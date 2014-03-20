路透3月照片精选(上) Pictures of the Month - Mar 2014
3月1日，美国华盛顿，总统奥巴马在白宫与俄罗斯总统普京通电话90分钟，磋商乌克兰局势。 REUTERS/Official White House Photo/Pete Souza/Handout
3月1日，巴西里约热内卢，一名女子参加巴西狂欢节。2014年狂欢节于2月28日至3月4日举行。 REUTERS/Pilar Olivares
3月1日，西班牙南部阿尔赫西拉斯，人们在教堂为去世的吉他大师帕克·德·路西亚(Paco de Lucia)举行葬礼。享誉世界的西班牙弗拉明戈吉他大师帕克·德·路西亚于2月25日在墨西哥突发心脏病去世，终年66岁。 REUmore
3月2日，第86届奥斯卡颁奖典礼在美国好莱坞举行，女星詹妮弗·劳伦斯(Jennifer Lawrence)站在奥斯卡小金人雕塑后面观望。 REUTERS/Adrees Latif
3月2日，梵蒂冈，教皇弗朗西斯一世在圣彼得广场主持例行祈祷。 REUTERS/Tony Gentile
3月2日，泰国曼谷，市政工人员在反政府示威者撤离集会点后清扫街道。泰国国家安全负责人巴拉多恩(Paradorn Pattanathabutr)3月18日表示，泰国政府将解除曼谷及周边地区的紧急状态令，因反政府抗议者的活动more
3月3日，瑞士日内瓦，大众公司在日内瓦车展前夕举行特色活动“大众之夜”，一辆布加迪威龙超级跑车亮相。“汽车潮流风向标”之称的日内瓦车展于3月6日至16日举行。REUTERS/Arnd Wiegmann
3月3日，印度新德里，两名新娘等待参加集体婚礼。REUTERS/Anindito Mukherjee
3月3日，加拿大安大略省，尼亚加拉瀑布美景。REUTERS/Mark Blinch
3月3日，在巴黎时装周期间，设计师卡尔·拉格菲尔德将位于巴黎大展览馆的香奈儿秀场变身为一个大超市。REUTERS/Stephane Mahe
3月4日，印度孟买，传统泥地摔跤手练习摔跤。REUTERS/Danish Siddiqui
3月5日，黑龙江黑河，一名士兵在训练中跳火圈。REUTERS/China Daily
3月6日，新加坡两年一度的“照亮滨海湾”灯光装置艺术节开幕，由两名加拿大艺术家创作的“云朵”设计格外引入注目。该灯饰设计由6000多个新旧灯泡组成，其中一些系上了开关绳，经过的人都会好奇地走进“云朵”，拉动开关，当灯泡闪more
3月6日，北京，全国政协委员、前NBA巨星姚明在两会期间接受记者集体采访。REUTERS/China Daily
3月8日，北京首都国际机场，亲属在得知马航客机MH370失联后痛哭。马来西亚航空原定飞往北京的MH370航班3月8日凌晨失去联系，目前仍下落不明。多国出动飞机和舰船开展搜救，相关调查亦在进行中。 REUTERS/Kim more
3月7日，世界室内田径锦标赛在波兰索波特举行，荷兰选手布罗尔森(Nadine Broersen)庆祝自己夺得女子5项全能冠军。 REUTERS/Kacper Pempel
3月8日，加州民主党大会在美国洛杉矶会议中心举行，加州副州长加文·纽森(Gavin Newsom)等待上台讲话。REUTERS/David McNew
3月8日，多米尼加共和国圣多明各，人们在垃圾堆里捡拾可回收利用材料。 REUTERS/Ricardo Rojas
3月9日，委内瑞拉加拉加斯，一个孩子跳起触碰已故总统查韦斯的画像。REUTERS/Jorge Silva
3月9日，罗马尼亚布加勒斯特举行猫咪选美展，一名工作人员评估一只加拿大无毛猫。 REUTERS/Bogdan Cristel
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24小时时事新闻(3月21日) 24Hours
(Reuters) - 聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
历任美国第一夫人访华记 U.S. First Ladies
(Reuters) -美国第一夫人米歇尔于3月20日起正式访问中国。路透记者为您盘点曾造访中国的历任美国第一夫人。
路透3月照片精选(上) Pictures of the Month - Mar 2014
(Reuters) - 路透社全球摄影记者3月优秀新闻照片大汇总。请尽享视觉盛宴。
保镖训练反劫机 Bodyguard Aviation Training
(Reuters) - 近日马航MH370失联航班可能遭遇劫机事件引发关注，北京天骄保镖学校希望学员学会应对自然灾害和飞机遭劫持的情况，强调航空安全的重要性。
精选图集
Yoga with goats
Tucked away in a wooded corner of southern New Hampshire, Jenness Farm draws yoga enthusiasts seeking to practice poses while goats climb around and sometimes on them.
Iran votes in presidential election
Millions of Iranians lined up to vote on Friday, showing a strong turnout in an unexpectedly tight election pitting President Hassan Rouhani, who wants to normalize ties with the West, against a hardline judge who says he has already gone too far.
Venezuela's volunteer protest medics
Medicine students, doctors and volunteers don white helmets with a green cross, treating injured protesters affected by rubber bullets and tear gas amid shortages of medical supplies and drugs.
Best of Cannes
Highlights from the 70th Cannes Film Festival on the French Riviera.
A home for Siberia's orphans
A former president of Russia's largest gold producer opened the orphanage using his own money and covers all expenses.
Shields of protest
Protesters use homemade shields during ongoing demonstrations against the socialist government, which they accuse of wrecking the economy and turning Venezuela into a dictatorship.
The real 'Twin Peaks'
Welcome to "Twin Peaks," the fictional small town from David Lynch's ground-breaking 1990 TV series about a murdered homecoming queen.
Car rams Times Square pedestrians
A speeding car plowed into pedestrians on a sidewalk in New York City's busy Times Square, killing one person and injuring a dozen, according to witnesses, and police said the incident did not appear to be an act of terrorism.
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Our top photos from the past week.