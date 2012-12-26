路透12月照片精选(下) Pictures of Dec 2012(2)

12月25日，巴基斯坦卡拉奇，士兵在巴基斯坦缔造者穆罕默德·阿里·真纳的陵墓站岗。真纳是巴基斯坦立国运动领袖，也是巴基斯坦国的创建者，当天是他诞辰136周年纪念日。 REUTERS/Akhtar Soomro