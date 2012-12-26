路透12月照片精选(上) Pictures of Dec 2012(1)

12月16日，美国康涅狄格州桑迪·胡克小学附近，路边放置着悼念校园枪击案遇害者的玩具及27个木制天使。美国康涅狄格州桑迪·胡克小学12月14日发生血腥枪击案，包括枪手在内的28人身亡，其中20人为5至10岁的儿童。 REUTERS/Mike Segar