路透10月照片精选（上） Pictures of the Month - October 2012（1）

10月9日，2012年法兰克福书展在法兰克福展览中心开幕，一名来自新西兰的毛利人做鬼脸。展览将从10日正式开始，14日结束，吸引了来自全世界100多个国家和地区的7000多家展商参加，新西兰是本届书展的主宾国。REUTEmore