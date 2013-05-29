路透5月照片精选(上) Pictures of May 2013(1)

5月17日，委内瑞拉加拉加斯，由于担心卫生纸紧缺，大批委内瑞拉民众涌入超市抢购囤积卫生纸。经济学家认为，是旨在让最贫穷地区也能买到基础商品的价格控制和政府的外汇管制造成委内瑞拉某些消费品的短缺。 REUTERS/Jorgmore