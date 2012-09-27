路透9月照片精选(上) Pictures of the Month - Sep 2012(1)

9月3日，美国纽约布鲁克林地区，一名男子在西印度群岛嘉年华游行期间休息。每年劳工节期间纽约布鲁克林地区会举行西印度群岛嘉年华游行，不仅是布鲁克林最大规模的户外文化节，也是纽约客们每年劳工节长周末重要的庆祝活动之一。REUTERS/Andrew Burton