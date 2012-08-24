路透8月照片精选(上) Pictures of the Month - August 2012(1)

8月1日，安徽合肥，一名工人在建筑工地的帐篷内吃饭。中国指数研究院发布报告称，今年7月，该机构监测的全国100个城市新建住宅平均价格为8717元/平方米，较6月上涨(环比)0.33%，这是自上月止跌后再次环比上涨。其中二三线城市为首领涨，部分涨幅超2%。 REUTERS/Stringer