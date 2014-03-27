路透3月照片精选(上) Pictures of the Month - Mar 2014
3月1日，美国华盛顿，总统奥巴马在白宫与俄罗斯总统普京通话90分钟，磋商乌克兰局势。 REUTERS/Official White House Photo/Pete Souza/Handout
3月1日，巴西里约热内卢，一名女子参加巴西狂欢节。2014年狂欢节于2月28日至3月4日举行。 REUTERS/Pilar Olivares
3月1日，西班牙南部阿尔赫西拉斯，人们在教堂为去世的吉他大师帕克·德·路西亚(Paco de Lucia)举行葬礼。享誉世界的西班牙弗拉明戈吉他大师帕克·德·路西亚于2月25日在墨西哥突发心脏病去世，终年66岁。 REUmore
3月2日，第86届奥斯卡颁奖典礼在美国好莱坞举行，女星詹妮弗·劳伦斯(Jennifer Lawrence)站在奥斯卡小金人雕塑后面观望。 REUTERS/Adrees Latif
3月2日，梵蒂冈，教皇弗朗西斯一世在圣彼得广场主持例行祈祷。 REUTERS/Tony Gentile
3月2日，泰国曼谷，市政工人员在反政府示威者撤离集会点后清扫街道。泰国国家安全负责人巴拉多恩18日表示，泰国政府将解除曼谷及周边地区的紧急状态令，因反政府抗议者的活动趋弱。REUTERS/Athit Perawongmemore
3月3日，瑞士日内瓦，大众公司在日内瓦车展前夕举行特色活动“大众之夜”，一辆布加迪威龙超级跑车亮相。“汽车潮流风向标”之称的日内瓦车展于3月6日至16日举行。 REUTERS/Arnd Wiegmann
3月3日，印度新德里，两名新娘等待参加集体婚礼。REUTERS/Anindito Mukherjee
3月3日，加拿大安大略省，尼亚加拉瀑布美景。REUTERS/Mark Blinch
3月3日，在巴黎时装周期间，设计师卡尔·拉格菲尔德将位于巴黎大展览馆的香奈儿秀场变身为一个大超市。REUTERS/Stephane Mahe
3月4日，印度孟买，传统泥地摔跤手练习摔跤。REUTERS/Danish Siddiqui
3月5日，黑龙江黑河，一名士兵在训练中跳火圈。REUTERS/China Daily
3月6日，新加坡两年一度的“照亮滨海湾”灯光装置艺术节开幕，由两名加拿大艺术家创作的“云朵”设计格外引入注目。该灯饰设计由6000多个新旧灯泡组成，其中一些系上了开关绳，经过的人都会好奇地走进“云朵”，拉动开关，当灯泡闪more
3月6日，北京，全国政协委员、前NBA巨星姚明在两会期间接受记者集体采访。REUTERS/China Daily
3月8日，北京首都国际机场，亲属在得知马航客机MH370失联后痛哭。在MH370航班失联逾两周后，马来西亚总理纳吉布24日宣布该航班在南印度洋“终结”。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
3月7日，世界室内田径锦标赛在波兰索波特举行，荷兰选手布罗尔森(Nadine Broersen)庆祝自己夺得女子五项全能冠军。 REUTERS/Kacper Pempel
3月8日，加州民主党大会在美国洛杉矶会议中心举行，加州副州长加文·纽森(Gavin Newsom)等待上台讲话。REUTERS/David McNew
3月8日，多米尼加共和国圣多明各，人们在垃圾堆里捡拾可回收利用材料。 REUTERS/Ricardo Rojas
3月9日，委内瑞拉加拉加斯，一个孩子跳起触碰已故总统查韦斯的画像。REUTERS/Jorge Silva
3月9日，罗马尼亚布加勒斯特举行猫咪选美展，一名工作人员评估一只加拿大无毛猫。 REUTERS/Bogdan Cristel
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Plane lands after secret, two-year mission
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