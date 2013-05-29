路透5月照片精选(上) Pictures of May 2013(1)
5月26日，法国巴黎，抗议者在反对同性恋婚姻法的示威活动中挥舞国旗。法国巴黎当日爆发大规模游行，至少十几万人走上街头反对上月通过的同性恋婚姻法案。REUTERS/Pascal Rossignol
5月25日，荷兰阿姆斯特丹的运河上举行“水上时装周”活动，模特展示法国内衣品牌Maison Close服装。 REUTERS/Cris Toala Olivares
5月13日，土耳其边境小镇雷伊汉勒，一名男子在爆炸袭击中毁坏的建筑内检查自己的公寓。土耳其南部哈塔伊省邻近叙利亚边境的雷伊汉勒市11日发生两起汽车炸弹爆炸事件，导致至少46人死亡、100余人受伤。 REUTERS/Umimore
5月20日，英国伦敦，一名模特在切尔西花展上展示用鲜花设计的衣服。今年是伦敦切尔西花展一百周年。 REUTERS/Stefan Wermuth
5月17日，英国伦敦，一名邦瀚斯拍卖行的工作人员展示法兰西第一帝国皇帝拿破仑的死亡面具。REUTERS/Paul Hackett
5月22日，美国俄克拉何马，一位妈妈在遭龙卷风毁坏的房屋废墟前为女儿阅读书籍。近日多股龙卷风横扫美国俄克拉何马，造成至少24人死亡。龙卷风所到之处许多建筑物损毁，甚至整个街区沦为废墟。 REUTERS/Rick Wilkmore
5月25日，奥地利维也纳，一名女子参加“Life Ball”艾滋病慈善时尚秀。这是是欧洲最大的艾滋病慈善活动。 REUTERS/Leonhard Foeger
5月25日，巴基斯坦东部旁遮普省古杰拉特地区，小学生的亲属在校车发生爆炸后痛哭。一辆载有20多名小学生的校车当日在古杰拉特地区发生爆炸，车上17名学生和一名教师遇难。 REUTERS/Mohsin Raza
5月17日，委内瑞拉加拉加斯，由于担心卫生纸紧缺，大批委内瑞拉民众涌入超市抢购囤积卫生纸。经济学家认为，是旨在让最贫穷地区也能买到基础商品的价格控制和政府的外汇管制造成委内瑞拉某些消费品的短缺。 REUTERS/Jorgmore
5月11日，浙江千岛湖，千辆哈雷戴维森摩托车举行年度机车游行活动，纪念哈雷戴维森公司成立110周年。本届骑行以“自由征程·110周年”为主题，吸引了来自全国各地以及海外近千名哈雷戴维森车主及爱好者齐聚千岛湖。REUTERmore
5月18日，西班牙南部阿尔蒙特，人们乘坐马车前去朝圣，表达对圣母罗西奥(Virgin del Rocio)的敬意。每年春天，数十万名信徒聚集在罗西奥(El Rocio)神殿附近朝圣。 REUTERS/Marcelo demore
5月16日，刚果民主共和国东部地区，反政府武装“M23运动”成员参加训练。REUTERS/James Akena
5月22日，耶路撒冷，正统犹太教徒的贝尔兹哈西迪派拉比易赛查尔·多夫·洛克阿赫为孙子沙洛姆·洛克阿赫举办婚礼，场内观礼人数2.5万，另有数千人在场外观看视频直播，这场婚礼也是近年来规模最大的犹太传统婚礼之一。 REUTEmore
5月1日，古巴哈瓦那，透过一幅菲德尔·卡斯特罗与切·格瓦拉的海报可看到参加示威活动的人群。当日多国民众走上街头，以游行示威的方式来庆祝劳动节。 REUTERS/Desmond Boylan
5月22日，英国伦敦东南部格林尼治区城郊地区伍利奇，一名英国军人在街头遭两名极端人员砍杀，案件调查仍在进行中。REUTERS/Stefan Wermut
5月14日，美国弗吉尼亚州外海，一架X-47B无人机从“乔治•布什”号航母上成功实现弹射起飞。X-47B是首款被设计用于从航母上进行操作的无人机。这意味着美国可以利用该无人机在世界范围内执行各种任务，而无需经由其他国家允more
5月24日，泰国佛统府，佛教徒手持蜡烛参加卫塞节庆典。REUTERS/Chaiwat Subprasom
5月11日，马耳他瓦莱塔郊外Ta" Qali，模特在马耳他时装节上展示彩妆师布林凯(Justin Brincat)的作品。REUTERS/Darrin Zammit Lupi
英国《金融时报》网站5月17日遭到被称为“叙利亚电子军”黑客的攻击，而该组织被视为支持叙利亚当局。“叙利亚电子军”近几月来连续攻击美联社、英国BBC广播公司等西方媒体。(5月21日，德国柏林，用放大镜观看一个电脑屏幕。)more
5月23日，韩国首尔，老兵在日本大使馆前面参加反日集会，谴责日本大阪市市长桥下彻的慰安妇言论。桥下彻27日否认自己曾有意为日本战时慰安妇制度开脱，称日本应向其他被迫在慰安所服务的亚洲及其他地区的女性道歉。REUTERS/more
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(Reuters) -路透社全球摄影记者5月优秀新闻照片大汇总。请尽享视觉盛宴。
24小时时事新闻(5月28日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
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