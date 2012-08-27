路透8月照片精选(下) Pictures of the Month - August 2012(2)
8月4日，尼泊尔加德满都，一名持枪的警察踩灭示威者扔的火炬。数百名尼泊尔青年阵线成员参加火炬集会，要求总理Baburam Bhattrai辞职，指控总理7月28日解散立宪会议。 REUTERS/Navesh Chitramore
8月5日，法国尼斯，游客在英格兰滨海步行道享受日光。 REUTERS/Eric Gaillard
8月6日，波黑奥马尔斯卡，一名女子在奥马尔斯卡集中营关闭20周年纪念仪式上，放飞带有失踪者名字的气球。 REUTERS/Dado Ruvic
8月6日，伦敦碗内燃烧的的奥运圣火。 REUTERS/Pawel Kopczynski
8月6日，日本共同社发布的照片显示，人们将纸灯笼放到Motoyasu河里，以纪念广岛原子弹爆炸67周年。 REUTERS/Kyodo
8月5日，萨尔瓦多圣萨尔瓦多，军校学员在“8月节”上搬运城市守护神Divino Salvador del Mundo塑像。8月节于8月1日至6日举行，用来纪念城市守护神。 REUTERS/Ulises Rodriguez
8月8日，菲律宾国防部公布的Marikina河流泛滥的俯瞰图。从7月底以来，持续暴雨引发洪灾，致使首都马尼拉及周边地区123万人受到洪水影响。 REUTERS/Department of National Defensemore
8月9日，西班牙马德里，人们在喷泉处玩耍享受清凉。REUTERS/Juan Medina
8月10日，在匈牙利Sziget音乐节上，狂欢者在英国艺术家Alan Parkinson设计的充气装置内休息。 REUTERS/Bernadett Szabo
8月11日，印控克什米尔斯里那加，抗议者在坍塌的木桥附近高喊口号。斯利那加发生一起木桥坍塌事故，造成至少30人受伤。这座木桥建在达尔湖上，当时很多民众举行抗议要求政府修缮道路，抗议过程中木桥突然坍塌。 REUTERS/Fmore
8月13日，巴西里约热内卢，女孩在芭蕾舞蹈课上调整裙子。 REUTERS/Pilar Olivares
8月17日，尼泊尔加德满都，一名信徒在宗教仪式上休息时伸展身体。印度教信徒在Gokarna神庙附近举行宗教仪式，庆祝尼泊尔的父亲节。 REUTERS/Navesh Chitrakar
8月19日，德国柏林，在联邦总理府开放日，孩子们在总理府花园嬉水。 REUTERS/Thomas Peter
8月21日，美国俄亥俄州哥伦布，总统奥巴马在竞选集会上发表演讲时脸部被演讲提示机挡住。 REUTERS/Kevin Lamarque
8月21日，泰国曼谷，舞者在徐祝塑像前跳舞。泰国部分教徒雇用舞者在徐祝(Chuchok)庙还愿，通过向徐祝献舞方式感谢他帮助自己达成愿望。 REUTERS/Chaiwat Subprasom
8月25日，安哥拉罗安达，一名女子头顶物品行走在市场内。 REUTERS/Siphiwe Sibeko
8月25日，印度喀拉拉邦科钦，一个孩子装扮成老虎在后台准备参加庆祝丰收的欧南节(Onam)演出。 REUTERS/Sivaram V
美国宇航员、“登月第一人”阿姆斯特朗(Neil Armstrong)的家人8月25日宣布他辞世消息，享年82岁。阿姆斯特朗于1969年7月20日作为“阿波罗11号”指挥官登上月球，成为人类历史上第一个登上月球的人，他当时more
8月23日，南非勒斯滕堡，矿工聚集在全球第三大铂金生产商Lonmin矿场小山上，参加仪式悼念在冲突中被警察杀死的矿工。此前警察枪杀数十名南非Lonmin铂金矿场罢工者。 REUTERS/Siphiwe Sibeko
8月23日，耶路撒冷橄榄山墓地，极端正统的犹太教男子参加拉比罗思(Abraham Chaim Roth)的葬礼。 REUTERS/Baz Ratner