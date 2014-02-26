路透2月照片精选(上) Pictures of the Month - Feb 2014

2月11日，丹麦哥本哈根动物园，笼子中悬挂着长颈鹿“马里乌斯”的肉块。哥本哈根动物园于9日枪杀长颈鹿“马里乌斯”，并把鹿肉送给老虎和狮子作大餐，原因是这头长颈鹿源于近亲繁殖，不符合欧洲动物园管理机构规定。 REUTERSmore