路透9月照片精选(上) Pictures of the Month - Sep 2012(1)
9月4日，希腊雅典，一名总统卫队士兵经过无名战士纪念碑。 REUTERS/Yannis Behrakis
9月5日，访华的美国国务卿希拉里在人民大会堂出席新闻发布会。 REUTERS/Feng Li/Pool
9月3日，美国纽约布鲁克林地区，一名男子在西印度群岛嘉年华游行期间休息。每年劳工节期间纽约布鲁克林地区会举行西印度群岛嘉年华游行，不仅是布鲁克林最大规模的户外文化节，也是纽约客们每年劳工节长周末重要的庆祝活动之一。REUTERS/Andrew Burton
9月3日，加拿大育空地区白马市的极光美景。 REUTERS/Courtesy of David Cartier, Sr./NASA/Handout
9月12日，在纽约时装周上，观众观看J. Mendel 2013春夏时装发布会。 REUTERS/Andrew Burton
9月6日，一名模特在后台化妆。 REUTERS/Andrew Burton
9月8日，一名模特在后台休息。REUTERS/Andrew Burton
9月7日，缅甸仰光，Myue & Soe服装厂的工人参加示威活动，要求加薪。 REUTERS/Soe Zeya Tun
9月1日，美国内华达州布加迪黑岩沙漠，“火人”艺术表演。 REUTERS/Jim Urquhart
9月13日，德国科隆，在柏林犹太教神学院完成学习的四名拉比进入犹太教堂，参加任命仪式。 REUTERS/Ina Fassbender
9月13日，尼泊尔加德满都，一名艺术家参加示威活动，要求保证艺术家Manish Harijan的安全及言论自由。REUTERS/Navesh Chitrakar
9月12日，新加坡，英国威廉王子携王妃凯特参观女皇镇组屋区Strathmore Green时接受礼物。英国威廉王子夫妇已于当地时间11日抵达新加坡，开始为期9天的亚太之行。REUTERS/Nicolas Asfouri/Pool
9月11日，Tech Crunch Disrupt大会在美国旧金山举行，一名投资者在会议期间使用电脑。REUTERS/Beck Diefenbach
9月1日，在马德里的梅赛德斯-奔驰时装周上，一名模特展示设计师Amaya Arzuaga的新品服装。 REUTERS/Paul Hanna
9月19日，美国“奋进号”航天飞机搭乘经过改装的波音747客机，从美国肯尼迪航天中心起飞前往洛杉矶，并将停放在当地的加州科学中心向公众展出。(空中飞行照片。) REUTERS/Sheir Locke/NASA/Handout
9月10日，在多伦多国际电影节上，英国女演员艾米莉·布朗特(Emily Blunt)乘车抵达现场。REUTERS/Mark Blinch
9月14日，在米兰时装周上，摄影记者在后台拍摄模特。 REUTERS/Stefano Rellandini
9月20日，美国佛罗里达州萨拉索塔，共和党总统候选人罗姆尼(Mitt Romney)在竞选集会上发表讲话。 REUTERS/Jim Young
9月20日，尼泊尔加德满都，一位圣者在Rishi Panchami节期间站在巴格马蒂河岸。印度教妇女在节日里将身体浸入河水中净化自己、请求宽恕。 REUTERS/Navesh Chitrakar
9月20日，印度北部阿拉哈巴德市火车站附近，一群示威者阻截了一辆客运列车，以表达对柴油价格上涨和政府公布的其他经济改革措施的不满。REUTERS/Jitendra Prakash