路透7月照片精选(上) Pictures of the Month - July 2013(1)
7月1日，意大利锡耶纳，一名骑手参加赛马节。锡耶纳的赛马节是意大利著名的传统赛马盛会。 REUTERS/Stefano Rellandini
7月1日，西班牙马德里，一名女子试图触摸拉斯班塔斯(Las Ventas)斗牛场外的斗牛雕塑。 REUTERS/Juan Medina
7月1日，埃及开罗，一名抗议者在示威活动中举着十字架和古兰经，要求总统穆尔西下台。目前穆尔西已被解除总统职务。埃及一法院7月26日下令拘留穆尔西15天，以便对其进行涉嫌间谍罪、越狱等多项指控的调查。 REUTERS/Sumore
7月3日，保加利亚索菲亚，一名示威者吹泡泡。数以千计的民众举行示威活动，要求社会党领导的政府下台。 REUTERS/Stoyan Nenov
7月4日，埃及开罗，埃及军方喷气式飞机飞过解放广场上空。REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
7月4日，乌克兰基辅，“乌克兰盖伊·福克斯”运动组织成员装扮成警察，抗议两名警察和一名森林保护员轮奸一名乌克兰29岁女子Iryna Krashkova。 REUTERS/Gleb Garanich
7月6日，美国旧金山机场，韩亚航空波音777客机失事现场。一架韩亚航空波音777客机当日在旧金山机场降落时失事，造成3人死亡、180多名乘客受伤。REUTERS/Jed Jacobsohn
7月7日，在一年一度的西班牙潘普洛纳奔牛节期间，一头公牛跃过狂欢者进入斗牛场。 REUTERS/Joseba Etxaburu
7月6日，河南济源，游客观看黄河小浪底泄水排沙壮观场景。 REUTERS/Stringer
7月8日，上海浦东世纪大道陆家嘴环岛处一观光线双层大巴发生自燃，无人员伤亡。 REUTERS/Carlos Barria
7月8日，朝鲜新义州，一名女兵撑伞站岗。 REUTERS/Jacky Chen
7月9日，法国巴黎，一架A400M运输机彩排国庆日大阅兵。 REUTERS/Philippe Wojazer
7月9日，法国斯特拉斯堡，穆斯林斋月期间在斯特拉斯堡大清真寺祈祷。REUTERS/Vincent Kessler
7月10日，印控克什米尔斯利那加，印度新兵参加毕业阅兵仪式。REUTERS/Danish Ismail
7月10日，马耳他瓦莱塔，一名非洲移民透过警车车窗向外观看。 REUTERS/Darrin Zammit Lupi
7月11日，美国纽约，诺基亚举行发布会正式推出全新旗舰机型Lumia 1020，配备4100万像素背照式传感器。REUTERS/Shannon Stapleton
7月12日，塞尔维亚诺维萨德，一名女子参加EXIT音乐节期间休息。Exit音乐节始于2000年当地学生反对前南联盟总统米洛舍维奇政体的运动，然后发展成每年一度的音乐盛事，吸引了大量观众，并以顶级艺术家和DJ的参与而著称。more
7月13日，日本东京，身穿和服的女子在靖国神社参加御魂祭活动。 REUTERS/Toru Hanai
7月8日，加拿大魁北克省梅冈蒂克湖镇，油罐车发生爆炸起火现场。一列载有73节油罐车的火车6日发生脱轨，受到撞击的油罐车发生爆炸并引发大火，造成数十人死亡。REUTERS/Mathieu Belanger
7月14日，浙江嘉兴，一个儿童在体校练习体操项目。REUTERS/William Hong
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金正恩为朝鲜战争烈士陵园揭幕 Inside North Korea
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Paquito and me
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Crossing the Tigris in Mosul
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Besieged in rebel-held Douma
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Karl Lagerfeld presents his 2017/2018 Cruise collection show for fashion house Chanel in Paris.
Mosul in ruins
Mosul's wrecked roads, bridges and broader economy will take at least five years to repair and need billions of dollars of development that Iraq's government will struggle to afford, officials returning to the battle-scarred city said.
Macron vs Le Pen
France will choose between far-right leader Marine Le Pen and centrist Emmanuel Macron in Sunday's presidential run-off.
The Met Gala
Highlights from the Metropolitan Museum of Art's annual Costume Institute Gala celebrating "Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art of the In-Between".