路透11月照片精选(上) Pictures of the Month - Nov 2012(1)
11月22日，印控克什米尔斯利那加，一名穆斯林男孩在阿舒拉节上鞭打自己。阿舒拉是穆斯林传统节日，以纪念先知穆罕默德的外孙侯赛因在圣战中遇难。信徒在节日里用铁鞭抽打自己，以此亲身体会侯赛因反抗压迫和追求真理的艰难。 REUmore
11月21日，巴西首都巴西利亚，“无地农民运动”成员在示威活动中燃烧轮胎和挥舞旗帜。 REUTERS/Ueslei Marcelino
11月19日，危地马拉首都危地马拉城，一名Fraijanes监狱守卫在屋顶上警戒。Fraijanes发生骚乱，8名工作人员遭囚犯劫持。 REUTERS/Jorge Dan Lopez
11月23日，埃及亚历山大，一名示威者欢呼。当日，示威者在多座城市冲击穆斯林兄弟会办公机构，以示对总统穆尔西“扩权”不满。同一天，穆尔西表示他所有决定皆从国家利益出发，对任何团体不存偏见。REUTERS/Stringer
澳大利亚科特斯洛海滩，珀斯艺术节期间一个土著仪式中燃烧的树木，拍摄时间未知。 REUTERS/Rebekah Kebede
11月24日，泰国曼谷，警察在示威冲突中用盾牌遮蔽自己。数千示威者当日在曼谷市中心集会，抗议政府腐败，要求总理英拉·西那瓦下台。REUTERS/Damir Sagolj
11月22日，加拿大艾伯塔省班夫国家公园，树木上覆盖着冰雪美景。 REUTERS/Andy Clark
11月21日，法国斯特拉斯堡，意大利代表成员Licia Ronzulli带着女儿参加欧洲议会。REUTERS/Vincent Kessler
11月20日，孟加拉达卡，一位母亲与儿子在消毒的火灾废墟捂住口鼻。达卡的一处贫民窟18日发生特大火灾，导致至少14人丧生，摧毁了500多家房屋。 REUTERS/Andrew Biraj
11月16日，加沙城，消防员在哈马斯遭以色列轰炸的总部建筑废墟上灭火。巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)的发言人艾努努25日表示，以色列对加沙地区持续8天的袭击已造成超过12亿美元的直接和间接损失。 REUTERS/Mohmore
11月19日，约旦河西岸城市拉马拉附近村庄Bir Zeit，一名巴勒斯坦人手拿石块，参加抗议以色列空袭行动的示威活动。 REUTERS/Mohamad Torokma
11月19日，肯尼亚首都内罗毕，一名女子在骚乱中奔跑躲避警察投掷的催泪瓦斯。肯尼亚首都内罗毕一辆公交车18日发生爆炸，造成7人死亡。该事件激起当地市民与索马里族群之间的矛盾，并于19日引发骚乱。 REUTERS/Noormore
11月19日，国际热气球节在墨西哥瓜纳华托州莱昂举行，游客拍摄热气球。 REUTERS/Mario Armas
11月18日，柬埔寨金边，透过气球可看到一个女孩参加示威活动。 REUTERS/Damir Sagolj
11月13日，美国纽约，《太阳马戏团:遥远世界》的表演者为布鲁明戴尔百货公司的节假日橱窗展示做准备。 REUTERS/Chip East
11月8日，中国共产党第十八次全国代表大会在北京人民大会堂隆重开幕，安保人员在现场警戒。REUTERS/Carlos Barria
11月10日，美国新泽西州Ortley Beach，飓风桑迪毁坏的场景。REUTERS/Tim Larsen/Governor"s Office/Handou
11月11日，韩国首尔，一名韩国民主劳动组合总联盟(KCTU)成员脸部涂上血泪参加示威集会。 REUTERS/Kim Hong-Ji
11月4日，老挝万象，一名清洁工在亚欧首脑会议的会场擦拭地板。第九届亚欧首脑会议于11月5日至6日在万象举行。 REUTERS/Damir Sagolj
11月4日，美国新罕布什尔州康科德，总统奥巴马在竞选集会上讲话，两名保镖在附近的屋顶上警戒。 REUTERS/Jason Reed
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地方利益或阻碍中国环保努力 Local Polluters Still Hold Sway
(Reuters) - 安徽省田营镇的中心有一家国有铅冶炼铸造厂，从该厂以及类似工厂常年排出的污染使当地绝大部分地区无法居住，饮用水也受到污染。田营镇政府和当地最大的用人单位华鑫铅业集团关系密切。这种地方利益或阻碍中国环保努力。
浙江“最牛”钉子户 Road House in Zhejiang
(Reuters) -在浙江温岭火车站未开通的“站前大道”上，一幢楼房成路中“孤岛”，路过的车辆都绕着房屋通行，被网友称为“最牛钉子户”。
24小时时事新闻(11月28日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
高龄外公反串女模特走红中国 GrandpaTurned Model
(Reuters) -- 近日，网上热传着一组高龄老人的女装秀照片，引来不少网友围观。
精选图集
Hungary's 'border hunters' target migrants
Hungary's new "border hunter" force aims to help police and army units keep out migrants, part of a security clampdown that has raised human rights concerns.
Photos of the week
Our top photos from the past week.
Closing in on Raqqa
U.S.-backed Syrian militias tighten the chokehold on Islamic State's base in Raqqa after cutting the last main road out of the city.
Closing in on Raqqa
U.S.-backed Syrian militias fight to tighten the chokehold on Islamic State's base in Raqqa after cutting the last main road out of the city.
Wild boars overrun deserted Fukushima town
Hundreds of wild boars, which have been known to attack people when enraged, now pose an unexpected nuisance for residents returning to towns evacuated after the 2011 Fukushima nuclear crisis.
The sniper wars of Mosul
As an outnumbered and outgunned Islamic State mounts a fierce defence of their last stronghold in Iraq, snipers have been one of their most effective weapons. At times they can pin down advancing Iraqi forces for days.
Escape from Islamic State
Residents flee areas held by Islamic State as Iraqi forces battle to retake the city of Mosul.
The colors of Holi
The Hindu festival of Holi, also known as the Festival of Colors, heralds the beginning of spring.
International Women's Day
Events marking International Women's Day around the world.