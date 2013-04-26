路透4月照片精选(下) Pictures of the Month - Apr 2013(2)

平板电脑上显示出遭黑客攻击的朝鲜Flickr账户上该国领导人金正恩的照片被丑化。4月4日，朝鲜政府的Twitter账户和照片分享网站Flickr账户遭到黑客袭击，被贴上多个标语，照片也遭到了修改。 REUTERS/Pabmore