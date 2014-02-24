路透2月照片精选(上) Pictures of the Month - Feb 2014
2月2日，泰国曼谷，泰国总理英拉在一个投票站投票。泰国新一届国会下议院选举投票于当日举行。 REUTERS/Damir Sagolj
2月2日，孟加拉达卡，大批民众在参加完“最终祈祷”集会(Akheri Munajat)后乘火车返回城市。REUTERS/Andrew Biraj
2月2日，印尼北苏门答腊省Karo区，锡纳朋火山喷发造成的火山灰覆盖着地面。锡纳朋火山1日喷发，喷出的火山炽热岩屑造成十多人丧生。 REUTERS/Tarmizy Harva
2月4日，湖北武汉，民众新年期间在归元寺焚香祈福。 REUTERS/China Daily
2月4日，斯里兰卡科伦坡，斯里兰卡海军士兵在独立日庆典中发射礼炮。 REUTERS/Dinuka Liyanawatte
2月4日，巴西巴西利亚，国家安全部队士兵参加2014年世界杯安保训练。2014年世界杯足球赛将于6月12日至7月13日在巴西举行。 REUTERS/Ueslei Marcelino
2月5日，美国马萨诸塞州韦尔斯利，维斯理学院校园里摆放着艺术家托尼•马特里的名为“梦游者”雕塑。 REUTERS/Dominick Reuter
2月5日，英国伦敦，佳士得拍卖行的一名员工观看艺术家阿里杰罗·波堤(Alighiero Boetti)的画作。 REUTERS/Luke MacGregor
2月6日，南非约翰内斯堡，矿工聚集哀悼在Harmony Gold矿难事故中丧生的同伴。 REUTERS/Siphiwe Sibeko
2月7日，波黑图兹拉，民众试图扑灭政府大楼的大火。波黑数百名失业工人和学生自2月5日起走上街头表达不满，要求政府正视他们的合理诉求，这些抗议活动随后得到了全国各地市民的广泛响应。 REUTERS/Dado Ruvic
2月8日，玻利维亚贝尼，牛群呆在洪水中的高地上。强降雨及洪水已造成玻利维亚38人丧生，多人无家可归。 REUTERS/David Mercado
2月8日，印度古吉拉特邦，支持者参加国大党副主席拉胡尔·甘地(Rahul Gandhi)的集会。 REUTERS/Amit Dave
2月9日，新加坡航空展在樟宜展览中心举行，韩国空军黑鹰飞行表演队进行飞行表演。 REUTERS/Edgar Su
2月12日，委内瑞拉加拉加斯，一名示威者跳上防暴警察组成的“盾牌墙”。委内瑞拉多地爆发大规模游行，已持续十多日，接连引发骚乱和暴力事件。REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
2月12日，英国伦敦，一名工作人员布置出席英国电影学院奖颁奖礼的明星座位。REUTERS/Suzanne Plunkett
2月12日，乌克兰基辅，一名牧师在冲突发生地用扩音器向防暴警察讲话。去年11月，乌克兰政府宣布，暂停与欧盟签署联系国协定，同时将加强与俄罗斯等其他独联体国家的经贸关系，从而引发大规模示威，进而演变为政治危机。REUTERmore
2月12日，在纽约时装周上，一名模特走秀的身影映射在镜子中。 REUTERS/Shannon Stapleton
2月11日，丹麦哥本哈根动物园，笼子中悬挂着长颈鹿“马里乌斯”的肉块。哥本哈根动物园于9日枪杀长颈鹿“马里乌斯”，并把鹿肉送给老虎和狮子作大餐，原因是这头长颈鹿源于近亲繁殖，不符合欧洲动物园管理机构规定。 REUTERSmore
2月13日，西班牙毕尔巴鄂古根海姆博物馆，巴西艺术家埃内斯托·内图(Ernesto Neto)坐在其展览的雕塑作品内。 REUTERS/Vincent West
2月14日，泰国巴吞他尼府，佛教僧侣在Wat Phra Dhammakaya寺院祈祷，庆祝万佛节。REUTERS/Damir Sagolj
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乌克兰政局突变 总统被罢黜 Tymoshenko Freed
(Reuters) - 继三个月的民众抗议活动后，乌克兰议会决定罢免总统亚努科维奇，并提前举行大选，身陷囹圄的前总理季莫申科则获释。
本周中国区精选(2月14日-21日) China Weekly
(Reuters) -聚焦2月14日至21日中国区新闻事件和热点动态。
乌克兰暴力冲突升级 死伤惨烈 Clashes in Kiev
(Reuters) - 周四乌克兰遭遇自前苏联解体以来最血腥的一天，警方与示威者在基辅市中心发生枪战，死伤惨烈。
走进索契奥运村 in the athletes villages
(Reuters) - 第22届冬季奥运会在俄罗斯海滨城市索契如火如荼的进行，路透记者走进奥运村为您呈现运动员真实的居住环境。
精选图集
The art of the Venice Biennale
Highlights from the 57th Biennale International Art Exhibition in Venice, Italy.
Buddha's birthday
Vesak Day commemorates the birth, enlightenment and death of Buddha.
Quebec battles floods
Flooding from heavy spring rainfall inundated thousands of residences and forced the evacuation of homes as the worst flooding in decades hits the Canadian province of Quebec.
Kurdish YPG fighters of Syria
Despite fierce opposition from NATO ally Turkey, the White House has approved supplying arms to Kurdish YPG fighters to support an operation to retake the Syrian city of Raqqa from Islamic State.
Russia marks Victory Day
The annual parade commemorating the former Soviet Union's victory over Nazi Germany in World War II.
Iraqi forces open new front in west Mosul
Iraqi forces face stiff resistance from Islamic State after opening a new front after seven months of fighting.
South Korea elects Moon Jae-in
Liberal politician Moon Jae-in is the likely winner of South Korea's presidential election, a victory that would end nearly a decade of conservative rule and bring a more conciliatory approach toward North Korea.
Russia marks Victory Day
The annual parade commemorating the former Soviet Union's victory over Nazi Germany in World War II.
Inside compound of polygamous leader Warren Jeffs
The Utah mansion where convicted pedophile and polygamous religious sect leader Warren Jeffs once lived is being purchased by one of his former wives, who hopes to make it a tourist attraction and home for people who have left the church.