路透5月照片精选(上) Pictures of May 2013(1)

5月14日，美国弗吉尼亚州外海，一架X-47B无人机从“乔治•布什”号航母上成功实现弹射起飞。X-47B是首款被设计用于从航母上进行操作的无人机。这意味着美国可以利用该无人机在世界范围内执行各种任务，而无需经由其他国家允more

5月14日，美国弗吉尼亚州外海，一架X-47B无人机从“乔治•布什”号航母上成功实现弹射起飞。X-47B是首款被设计用于从航母上进行操作的无人机。这意味着美国可以利用该无人机在世界范围内执行各种任务，而无需经由其他国家允许后从这些国家的机场起飞。REUTERS/Jason Reed

Close