路透4月照片精选(下) Pictures of the Month - Apr 2014

4月15日，美国波士顿，一名幸存者参加波士顿马拉松赛爆炸一周年纪念活动，悼念这起事件中的遇难者。美国总统奥巴马当日发表声明，悼念在爆炸中及随后对嫌疑人追捕中遇害的4人，并向仍在努力康复的伤员们致以慰问。 REUTERS/more