路透10月照片精选（上） Pictures of the Month - October 2012（1）
10月6日，印度新德里，一名选手参加Sheru健美大赛。此次比赛吸引了31名来自世界各地的选手参加。REUTERS/Mansi Thapliyal
10月9日，孟加拉达卡，一个孩子在制革厂的废弃产品堆上玩耍。据研究报告称，孟加拉首都达卡贫民区内制作的奢华皮制品销售全球，但代价是厂内工人甚至孩童暴露在有害化学物质中，在可怕意外中受伤也是常有的事。 REUTERS/Anmore
10月11日，印度钦奈，学生们组成“麻雀”形状，旨在提高人们对鸟类的保护意识。 REUTERS/Babu
10月14日，意大利的里雅斯特，人们参加Barcolana帆船比赛。本届比赛吸引了约1,500名参与者。 REUTERS/Stefano Rellandini
10月12日，南亚同志运动会在尼泊尔加德满都举行，一名狂欢者拿着彩虹旗参加开幕式。这场运动会由蓝钻石协会(Blue Diamond Society)主办，为期三天。REUTERS/Navesh Chitrakar
9月17日，缅甸仰光，一个男子乘坐火车时悬在火车门外。REUTERS/Damir Sagolj
10月9日，希腊雅典，一名示威者向防暴警察大喊。民众举行示威活动，抗议德国总理默克尔对希腊进行欧债危机以来的首次访问。 REUTERS/Grigoris Siamidis
一名男子在街头裸奔抗议。 REUTERS/John Kolesidis
10月9日，2012年法兰克福书展在法兰克福展览中心开幕，一名来自新西兰的毛利人做鬼脸。展览将从10日正式开始，14日结束，吸引了来自全世界100多个国家和地区的7000多家展商参加，新西兰是本届书展的主宾国。REUTEmore
10月8日，苏丹喀土穆附近，苏丹一架军用飞机因技术故障坠毁，造成17名军方人员死亡。事发时飞机上载有21名军方人员。 REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
10月3日，巴西里约热内卢，基督雕像亮起德国国旗颜色的灯光，庆祝德国于1990年10月3日重新统一。REUTERS/Ricardo Moraes
10月19日，德国法兰克福，一个孩子在动物园观看海狮。 REUTERS/Lisi Niesner
美国国防部公布美国士兵10月18日在关塔那摩海军基地进行体能训练的照片。 REUTERS/Michelle Shephard/Pool
10月17日，匈牙利密什科，一名罗姆人进入公寓。罗姆人起源于印度北部，是散居全世界的流浪民族，大多数居住在欧洲。REUTERS/Laszlo Balogh
10月16日，印度昌迪加尔，印度教信徒在圣母节期间在寺庙祈祷。 REUTERS/Ajay Verma
10月3日，印度孟买，一辆Premier Padmini微型出租车。该市的Premier Padmini微型出租车上世纪60年代就投入了运营，其中有一部分车辆已使用了25年，未来将逐渐被淘汰。 REUTERS/Vivekmore
10月14日，加沙地带城镇代尔拜莱赫，巴勒斯坦人在医院外面哀悼以色列空袭中的遇难者。以色列战机在24小时内多次对加沙地带实施轰炸，造成数人死亡。以国防军发表声明称，空袭是“为了还击射向以色列南部的火箭弹”，以色列要求控制more
10月14日，叙利亚阿勒颇，一辆出租车驶过在冲突中遭到毁坏的建筑。 REUTERS/Zain Karam
10月11日，韩国灵岩郡，警察在F1大奖赛开始前彩排歌手Psy热门歌曲《江南Style》中的“骑马舞”。REUTERS/Woohae Cho
10月9日，香港，一名男子躺在其“棺材房”内。继笼屋、板间屋之后，香港出现在公寓内用木板搭砌的多层“棺材房”。每个小“棺材房”长约2米、宽70厘米，租金为1,450港币。REUTERS/Damir Sagolj
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微软正式发布Windows 8 Introducing Windows 8
(Reuters) - 微软在美国纽约召开发布会正式宣布Windows 8上市，用户从现有操作系统升级至Windows 8需要支付39.99美元(约人民币248元)。此外，微软还重点推介了自家的首款平板电脑Surface。
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扮“八路”打游击 Eighth Route Army Theme Parks
(Reuters) - 山西武乡县总投资约5亿元建设了八路军文化园、游击战体验园和大型实景剧《太行山》为主要内容的“两园一剧”重点红色旅游项目，游客可以花钱扮演日本士兵或是八路军士兵，重温革命区的抗日战争。
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Protests erupt after several European countries stopped Turkish politicians from holding rallies for the Turkish diaspora ahead of a referendum on expanding presidential powers -- as the Dutch prepare to vote in a national election.
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Extreme collectors
Toy cows, Star Wars memorabilia and dolls are just some of the items prized by over-the-top enthusiasts.
Britain's next top dog
Miami the American cocker spaniel takes best in show at Britain's famed Crufts Dog Show.
Inside Mosul museum destroyed by Islamic State
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Brexit from the beginning
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Chile's devastating wildfires
Forest fires are a regular feature of Chile's hot, arid summers, but a nearly decade-long drought combined with historically high temperatures have created tinder-like conditions in the nation's central regions.
Dressed for Purim
The Jewish holiday of Purim, is a celebration of the Jews' salvation from genocide in ancient Persia.