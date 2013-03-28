路透3月照片精选(下) Pictures of the Month - Mar 2013(2)
3月5日，中国第十二届全国人民代表大会第一次会议在北京人民大会堂开幕，一名记者报道开幕式。 REUTERS/Carlos Barria
3月18日，美国华盛顿，总统奥巴马在白宫出席妇女历史月接待会活动，与会者用手机拍照。REUTERS/Jonathan Ernst
3月21日，印度北方邦小村Barsana举办传统“棒打男人节”(Lathmar Holi)，一名印度教信徒站在彩色粉末中。这是印度传统胡里节的一部分，俗称“棒打男人节”。在这一盛大节日里，男人将全身涂上鲜艳的色彩，而妇女more
3月21日，缅甸城镇梅提拉(Meikhtila)，遭到焚烧的清真寺废墟。缅甸中部城镇梅提拉20日起爆发穆斯林与佛教徒的严重宗教冲突，造成数十人死亡。REUTERS/Soe Zeya Tun
3月20日，美国瓦胡岛，冲浪者穿过巨浪。 REUTERS/Hugh Gentry
3月21日，巴西里约热内卢，巴西艺术家Vinicius Silva使用6,000个灯泡营造出雨一样的效果。 REUTERS/Pilar Olivares
3月20日，萨尔瓦多首都圣萨尔瓦多，一个男孩分拣捕捞上来的鱼。 REUTERS/Ulises Rodriguez
3月22日，约旦安曼，仪仗队士兵整齐站立等待来访的美国总统奥巴马。奥巴马于22日抵达约旦首都安曼，开始正式访问。 REUTERS/Muhammad Hamed
3月23日，美国儿童选择奖在美国洛杉矶举行，获得“最受欢迎女歌手”的凯蒂·佩里受到歌迷的热情欢迎。 REUTERS/Phil McCarten
3月23日，湖北武汉，贝克汉姆参观了卓尔俱乐部，并亲自上场为球员们表演，在表演任意球时摔倒。REUTERS/Stringer
3月23日，巴西首都巴西利亚，新娘在集体婚礼开始前合影。约有78对新人参加集体婚礼。 REUTERS/Ueslei Marcelino
3月24日，西班牙奥维耶多，信徒在圣周游行因下雨暂停后将耶稣塑像搬进教堂。 REUTERS /Eloy Alonso
3月25日，在中国时装周上，模特在“汉帛奖”中国国际青年设计师时装作品大赛上走秀。REUTERS/Jason Lee
朝中社3月25日提供的照片显示，朝鲜最高领导人金正恩3月24日视察朝鲜人民军第1501部队，并查看部队自行研制的尖端战斗技术器材。 REUTERS/KCNA
3月26日，约旦安曼，约旦球迷观看2014巴西世界杯预选赛亚洲区十强赛B组约旦对阵日本队。日本队客场爆冷1比2不敌约旦。 REUTERS/Muhammad Hamed
3月25日，乌拉圭蒙得维的亚，一名南美牧人参加Criolla Week活动，竞争“最佳骑手”称号。 REUTERS/Andres Stapff
3月26日，南非比勒陀利亚，中国国家主席习近平与夫人彭丽媛参加南非总统祖马主持的欢迎午宴。 REUTERS/Siphiwe Sibeko
3月4日，阿富汗贾拉拉巴德，儿童观看焚烧过期的医疗用品。 REUTERS / Parwiz
3月8日，耶路撒冷老城，巴勒斯坦人在冲突中遭受以色列警察的催泪瓦斯袭击。 REUTERS/Ammar Awad
3月4日，俄罗斯索契，一名男子观看因建设隧道而倾斜的居民楼。REUTERS/Nina Zotina
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中国国际时装周 China Fashion Week
(Reuters) -中国国际时装周（2013/2014秋冬系列）在北京开幕，来自国内外的36家品牌和机构、22位中外设计师、近110位设计及模特新秀举办23场时装发布、4项设计大赛总决赛以及11场新闻发布和论坛讲座等专业活动。
路透3月照片精选(上) Pictures of the Month - Mar 2013(1)
(Reuters) -路透社全球摄影记者3月优秀新闻照片大汇总。请尽享视觉盛宴。
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May Day rallies
May Day demonstrations, rallies and celebrations around the world.
Pictures of the month: April
Our top photos from the past month.
Reunited for three minutes at Mexico-U.S. border
Separated relatives are briefly reunited as U.S. border patrol agents open a gate to allow families to hug along the Mexico and U.S border.
U.S. forces in Syria
Images of U.S. military forces operating within Syria.
White House Correspondents' dinner
Journalists turn out for the annual White House Correspondents' Association dinner in Washington
Trump marks 100 days with Harrisburg rally
President Trump led a rally marking his first 100 days in office in Harrisburg, Pennsylvania.
Protesters rally during climate march
A sea of protesters swarmed in front of the White House to voice displeasure with President Donald Trump's stance on the environment and demand that he rethink plans to reverse the climate change policies backed by his predecessor.
Pope visits Egypt
On a two-day visit to Egypt, Pope Francis urged Muslim leaders to unite in renouncing religious extremism at a time when Islamist militants are targeting ancient Christian communities across the Middle East.
Trump's first 100 days
The first 100 days of the Trump administration in 50 photos.