路透12月照片精选(上) Pictures of Dec 2012(1)
12月24日，英女王伊丽莎白在白金汉宫佩戴3D眼镜观看其录制的3D版圣诞致辞，女王的圣诞讲话首次以3D形式播出。 REUTERS/John Stillwell/Pool
12月22日，印度新德里，警察在总统府附近阻拦抗议人群。数以千计的示威者抗议一宗恶性轮奸案，要求严惩凶手，加强对女性的保护。 REUTERS/Adnan Abidi
12月23日，抗议者在印度门附近高喊示威口号。 REUTERS/Ahmad Masood
12月12日，危地马拉首都危地马拉城，杀毒软件McAfee创始人约翰·麦克菲(John McAfee)被拘留后，其女友前去移民中心探视。约翰·麦克菲因为非法入境被危地马拉警方驱逐。此前，他因为涉嫌谋杀，一直遭到中美洲小国伯利兹警方的通缉。 REUTERS/Jorge Dan Lopez
12月18日，上海，农民工子弟在教室里做眼保健操。受户籍制度限制，中国有数百万流动人口的子女无法在所生活的地方参加中考和高考。 REUTERS/Darcy Holdorf
12月20日，美国芝加哥，人们观看克林贡语版本的《圣诞颂歌》(A Christmas Carol)。这是根据19世纪英国批判现实主义小说家狄更斯的作品《圣诞颂歌》而改编的。REUTERS/Jim Young
12月19日，美国德克萨斯州奥斯汀，著名的纹身狂人“The Enigma”在某节目中表演吞剑。 REUTERS/Erich Schlegel
12月5日，印尼班达亚齐，伊斯兰教信徒在清真寺外祈祷。REUTERS/Damir Sagolj
12月20日，约旦河西岸伯利恒，巴勒斯坦人聚集在婴儿耶稣木雕像附近，准备游行庆祝圣诞节。 REUTERS/Mohamad Torokman
12月16日，美国康涅狄格州桑迪·胡克小学附近，路边放置着悼念校园枪击案遇害者的玩具及27个木制天使。美国康涅狄格州桑迪·胡克小学12月14日发生血腥枪击案，包括枪手在内的28人身亡，其中20人为5至10岁的儿童。 REUTERS/Mike Segar
这是美国历史上死亡人数第二高的校园枪击案，仅次于2007年弗吉尼亚理工学院校园血案。(12月18日，孩子们乘坐校车抵达纽敦中学。) REUTERS/Lucas Jackson
警方初步判断，现年20岁的枪杀亚当·兰扎在杀害自己母亲后，前往母亲所在的学校制造这起令人震惊的枪击案。(12月23日，一位妇女悼念校园枪击案遇难者。) REUTERS/Andrew Burton
12月20日，印尼班达亚齐，一位新娘在婚礼后亲吻新郎的手。REUTERS/Damir Sagolj
12月20日，俄罗斯顿河畔罗斯托夫，一名听众的眼镜映射出新闻发布会上的总统普京身影。俄罗斯总统普京称，美国惩治被控侵犯人权的俄罗斯公民的法案正在危害俄罗斯同美国的关系。 REUTERS/Vladimir Konstantinov
12月20日，湖北武汉，一名摊贩在大型批发市场整理圣诞老人服装。REUTERS/Stringer
12月18日，叙利亚霍姆斯，一所遭到毁坏的教堂。 REUTERS/Yazan Homsy
12月19日，英国伦敦，BBC广播大厦。英国广播公司(BBC)已故名嘴吉米·萨维尔性侵500余名未成年人的罪行令世界震怒。19日，BBC公布萨维尔儿童性侵案调查报告--“珀拉德报告”，称“新闻之夜”搁置萨维尔性侵调查节目的播出是BBC管理层失策，但否认BBC涉嫌隐瞒该节目。 REUTERS/Luke MacGregor
12月16日，斯里兰卡马特莱，一处建筑点挖掘出至少59具遗骸。 REUTERS/Dinuka Liyanawatte
12月19日，澳大利亚悉尼的当代艺术博物馆，英国艺术家安尼施·卡普尔(Anish Kapoor)的作品映射出一名女子身影。 REUTERS/Daniel Munoz
12月25日，印度新德里，人们在葬礼上安慰殉职警察托玛尔的妻子。46岁的警员托玛尔(Subhash Tomar)在新德里印度门与示威者冲突期间病发送院，医治无效殉职。 REUTERS/Adnan Abidi