄影记者4月优秀新闻照片大汇总。请尽享视觉盛宴。
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Mexico's poppy war
The Mexican army is fighting a surge in violence for control of poppy country against gangs that have engulfed the state of Guerrero in a war to control poppy fields.
MTVs rained-out red carpet
A rare spell of wet weather in Los Angeles shut down the red carpet before the awards show.
Plane lands after secret, two-year mission
The U.S. military's experimental X-37B space plane completes a classified mission that lasted nearly two years, the Air Force said.
Macron wins French election
Emmanuel Macron is elected president of France, defeating Marine Le Pen, who threatened to take France out of the European Union.
Countdown to the French election
Centrist Emmanuel Macron and far-right rival Marine Le Pen on their final days of campaigning ahead of Sunday's tumultuous election that has turned the country's politics upside down.
Migrant rescue on the Mediterranean
On board the Malta-based NGO Migrant Offshore Aid Station (MOAS) ship Phoenix with more than 400 migrants, after rescue operations off the coast of Libya.
Residents retreat ahead of Raqqa assault
Residents flee Islamic State's base in Raqqa as U.S.-backed Syrian Democratic Forces prepare to launch an assault on the group's Syrian stronghold.
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Palestinian hunger strike protest grows
Hundreds of Palestinians in Israeli jails are on hunger strike in response to a call by prominent prisoner Marwan Barghouti, widely seen as a possible future Palestinian president.