路透12月照片精选(下) Pictures of Dec 2012(2)
12月14日，朝鲜平壤，民众参加集会庆祝朝鲜成功发射“银河3号”运载火箭，将卫星送上太空。朝鲜称此次火箭发射旨在将一枚气象卫星送入太空轨道，但美国、韩国和日本则表示，朝鲜此举旨在测试日后用于运载核弹头的火箭技术。 REUTERS/Kyodo
12月13日，英国希思罗机场，卡塔尔航空波音787梦想飞机上的座椅播放视频。卡塔尔航空公司波音787客机当日首次执飞从多哈飞往伦敦希思罗机场的航线。该公司成为首家使用梦想客机执飞英国定期航班的航空公司。 REUTERS/Andrew Winning
12月13日，江苏南京，纪念南京大屠杀遇难者的活动上放飞和平鸽。当天日是侵华日军南京大屠杀遇难同胞75周年纪念日。 REUTERS/Carlos Barria
12月21日，法国昂蒂布，工作人员扮成“圣诞老人”在Marineland海洋公园内与海豚“共舞”。 REUTERS/Eric Gaillard
12月12日，尼加拉瓜马那瓜，550个孩子在大都会天主大教堂参加第一次领圣餐仪式。 RREUTERS/Oswaldo Rivas
12月22日，意大利威尼斯，“圣诞老人”们在大雾中划船前行。 REUTERS/ Manuel Silvestri
12月10日，英国伦敦，一名工作人员在佳士得拍卖厅与抽象雕塑艺术大师芭芭拉·赫普沃斯(Barbara Hepworth)的作品合影。 REUTERS/Luke MacGregor
12月9日，阿根廷布宜诺斯艾利斯，总统克里斯蒂娜在国际人权日庆祝活动上与表演者握手。 REUTERS/Marcos Brindicci
12月4日，白俄罗斯小村Minoity，一名女工在由前苏联导弹军事基地改建的农场内种植蘑菇。 REUTERS/Vasily Fedosenko
12月2日，德国威斯巴登，游客参观艺术家Naneci Yurdaguel的作品。 REUTERS/Ralph Orlowski
12月24日，上海，一名女子在公园圣诞节活动上表演。 REUTER/Aly Song
12月22日，位于阿根廷首都布宜诺斯艾利斯西南部的科帕韦(Copahue)火山喷发大量烟尘，当局已发布黄色预警。科帕韦火山位于阿根廷内乌肯省西北部与智利交界处，海拔2,997米，火山由7个火山口组成，山顶终年积雪。 REUTERS/Antonio Huglich
12月23日，突尼斯首都突尼斯市，一名男子在纪念突尼斯革命爆发二周年的活动上挥舞叙利亚反对派旗帜。 REUTERS/Anis Mili
12月22日，柬埔寨暹粒，游客在日落时参观吴哥窟。REUTERS/Erik De Castro
12月13日，美国纽约，好莱坞女星丽芙·泰勒(Liv Tyler)在慈善活动中接受采访。 REUTERS/Andrew Kelly
12月7日，澳大利亚悉尼，人们身着泳装参加名为“Strut the Streets”的游行活动，试图创造世界最大型泳装游行的吉尼斯纪录。据悉，此项活动每年举行一次，是为了给澳大利亚原住民会建立的非盈利慈善组织募资。 REUTERS/Daniel Munoz
12月12日，德国杜塞尔多夫，公园内的时钟显示“12时12分”。 REUTERS/Ina Fassbender
12月16日，巴西里约热内卢，民众参加5,000米趣味色彩赛跑，身上被洒满彩色粉末。 REUTERS/Ricardo Moraes
12月16日，美国康涅狄格州纽敦市，美国总统奥巴马参加为该市小学枪击案死难者举办的悼念活动。 REUTERS/Kevin Lamarque
12月25日，巴基斯坦卡拉奇，士兵在巴基斯坦缔造者穆罕默德·阿里·真纳的陵墓站岗。真纳是巴基斯坦立国运动领袖，也是巴基斯坦国的创建者，当天是他诞辰136周年纪念日。 REUTERS/Akhtar Soomro