路透11月照片精选(上) Pictures of the Month - Nov 2012(1)

11月22日，印控克什米尔斯利那加，一名穆斯林男孩在阿舒拉节上鞭打自己。阿舒拉是穆斯林传统节日，以纪念先知穆罕默德的外孙侯赛因在圣战中遇难。信徒在节日里用铁鞭抽打自己，以此亲身体会侯赛因反抗压迫和追求真理的艰难。 REUmore