路透10月照片精选（上） Pictures of the Month - October 2012（1）

10月9日，孟加拉达卡，一个孩子在制革厂的废弃产品堆上玩耍。据研究报告称，孟加拉首都达卡贫民区内制作的奢华皮制品销售全球，但代价是厂内工人甚至孩童暴露在有害化学物质中，在可怕意外中受伤也是常有的事。 REUTERS/Anmore