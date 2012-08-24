路透8月照片精选(上) Pictures of the Month - August 2012(1)
8月3日，在伦敦奥运会上，塔桥下悬挂的奥运五环与圆月交集。 REUTERS/Luke MacGregor
8月12日，伦敦奥运会闭幕式在在伦敦碗隆重举行，上演一场英国流行乐盛典，持续两个多星期的奥运会由此落下帷幕。REUTERS/Kai Pfaffenbach
闭幕式上燃放的焰火。 REUTERS/Dylan Martinez
8月20日，瑞士米尔海姆，闪电划过天空。 REUTERS/Arnd Wiegmann
8月20日，尼泊尔加德满都Kashmiri Takiya Jame清真寺，一个穆斯林男孩准备参加开斋节祈祷。 REUTERS/Navesh Chitrakar
8月14日，英国爱丁堡，“大赦国际”成员头戴面罩参加示威活动，支持俄罗斯反普京朋克乐队Pussy Riot。今年2月，5名Pussy Riot乐队成员来到莫斯科救世主大教堂，戴着面具在祭坛上进行“朋克祈祷”并演唱反普京歌曲。警方根据相关法律条款逮捕3名参与者，如罪名成立，她们最高可被判7年监禁。REUTERS/David Moir
8月15日，印度钦奈，一个孩子在批发市场防止大风刮走国旗。 REUTERS/Babu
8月15日，拉脱维亚首都里加东部Aglona，孩子们在圣母升天的庆祝活动中祈祷。 REUTERS/Ints Kalnins
8月16日，在意大利锡耶纳举行的赛马节上，骑手Jonatan Bartoletti(右)赢得比赛。 REUTERS/Alessandro Bianchi
8月12日，尼泊尔加德满都，一个孩子在克提布小村附近玩耍。 REUTERS/Navesh Chitrakar
8月1日，安徽合肥，一名工人在建筑工地的帐篷内吃饭。中国指数研究院发布报告称，今年7月，该机构监测的全国100个城市新建住宅平均价格为8717元/平方米，较6月上涨(环比)0.33%，这是自上月止跌后再次环比上涨。其中二三线城市为首领涨，部分涨幅超2%。 REUTERS/Stringer
8月6日，美国加州里士满，雪佛龙石油公司的一座炼油厂起火，可能长时间停产，并导致汽油价格上涨。这座炼油厂占地大约12平方公里，是加州第三大炼油厂和美国历史最悠久的炼油厂之一。 REUTERS/Josh Edelson
8月7日，墨西哥首都墨西哥城，一名女子为逝世的墨西哥传奇女歌手伊莎贝尔·瓦尔加斯·利萨诺(Isabel Vargas Lizano)守灵时痛哭。 REUTERS/Tomas Bravo
8月7日，瑞士卢塞恩，火车站内川流不息的人群。REUTERS/Michael Buholzer
8月10日，印度孟买，信徒们在建摩斯达密节庆祝活动期间，试图通过叠罗汉打破陶土罐。 REUTERS/Danish Siddiqui
8月8日，湖北宜昌，一位渔民行在三峡大坝附近前行。REUTERS/Carlos Barria
8月21日，加拿大西北地区Moose Pond，一条河流穿过山谷。加拿大将在西北地区新增一处国家公园，名为Naats"ihch"oh National Park Reserve，毗邻加拿大另一著名的国家公园--纳汉尼国家公园。 REUTERS/Adrian Wyld/POOL
8月1日，美国新泽西州东卢瑟福，犹太人身穿雨披等待参加Siyum HaShas庆祝活动，标志着本轮法典《塔木德》学习周期顺利结束。由于存在传统阅读《塔木德》的规范，因此，全世界的犹太人每天阅读的内容和进度是统一的，通读一遍《塔木德》需要七年多的时间。REUTERS/Eric Thayer
8月1日，英国韦茅斯-波特兰，新西兰选手参加帆船49人级男子快速艇比赛。 REUTERS/Pascal Lauener
8月2日，埃及开罗，消防员试图扑灭冲突中燃烧的汽车。 REUTER/Mohamed Abd El Ghany