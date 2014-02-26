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图片 | 2014年 2月 26日 星期三 10:07 BJT

路透2月照片精选(上) Pictures of the Month - Feb 2014

2月2日，泰国总理英拉在曼谷一个投票站内投票。泰国新一届国会下议院选举投票于当日举行。 REUTERS/Damir Sagolj

2月2日，泰国总理英拉在曼谷一个投票站内投票。泰国新一届国会下议院选举投票于当日举行。 REUTERS/Damir Sagolj

2014年 2月 26日 星期三
2月2日，泰国总理英拉在曼谷一个投票站内投票。泰国新一届国会下议院选举投票于当日举行。 REUTERS/Damir Sagolj
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2月2日，孟加拉达卡，大批民众在“最终祈祷”集会(Akheri Munajat)结束后乘火车返城。 REUTERS/Andrew Biraj

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2014年 2月 26日 星期三
2月2日，孟加拉达卡，大批民众在“最终祈祷”集会(Akheri Munajat)结束后乘火车返城。 REUTERS/Andrew Biraj
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2月2日，印尼北苏门答腊省Karo区，锡纳朋火山喷发造成的火山灰覆盖着地面。锡纳朋火山1日喷发，喷出的火山炽热岩屑造成十多人丧生。 REUTERS/Tarmizy Harva

2月2日，印尼北苏门答腊省Karo区，锡纳朋火山喷发造成的火山灰覆盖着地面。锡纳朋火山1日喷发，喷出的火山炽热岩屑造成十多人丧生。 REUTERS/Tarmizy Harva

2014年 2月 24日 星期一
2月2日，印尼北苏门答腊省Karo区，锡纳朋火山喷发造成的火山灰覆盖着地面。锡纳朋火山1日喷发，喷出的火山炽热岩屑造成十多人丧生。 REUTERS/Tarmizy Harva
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2月4日，湖北武汉，民众春节期间在归元寺焚香祈福。 REUTERS/China Daily

2月4日，湖北武汉，民众春节期间在归元寺焚香祈福。 REUTERS/China Daily

2014年 2月 26日 星期三
2月4日，湖北武汉，民众春节期间在归元寺焚香祈福。 REUTERS/China Daily
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2月4日，斯里兰卡科伦坡，海军士兵在独立日庆典中发射礼炮。 REUTERS/Dinuka Liyanawatte

2月4日，斯里兰卡科伦坡，海军士兵在独立日庆典中发射礼炮。 REUTERS/Dinuka Liyanawatte

2014年 2月 26日 星期三
2月4日，斯里兰卡科伦坡，海军士兵在独立日庆典中发射礼炮。 REUTERS/Dinuka Liyanawatte
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2月4日，巴西巴西利亚，国家安全部队士兵参加2014年世界杯安保训练。2014年世界杯足球赛将于6月12日至7月13日在巴西举行。 REUTERS/Ueslei Marcelino

2月4日，巴西巴西利亚，国家安全部队士兵参加2014年世界杯安保训练。2014年世界杯足球赛将于6月12日至7月13日在巴西举行。 REUTERS/Ueslei Marcelino

2014年 2月 24日 星期一
2月4日，巴西巴西利亚，国家安全部队士兵参加2014年世界杯安保训练。2014年世界杯足球赛将于6月12日至7月13日在巴西举行。 REUTERS/Ueslei Marcelino
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2月5日，美国马萨诸塞州韦尔斯利，维斯理学院校园里摆放着艺术家托尼•马特里的名为“梦游者”雕塑。 REUTERS/Dominick Reuter

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2014年 2月 24日 星期一
2月5日，美国马萨诸塞州韦尔斯利，维斯理学院校园里摆放着艺术家托尼•马特里的名为“梦游者”雕塑。 REUTERS/Dominick Reuter
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2月5日，英国伦敦，佳士得拍卖行的一名员工观看艺术家阿里杰罗·波堤(Alighiero Boetti)的画作。 REUTERS/Luke MacGregor

2月5日，英国伦敦，佳士得拍卖行的一名员工观看艺术家阿里杰罗·波堤(Alighiero Boetti)的画作。 REUTERS/Luke MacGregor

2014年 2月 24日 星期一
2月5日，英国伦敦，佳士得拍卖行的一名员工观看艺术家阿里杰罗·波堤(Alighiero Boetti)的画作。 REUTERS/Luke MacGregor
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2月6日，南非约翰内斯堡，矿工聚集哀悼在Harmony Gold矿难事故中丧生的同伴。 REUTERS/Siphiwe Sibeko

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2014年 2月 24日 星期一
2月6日，南非约翰内斯堡，矿工聚集哀悼在Harmony Gold矿难事故中丧生的同伴。 REUTERS/Siphiwe Sibeko
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2月7日，波黑图兹拉，民众试图扑灭政府大楼的大火。波黑数百名失业工人和学生自2月5日起走上街头表达不满，要求政府正视他们的合理诉求，这些抗议活动随后得到了全国各地市民的广泛响应。 REUTERS/Dado Ruvic

2月7日，波黑图兹拉，民众试图扑灭政府大楼的大火。波黑数百名失业工人和学生自2月5日起走上街头表达不满，要求政府正视他们的合理诉求，这些抗议活动随后得到了全国各地市民的广泛响应。 REUTERS/Dado Ruvic

2014年 2月 24日 星期一
2月7日，波黑图兹拉，民众试图扑灭政府大楼的大火。波黑数百名失业工人和学生自2月5日起走上街头表达不满，要求政府正视他们的合理诉求，这些抗议活动随后得到了全国各地市民的广泛响应。 REUTERS/Dado Ruvic
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2月8日，玻利维亚贝尼，牛群聚集洪水中的高地上。强降雨及洪水已造成玻利维亚38人丧生，众多居民无家可归。 REUTERS/David Mercado

2月8日，玻利维亚贝尼，牛群聚集洪水中的高地上。强降雨及洪水已造成玻利维亚38人丧生，众多居民无家可归。 REUTERS/David Mercado

2014年 2月 26日 星期三
2月8日，玻利维亚贝尼，牛群聚集洪水中的高地上。强降雨及洪水已造成玻利维亚38人丧生，众多居民无家可归。 REUTERS/David Mercado
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2月8日，印度古吉拉特邦，支持者参加国大党副主席拉胡尔·甘地(Rahul Gandhi)的集会。 REUTERS/Amit Dave

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2014年 2月 26日 星期三
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2月9日，新加坡航空展在樟宜展览中心举行，韩国空军黑鹰飞行表演队表演。 REUTERS/Edgar Su

2月9日，新加坡航空展在樟宜展览中心举行，韩国空军黑鹰飞行表演队表演。 REUTERS/Edgar Su

2014年 2月 26日 星期三
2月9日，新加坡航空展在樟宜展览中心举行，韩国空军黑鹰飞行表演队表演。 REUTERS/Edgar Su
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2月12日，委内瑞拉加拉加斯，一名示威者跳上防暴警察组成的“盾牌墙”。委内瑞拉多地爆发大规模游行，已持续十多日，接连引发骚乱和暴力事件。REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

2月12日，委内瑞拉加拉加斯，一名示威者跳上防暴警察组成的“盾牌墙”。委内瑞拉多地爆发大规模游行，已持续十多日，接连引发骚乱和暴力事件。REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

2014年 2月 24日 星期一
2月12日，委内瑞拉加拉加斯，一名示威者跳上防暴警察组成的“盾牌墙”。委内瑞拉多地爆发大规模游行，已持续十多日，接连引发骚乱和暴力事件。REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
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2月12日，英国伦敦，一名工作人员布置出席英国电影学院奖颁奖礼的明星座位。 REUTERS/Suzanne Plunkett

2月12日，英国伦敦，一名工作人员布置出席英国电影学院奖颁奖礼的明星座位。 REUTERS/Suzanne Plunkett

2014年 2月 26日 星期三
2月12日，英国伦敦，一名工作人员布置出席英国电影学院奖颁奖礼的明星座位。 REUTERS/Suzanne Plunkett
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2月12日，乌克兰基辅，一名牧师在冲突发生地用扩音器向防暴警察讲话。去年11月，乌克兰政府宣布，暂停与欧盟签署联系国协定，同时将加强与俄罗斯等其他独联体国家的经贸关系，从而引发大规模示威，进而演变为政治危机。REUTERS/Konstantin Chernichkin

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2014年 2月 24日 星期一
2月12日，乌克兰基辅，一名牧师在冲突发生地用扩音器向防暴警察讲话。去年11月，乌克兰政府宣布，暂停与欧盟签署联系国协定，同时将加强与俄罗斯等其他独联体国家的经贸关系，从而引发大规模示威，进而演变为政治危机。REUTERS/Konstantin Chernichkin
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2月12日，在纽约时装周上，一名模特走秀的身影映射在镜子中。 REUTERS/Shannon Stapleton

2月12日，在纽约时装周上，一名模特走秀的身影映射在镜子中。 REUTERS/Shannon Stapleton

2014年 2月 24日 星期一
2月12日，在纽约时装周上，一名模特走秀的身影映射在镜子中。 REUTERS/Shannon Stapleton
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2月11日，丹麦哥本哈根动物园，笼子中悬挂着长颈鹿“马里乌斯”的肉块。哥本哈根动物园于9日枪杀长颈鹿“马里乌斯”，并把鹿肉送给老虎和狮子作大餐，原因是这头长颈鹿源于近亲繁殖，不符合欧洲动物园管理机构规定。 REUTERS/Thomas Lekfeldt/Scanpix

2月11日，丹麦哥本哈根动物园，笼子中悬挂着长颈鹿“马里乌斯”的肉块。哥本哈根动物园于9日枪杀长颈鹿“马里乌斯”，并把鹿肉送给老虎和狮子作大餐，原因是这头长颈鹿源于近亲繁殖，不符合欧洲动物园管理机构规定。 REUTERSmore

2014年 2月 26日 星期三
2月11日，丹麦哥本哈根动物园，笼子中悬挂着长颈鹿“马里乌斯”的肉块。哥本哈根动物园于9日枪杀长颈鹿“马里乌斯”，并把鹿肉送给老虎和狮子作大餐，原因是这头长颈鹿源于近亲繁殖，不符合欧洲动物园管理机构规定。 REUTERS/Thomas Lekfeldt/Scanpix
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2月13日，西班牙毕尔巴鄂古根海姆博物馆，巴西艺术家埃内斯托·内图(Ernesto Neto)坐在其展览的雕塑作品内。 REUTERS/Vincent West

2月13日，西班牙毕尔巴鄂古根海姆博物馆，巴西艺术家埃内斯托·内图(Ernesto Neto)坐在其展览的雕塑作品内。 REUTERS/Vincent West

2014年 2月 24日 星期一
2月13日，西班牙毕尔巴鄂古根海姆博物馆，巴西艺术家埃内斯托·内图(Ernesto Neto)坐在其展览的雕塑作品内。 REUTERS/Vincent West
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2月14日，泰国巴吞他尼府，佛教僧侣在法身寺(Wat Phra Dhammakaya)祈祷，庆祝万佛节。REUTERS/Damir Sagolj

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2014年 2月 26日 星期三
2月14日，泰国巴吞他尼府，佛教僧侣在法身寺(Wat Phra Dhammakaya)祈祷，庆祝万佛节。REUTERS/Damir Sagolj
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路透2月照片精选(下) Pictures of the Month - Feb 2014

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雾霾来袭 China's Air Pollution

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(Reuters) -

2014年 2月 25日

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