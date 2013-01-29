路透1月照片精选(下) Pictures of Jan 2013(2)

1月11日，英国伦敦，英王妃凯特的首幅官方肖像在英国国家肖像馆公布于众。这幅名叫《剑桥公爵夫人殿下》的肖像由艺术家保罗•埃姆斯雷在画布上运用薄层油和釉料技术绘成，耗时3个半月。 REUTERS/Andrew Winninmore