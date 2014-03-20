版本:
中国
图片 | 2014年 3月 20日 星期四 15:42 BJT

路透3月照片精选(上) Pictures of the Month - Mar 2014

3月1日，美国华盛顿，总统奥巴马在白宫与俄罗斯总统普京通电话90分钟，磋商乌克兰局势。 REUTERS/Official White House Photo/Pete Souza/Handout

3月1日，美国华盛顿，总统奥巴马在白宫与俄罗斯总统普京通电话90分钟，磋商乌克兰局势。 REUTERS/Official White House Photo/Pete Souza/Handout

2014年 3月 20日 星期四
3月1日，美国华盛顿，总统奥巴马在白宫与俄罗斯总统普京通电话90分钟，磋商乌克兰局势。 REUTERS/Official White House Photo/Pete Souza/Handout
Close
1 / 20
3月1日，巴西里约热内卢，一名女子参加巴西狂欢节。2014年狂欢节于2月28日至3月4日举行。 REUTERS/Pilar Olivares

3月1日，巴西里约热内卢，一名女子参加巴西狂欢节。2014年狂欢节于2月28日至3月4日举行。 REUTERS/Pilar Olivares

2014年 3月 20日 星期四
3月1日，巴西里约热内卢，一名女子参加巴西狂欢节。2014年狂欢节于2月28日至3月4日举行。 REUTERS/Pilar Olivares
Close
2 / 20
3月1日，西班牙南部阿尔赫西拉斯，人们在教堂为去世的吉他大师帕克·德·路西亚(Paco de Lucia)举行葬礼。享誉世界的西班牙弗拉明戈吉他大师帕克·德·路西亚于2月25日在墨西哥突发心脏病去世，终年66岁。 REUTERS/Jon Nazca

3月1日，西班牙南部阿尔赫西拉斯，人们在教堂为去世的吉他大师帕克·德·路西亚(Paco de Lucia)举行葬礼。享誉世界的西班牙弗拉明戈吉他大师帕克·德·路西亚于2月25日在墨西哥突发心脏病去世，终年66岁。 REUmore

2014年 3月 20日 星期四
3月1日，西班牙南部阿尔赫西拉斯，人们在教堂为去世的吉他大师帕克·德·路西亚(Paco de Lucia)举行葬礼。享誉世界的西班牙弗拉明戈吉他大师帕克·德·路西亚于2月25日在墨西哥突发心脏病去世，终年66岁。 REUTERS/Jon Nazca
Close
3 / 20
3月2日，第86届奥斯卡颁奖典礼在美国好莱坞举行，女星詹妮弗·劳伦斯(Jennifer Lawrence)站在奥斯卡小金人雕塑后面观望。 REUTERS/Adrees Latif

3月2日，第86届奥斯卡颁奖典礼在美国好莱坞举行，女星詹妮弗·劳伦斯(Jennifer Lawrence)站在奥斯卡小金人雕塑后面观望。 REUTERS/Adrees Latif

2014年 3月 20日 星期四
3月2日，第86届奥斯卡颁奖典礼在美国好莱坞举行，女星詹妮弗·劳伦斯(Jennifer Lawrence)站在奥斯卡小金人雕塑后面观望。 REUTERS/Adrees Latif
Close
4 / 20
3月2日，梵蒂冈，教皇弗朗西斯一世在圣彼得广场主持例行祈祷。 REUTERS/Tony Gentile

3月2日，梵蒂冈，教皇弗朗西斯一世在圣彼得广场主持例行祈祷。 REUTERS/Tony Gentile

2014年 3月 20日 星期四
3月2日，梵蒂冈，教皇弗朗西斯一世在圣彼得广场主持例行祈祷。 REUTERS/Tony Gentile
Close
5 / 20
3月2日，泰国曼谷，市政工人员在反政府示威者撤离集会点后清扫街道。泰国国家安全负责人巴拉多恩(Paradorn Pattanathabutr)3月18日表示，泰国政府将解除曼谷及周边地区的紧急状态令，因反政府抗议者的活动趋弱。REUTERS/Athit Perawongmetha

3月2日，泰国曼谷，市政工人员在反政府示威者撤离集会点后清扫街道。泰国国家安全负责人巴拉多恩(Paradorn Pattanathabutr)3月18日表示，泰国政府将解除曼谷及周边地区的紧急状态令，因反政府抗议者的活动more

2014年 3月 20日 星期四
3月2日，泰国曼谷，市政工人员在反政府示威者撤离集会点后清扫街道。泰国国家安全负责人巴拉多恩(Paradorn Pattanathabutr)3月18日表示，泰国政府将解除曼谷及周边地区的紧急状态令，因反政府抗议者的活动趋弱。REUTERS/Athit Perawongmetha
Close
6 / 20
3月3日，瑞士日内瓦，大众公司在日内瓦车展前夕举行特色活动“大众之夜”，一辆布加迪威龙超级跑车亮相。“汽车潮流风向标”之称的日内瓦车展于3月6日至16日举行。REUTERS/Arnd Wiegmann

3月3日，瑞士日内瓦，大众公司在日内瓦车展前夕举行特色活动“大众之夜”，一辆布加迪威龙超级跑车亮相。“汽车潮流风向标”之称的日内瓦车展于3月6日至16日举行。REUTERS/Arnd Wiegmann

2014年 3月 20日 星期四
3月3日，瑞士日内瓦，大众公司在日内瓦车展前夕举行特色活动“大众之夜”，一辆布加迪威龙超级跑车亮相。“汽车潮流风向标”之称的日内瓦车展于3月6日至16日举行。REUTERS/Arnd Wiegmann
Close
7 / 20
3月3日，印度新德里，两名新娘等待参加集体婚礼。REUTERS/Anindito Mukherjee

3月3日，印度新德里，两名新娘等待参加集体婚礼。REUTERS/Anindito Mukherjee

2014年 3月 20日 星期四
3月3日，印度新德里，两名新娘等待参加集体婚礼。REUTERS/Anindito Mukherjee
Close
8 / 20
3月3日，加拿大安大略省，尼亚加拉瀑布美景。REUTERS/Mark Blinch

3月3日，加拿大安大略省，尼亚加拉瀑布美景。REUTERS/Mark Blinch

2014年 3月 20日 星期四
3月3日，加拿大安大略省，尼亚加拉瀑布美景。REUTERS/Mark Blinch
Close
9 / 20
3月3日，在巴黎时装周期间，设计师卡尔·拉格菲尔德将位于巴黎大展览馆的香奈儿秀场变身为一个大超市。REUTERS/Stephane Mahe

3月3日，在巴黎时装周期间，设计师卡尔·拉格菲尔德将位于巴黎大展览馆的香奈儿秀场变身为一个大超市。REUTERS/Stephane Mahe

2014年 3月 20日 星期四
3月3日，在巴黎时装周期间，设计师卡尔·拉格菲尔德将位于巴黎大展览馆的香奈儿秀场变身为一个大超市。REUTERS/Stephane Mahe
Close
10 / 20
3月4日，印度孟买，传统泥地摔跤手练习摔跤。REUTERS/Danish Siddiqui

3月4日，印度孟买，传统泥地摔跤手练习摔跤。REUTERS/Danish Siddiqui

2014年 3月 20日 星期四
3月4日，印度孟买，传统泥地摔跤手练习摔跤。REUTERS/Danish Siddiqui
Close
11 / 20
3月5日，黑龙江黑河，一名士兵在训练中跳火圈。REUTERS/China Daily

3月5日，黑龙江黑河，一名士兵在训练中跳火圈。REUTERS/China Daily

2014年 3月 20日 星期四
3月5日，黑龙江黑河，一名士兵在训练中跳火圈。REUTERS/China Daily
Close
12 / 20
3月6日，新加坡两年一度的“照亮滨海湾”灯光装置艺术节开幕，由两名加拿大艺术家创作的“云朵”设计格外引入注目。该灯饰设计由6000多个新旧灯泡组成，其中一些系上了开关绳，经过的人都会好奇地走进“云朵”，拉动开关，当灯泡闪烁出不同亮度时，云层中即出现闪电般的奇妙景观。REUTERS/Edgar Su

3月6日，新加坡两年一度的“照亮滨海湾”灯光装置艺术节开幕，由两名加拿大艺术家创作的“云朵”设计格外引入注目。该灯饰设计由6000多个新旧灯泡组成，其中一些系上了开关绳，经过的人都会好奇地走进“云朵”，拉动开关，当灯泡闪more

2014年 3月 20日 星期四
3月6日，新加坡两年一度的“照亮滨海湾”灯光装置艺术节开幕，由两名加拿大艺术家创作的“云朵”设计格外引入注目。该灯饰设计由6000多个新旧灯泡组成，其中一些系上了开关绳，经过的人都会好奇地走进“云朵”，拉动开关，当灯泡闪烁出不同亮度时，云层中即出现闪电般的奇妙景观。REUTERS/Edgar Su
Close
13 / 20
3月6日，北京，全国政协委员、前NBA巨星姚明在两会期间接受记者集体采访。REUTERS/China Daily

3月6日，北京，全国政协委员、前NBA巨星姚明在两会期间接受记者集体采访。REUTERS/China Daily

2014年 3月 20日 星期四
3月6日，北京，全国政协委员、前NBA巨星姚明在两会期间接受记者集体采访。REUTERS/China Daily
Close
14 / 20
3月8日，北京首都国际机场，亲属在得知马航客机MH370失联后痛哭。马来西亚航空原定飞往北京的MH370航班3月8日凌晨失去联系，目前仍下落不明。多国出动飞机和舰船开展搜救，相关调查亦在进行中。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

3月8日，北京首都国际机场，亲属在得知马航客机MH370失联后痛哭。马来西亚航空原定飞往北京的MH370航班3月8日凌晨失去联系，目前仍下落不明。多国出动飞机和舰船开展搜救，相关调查亦在进行中。 REUTERS/Kim more

2014年 3月 20日 星期四
3月8日，北京首都国际机场，亲属在得知马航客机MH370失联后痛哭。马来西亚航空原定飞往北京的MH370航班3月8日凌晨失去联系，目前仍下落不明。多国出动飞机和舰船开展搜救，相关调查亦在进行中。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Close
15 / 20
3月7日，世界室内田径锦标赛在波兰索波特举行，荷兰选手布罗尔森(Nadine Broersen)庆祝自己夺得女子5项全能冠军。 REUTERS/Kacper Pempel

3月7日，世界室内田径锦标赛在波兰索波特举行，荷兰选手布罗尔森(Nadine Broersen)庆祝自己夺得女子5项全能冠军。 REUTERS/Kacper Pempel

2014年 3月 20日 星期四
3月7日，世界室内田径锦标赛在波兰索波特举行，荷兰选手布罗尔森(Nadine Broersen)庆祝自己夺得女子5项全能冠军。 REUTERS/Kacper Pempel
Close
16 / 20
3月8日，加州民主党大会在美国洛杉矶会议中心举行，加州副州长加文·纽森(Gavin Newsom)等待上台讲话。REUTERS/David McNew

3月8日，加州民主党大会在美国洛杉矶会议中心举行，加州副州长加文·纽森(Gavin Newsom)等待上台讲话。REUTERS/David McNew

2014年 3月 20日 星期四
3月8日，加州民主党大会在美国洛杉矶会议中心举行，加州副州长加文·纽森(Gavin Newsom)等待上台讲话。REUTERS/David McNew
Close
17 / 20
3月8日，多米尼加共和国圣多明各，人们在垃圾堆里捡拾可回收利用材料。 REUTERS/Ricardo Rojas

3月8日，多米尼加共和国圣多明各，人们在垃圾堆里捡拾可回收利用材料。 REUTERS/Ricardo Rojas

2014年 3月 20日 星期四
3月8日，多米尼加共和国圣多明各，人们在垃圾堆里捡拾可回收利用材料。 REUTERS/Ricardo Rojas
Close
18 / 20
3月9日，委内瑞拉加拉加斯，一个孩子跳起触碰已故总统查韦斯的画像。REUTERS/Jorge Silva

3月9日，委内瑞拉加拉加斯，一个孩子跳起触碰已故总统查韦斯的画像。REUTERS/Jorge Silva

2014年 3月 20日 星期四
3月9日，委内瑞拉加拉加斯，一个孩子跳起触碰已故总统查韦斯的画像。REUTERS/Jorge Silva
Close
19 / 20
3月9日，罗马尼亚布加勒斯特举行猫咪选美展，一名工作人员评估一只加拿大无毛猫。 REUTERS/Bogdan Cristel

3月9日，罗马尼亚布加勒斯特举行猫咪选美展，一名工作人员评估一只加拿大无毛猫。 REUTERS/Bogdan Cristel

2014年 3月 20日 星期四
3月9日，罗马尼亚布加勒斯特举行猫咪选美展，一名工作人员评估一只加拿大无毛猫。 REUTERS/Bogdan Cristel
Close
20 / 20
重播
下一图片集
24小时时事新闻(3月21日) 24Hours

24小时时事新闻(3月21日) 24Hours

下一个

24小时时事新闻(3月21日) 24Hours

24小时时事新闻(3月21日) 24Hours

(Reuters) - 聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。

2014年 3月 20日
历任美国第一夫人访华记 U.S. First Ladies

历任美国第一夫人访华记 U.S. First Ladies

(Reuters) -美国第一夫人米歇尔于3月20日起正式访问中国。路透记者为您盘点曾造访中国的历任美国第一夫人。

2014年 3月 20日
路透3月照片精选(上) Pictures of the Month - Mar 2014

路透3月照片精选(上) Pictures of the Month - Mar 2014

(Reuters) - 路透社全球摄影记者3月优秀新闻照片大汇总。请尽享视觉盛宴。

2014年 3月 20日
保镖训练反劫机 Bodyguard Aviation Training

保镖训练反劫机 Bodyguard Aviation Training

(Reuters) - 近日马航MH370失联航班可能遭遇劫机事件引发关注，北京天骄保镖学校希望学员学会应对自然灾害和飞机遭劫持的情况，强调航空安全的重要性。

2014年 3月 19日

精选图集

Yoga with goats

Yoga with goats

Tucked away in a wooded corner of southern New Hampshire, Jenness Farm draws yoga enthusiasts seeking to practice poses while goats climb around and sometimes on them.

Iran votes in presidential election

Iran votes in presidential election

Millions of Iranians lined up to vote on Friday, showing a strong turnout in an unexpectedly tight election pitting President Hassan Rouhani, who wants to normalize ties with the West, against a hardline judge who says he has already gone too far.

Venezuela's volunteer protest medics

Venezuela's volunteer protest medics

Medicine students, doctors and volunteers don white helmets with a green cross, treating injured protesters affected by rubber bullets and tear gas amid shortages of medical supplies and drugs.

Best of Cannes

Best of Cannes

Highlights from the 70th Cannes Film Festival on the French Riviera.

A home for Siberia's orphans

A home for Siberia's orphans

A former president of Russia's largest gold producer opened the orphanage using his own money and covers all expenses.

Shields of protest

Shields of protest

Protesters use homemade shields during ongoing demonstrations against the socialist government, which they accuse of wrecking the economy and turning Venezuela into a dictatorship.

The real 'Twin Peaks'

The real 'Twin Peaks'

Welcome to "Twin Peaks," the fictional small town from David Lynch's ground-breaking 1990 TV series about a murdered homecoming queen.

Car rams Times Square pedestrians

Car rams Times Square pedestrians

A speeding car plowed into pedestrians on a sidewalk in New York City's busy Times Square, killing one person and injuring a dozen, according to witnesses, and police said the incident did not appear to be an act of terrorism.

Photos of the week

Photos of the week

Our top photos from the past week.

下一页

点击排名

编辑推荐

编辑推荐