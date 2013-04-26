路透4月照片精选(下) Pictures of the Month - Apr 2013(2)
4月13日，经历了10年整修的阿姆斯特丹荷兰国立博物馆重新开馆，荷兰女王贝娅特丽克丝点燃烟花。荷兰国立博物馆是世界上唯一一个全年365天向公众开放的重要国家博物馆，馆内藏品在重新开放后将以全新的方式进行展示。 REUTEmore
4月13日，西班牙塞维利亚，一名斗牛士在Maestranza斗牛场表演斗牛。REUTERS/Marcelo del Pozo
4月12日，缅甸仰光，青年在泼水节期间等待参加一个朋克音乐会。 REUTERS/Soe Zeya Tun
4月13日，朝韩边境的非军事区板门店，一名朝鲜士兵拍摄对面的韩国士兵。韩国表示，该国提议与朝鲜举行正式会谈，讨论重新开放开城工业园问题。之前由于紧张局势升级，该园区自4月初以来关闭。 REUTERS/Lee Jin Womore
4月11日，西班牙Barakaldo，装扮成忏悔者的示威者举着司法部部长加雅东(Alberto Ruiz Gallardon)肖像，参加抗议活动以捍卫公共司法系统。 REUTERS/Vincent West
4月8日，缅甸若开邦阿拉干地区的罗兴亚难民被木船送往位于印度尼西亚Aceh Besar省的临时住所。警方称，印度尼西亚渔民在Aceh岛屿上发现了约74名前往澳大利亚的缅甸罗兴亚难民。 REUTERS/Junaidi Hamore
4月7日，瑞士圣加仑，Kunstmuseum艺术博物馆举办展览，回顾了美国极简抽象派名家丹·弗拉文(Dan Flavin)灯光艺术作品。 REUTERS/Arnd Wiegmann
4月5人，美国纽约，孩子们攀爬楼梯前去参加美国芭蕾舞学校的面试选拔。 REUTERS/Lucas Jackson
4月4日，2004年起撤出韩国的美国陆军第23化学大队重返韩国，在首尔近郊的美军基地进行装备展示。这支化学部队主要负责应对核武器、生化武器等大规模杀伤性武器。REUTERS/Lee Jae-Won
平板电脑上显示出遭黑客攻击的朝鲜Flickr账户上该国领导人金正恩的照片被丑化。4月4日，朝鲜政府的Twitter账户和照片分享网站Flickr账户遭到黑客袭击，被贴上多个标语，照片也遭到了修改。 REUTERS/Pabmore
4月15日，法国巴黎，一名游客在卡地亚当代艺术基金会参观艺术家让·穆克(RonMueck)的雕塑作品。REUTERS/Charles Platiau
4月15日，在哈萨克斯坦时装周上，模特展示设计师Kamila Kurbani的新品服装。REUTERS/Shamil Zhumatov
4月14日，印尼雅加达，一个孩子在Fatahillah博物馆观看雕像表演者扮成士兵。REUTERS/Beawiharta
4月10日，美国加州卡尔斯巴市，一名工人手工采摘花毛茛。每年3月中旬至5月初，卡尔斯巴德农场花田都会长满五颜六色的花毛茛。花毛茛既可吸引游客，也可用于销售盈利。 REUTERS/Mike Blake
4月10日，尼泊尔加德满都，一只花豹袭击人群致15人受伤，包括3名警察和2名护林员，花豹随后在警民合作之下被杀死，花豹尸体被人们相争抬走，在街头游行展示。 REUTERS/Navesh Chitrakar
4月9日，美国加州圣迭戈，美国职业棒球大联盟赛举行开幕典礼。 REUTERS/Mike Blake
4月10日，泰国曼谷，一名“红衫军”成员在民主纪念碑附近祈祷。 REUTERS/Damir Sagolj
4月9日，巴西巴西利亚，仪仗队士兵在委内瑞拉外长豪亚(Elias Jaua)的官方欢迎仪式结束后撤离。 REUTERS/Ueslei Marcelino
4月25日，美国波士顿，一个波士顿马爆炸袭击案的悼念处。美国波士顿4月15日举行的马拉松比赛遭遇爆炸袭击，几乎同时发生的两起爆炸发生在马拉松赛终点线附近，造成三人死亡。 REUTERS/Jessica Rinaldi
4月24日，美国好莱坞，主演小罗伯特·唐尼和格温妮斯·帕特洛(Gwyneth Paltrow)出席《钢铁侠3》首映式。 REUTERS/Mario Anzuoni
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法国总统奥朗德访华 促商业大单 Hollande Visits China 2013
(Reuters) - 法国总统奥朗德25日起访华，这是自中国新一届领导层上任以来首位正式访华的西方大国领导人。经贸合作是中法高层会晤核心议题。
24小时时事新闻(4月26日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
《人物》美女榜 PEOPLE's Most Beautiful List
(Reuters) - 美国女星格温妮丝·帕特洛击败流行音乐天后碧昂丝，荣登《人物》杂志”2013年最美女性“榜首。入榜的还有奥斯卡影后詹妮弗·劳伦斯和“黑珍珠”哈莉·贝瑞等。
路透4月照片精选(上) Pictures of the Month - Apr 2013(1)
(Reuters) -路透社全球摄影记者4月优秀新闻照片大汇总。请尽享视觉盛宴。
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Countdown to the French election
Centrist Emmanuel Macron and far-right rival Marine Le Pen on their final days of campaigning ahead of Sunday's tumultuous election that has turned the country's politics upside down.
Migrant rescue on the Mediterranean
On board the Malta-based NGO Migrant Offshore Aid Station (MOAS) ship Phoenix with more than 400 migrants, after rescue operations off the coast of Libya.
Residents retreat ahead of Raqqa assault
Residents flee Islamic State's base in Raqqa as U.S.-backed Syrian Democratic Forces prepare to launch an assault on the group's Syrian stronghold.
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Palestinian hunger strike protest grows
Hundreds of Palestinians in Israeli jails are on hunger strike in response to a call by prominent prisoner Marwan Barghouti, widely seen as a possible future Palestinian president.
Trump returns to New York
President Donald Trump returns to his hometown for the first time since taking office, as many New Yorkers take to the streets to protest his politics.
China's home-grown jet takes first flight
China's C919 passenger jet completes its maiden flight, a major first step for Beijing as it looks to raise its profile in the global aviation market and boost high-tech manufacturing at home.
Unrest on the streets of Venezuela
Protesters take to the streets as Venezuela's President Nicolas Maduro announces the creation of a new popular assembly which foes decried as a power-grab to stifle weeks of anti-government unrest.
Antarctica's fragile ice
Images of the threatened ice shelves and glaciers of The South Pole.