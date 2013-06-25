路透6月照片精选(上) Pictures of the Month - Jun(1) 2013
6月1日，土耳其安卡拉，一名示威者遭到防暴警察的水枪袭击。土耳其5月底爆发示威活动，阻止伊斯坦布尔塔克西姆广场的改造计划，后来示威演变成大规模抗议活动并蔓延至多个城市，动荡局势引发国际社会担忧。REUTERS/Umit more
6月1日，朝鲜平壤，一个儿童在游乐园对着一个美国士兵模型射箭。 REUTERS/Kyodo
6月1日，美国纽约，一名男子在Julie Sau画廊观看摄影师斯文森(Arne Svenson)的作品《邻居》(The Neighbors)。 REUTERS/Eduardo Munoz
6月10日，德国马格德堡附近，一个游泳池遭洪水淹没。欧洲中部连日暴雨，多条河流水位达到危险高度，德国、捷克和奥地利等国纷纷拉响灾害警报，并疏散民众。REUTERS/Thomas Peter
6月1日，德国法兰克福，防暴警察逮捕一名反资本主义的示威者。 REUTERS/Kai Pfaffenbach
6月8日，美国华盛顿，学生、艺术家和激进者打造象征集体坟墓的100万根“骨头”，并放置在国家广场的草坪上，集体请愿要求杜绝种族屠杀。REUTERS/Jonathan Ernst
6月2日，加沙地带城镇汗尤尼斯，一名巴勒斯坦武装人员在毕业典礼上演示射击。 REUTERS/Suhaib Salem
6月3日，印度尼西亚雅加达，上班族乘坐拥挤的火车。 REUTERS/Beawiharta
6月6日，巴西圣保罗，选手参加巴西健美先生、健美小姐大赛。 REUTERS/Paulo Whitaker
6月7日，新加坡，购物商场内化妆品柜台的销售员为一名顾客化妆。 REUTERS/Edgar Su
6月9日，英国英格兰北部，一名女子在马匹交易会上为自己的马匹洗澡。REUTERS/Darren Staples
6月9日，美国西好莱坞，人们在同性恋骄傲大游行上在泡沫中跳舞。REUTERS/Patrick T. Fallon
6月13日，香港，示威者在美国领事馆前面游行，声援披露了美国电子监控项目的爱德华·斯诺登。美国加大施压力度，要求俄罗斯移交因披露美国“棱镜”监控项目而受到指控的斯诺登。尽管有报道称斯诺登已前往古巴，美国认为斯诺登仍在莫斯more
6月10日，英国伦敦，一家寿司连锁店推出名为“itray”的飞行餐盘，大大提高了上菜的速度。客人点餐之后，厨房员工把食物放在itray上，服务员然后用iPad来操纵上菜。 REUTERS/Neil Hall
6月11日，法国巴黎，一名仪仗队士兵在一个典礼上晕倒。 REUTERS/Charles Platiau
6月12日，捷克布拉格，捷克研究人员研制的一款飞行自行车在一个展厅成功进行飞行演示，飞行了5分钟后安全着陆。飞行自行车采用电池驱动，目前仍处在研发阶段，尚未进行真人试飞，仍采用远程遥控方式进行测试。REUTERS/Petmore
6月6日，巴基斯坦北部萨戈达穆萨夫空军基地，女飞行员Ayesha Farooq准备驾驶F-7PG战斗机。 REUTERS/Zohra Bensemra
6月14日，秘鲁利马，Lurigancho监狱的大约1800名囚犯们参加集体锻炼，欲创造最多囚犯同时参加锻炼的吉尼斯世界纪录。 REUTERS/Enrique Castro-Mendivil
6月13日，国际玩具展在日本东京举行，日本玩具制造商CCP公司的一名员工注视着该公司生产的、世界上最小的遥控玩具飞机Nano-Falcon。本届玩具展为期四天，展出由150家玩具制造商提供的约35,000件产品。 REUmore
6月14日，美国纽约，街头艺术家Mark Panzarino在制作桑迪胡克小学枪击案悼念地时，书写中遇难者的名字。 REUTERS/Eduardo Munoz
下一个
路透6月照片精选(上) Pictures of the Month - Jun(1) 2013
(Reuters) -路透社全球摄影记者6月优秀新闻照片大汇总。请尽享视觉盛宴。
巴黎立志改粗鲁形象 吸引外国游客 Paris Tackles Rudeness
(Reuters) -巴黎是全球到访游客最多的城市之一，但也经常被游客抱怨“粗鲁无礼”。如今巴黎正推行重塑形象的宣传活动，立志更好地满足游客的需求。
雾霾袭击新加坡 Haze Hits Singapore
(Reuters) -印尼山火引发雾霾，导致新加坡和马来西亚空气质量严重恶化，其中新加坡呼吁印尼采取明确行动。
“帽”美如花 Hats of the Royal Ascot
(Reuters) -一年一度的英国皇家爱斯科赛马会已拉开帷幕，女性观众盛装打扮前来观赛，拉开一场高级时装和创意帽饰的派对。
精选图集
Eve of the French election
With only days to go before France's first round of voting, the presidential race enters its final stretch.
Disputed islands of the South China Sea
Among the islands at the heart of territorial disputes in the South China Sea.
Aftermath from Venezuela's 'mother of all marches'
Scenes from Venezuela after nationwide opposition protests, in which nine people were killed amid street barricades, clashes and looting.
Shooting on Champs Elysees in Paris
A police officer was killed in a shooting incident on the Champs Elysees shopping boulevard just days before France's presidential election.
Guardians of the Galaxy Vol. 2 cast portraits
The cast of Marvel Studios' "Guardians of the Galaxy Vol. 2" poses in West Hollywood.
First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
The 'weed nuns' of California
The Sisters of the Valley, California's self-ordained "weed nuns," are on a mission to heal and empower women with their cannabis products.
Stripped down protest in Venezuela
A solitary protester bares it all during a second day of nationwide protests against the government in Caracas.
Photos of the week
Our top photos from the past week.