路透7月照片精选(上) Pictures of the Month - July 2013(1)

7月1日，埃及开罗，一名抗议者在示威活动中举着十字架和古兰经，要求总统穆尔西下台。目前穆尔西已被解除总统职务。埃及一法院7月26日下令拘留穆尔西15天，以便对其进行涉嫌间谍罪、越狱等多项指控的调查。 REUTERS/Sumore