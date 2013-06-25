路透6月照片精选(上) Pictures of the Month - Jun(1) 2013

6月13日，香港，示威者在美国领事馆前面游行，声援披露了美国电子监控项目的爱德华·斯诺登。美国加大施压力度，要求俄罗斯移交因披露美国“棱镜”监控项目而受到指控的斯诺登。尽管有报道称斯诺登已前往古巴，美国认为斯诺登仍在莫斯more