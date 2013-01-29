路透1月照片精选(下) Pictures of Jan 2013(2)
1月13日，孟加拉达卡，众多信徒乘坐火车抵达车站，前去参加世界穆斯林大会。REUTERS/Andrew Biraj
1月12日，黑龙江哈尔滨有一家机器人主题餐馆，餐馆内“打工”的机器人不仅可以代替服务员传菜，还能顶替大厨炒菜。 REUTERS/Sheng Li
1月12日，印度瓦拉纳西，一名印度教信徒在恒河里向太阳神祈祷。 REUTERS/Danish Siddiqui
1月9日，达喀尔拉力赛第五赛段秘鲁阿雷基帕至智利阿里卡，南非车手范尼凯克(Riaan Van Niekerk)驾驶赛车扬起沙尘。REUTERS/Jacky Naegelen
1月9日，西澳大利亚的昂斯洛(Onslow)沿岸遭遇罕见红色沙尘暴袭击，风暴逼近前，海边先出现高耸入云的红色沙尘暴。AREUTERS/Brett Martin/fishwrecked.com/Handout
1月11日，英国伦敦，英王妃凯特的首幅官方肖像在英国国家肖像馆公布于众。这幅名叫《剑桥公爵夫人殿下》的肖像由艺术家保罗•埃姆斯雷在画布上运用薄层油和釉料技术绘成，耗时3个半月。 REUTERS/Andrew Winninmore
1月11日，被誉为世界四大冰雪盛会之一的哈尔滨国际冰雪节在黑龙江举行，一名员工装扮成熊猫在冰雕上滑行。 REUTERS/Sheng Li
1月10日，一班飞往巴布亚新几内亚的澳洲航空公司飞机机翼上出现一条长达9英尺(约2.7米)的蟒蛇。由于这条蟒蛇在机身外面，没有给乘客造成威胁，因此航班并没有采取迫降等紧急措施，不过蟒蛇最终未能存活下来。 REUTERS/more
1月10日，也门萨那，一名抗议者在示威活动中在政府办公大楼的墙壁上喷绘标语。示威者要求审判前总统萨利赫。 REUTERS/Khaled Abdullah
1月9日，墨西哥蒙特雷，一名法庭技术人员在犯罪现场拍照。有四名男子遭枪手追击并射杀。REUTERS/Daniel Becerril
1月7日，美国迈阿密，阿拉巴马大学红潮队啦啦队员庆祝该队在NCAA BCS全国冠军赛中打败圣母大学“战斗的爱尔兰人”队。 REUTERS/Chris Keane
1月4日，浙江杭州，一名女子在西湖边的雪地中拍摄婚纱照。 REUTERS/Chance Chan
1月4日，委内瑞拉加拉加斯，一个宗教圣坛上的总统查韦斯画像。委内瑞拉新闻和通信部长埃内斯托·比列加斯27日在智利首都圣地亚哥表示，委内瑞拉总统查韦斯已渡过术后难关，目前准备接受新一轮治疗。REUTERS/Carlos Gmore
1月4日，澳大利亚霍巴特东部Carlton，山火冒出滚滚浓烟。澳大利亚近日迎来极端酷暑天气，有一些地方发生山火。 REUTERS/Joanne Giuliani
1月1日，巴西里约热内卢，一名女子观看Copacabana海滩庆祝新年的烟火。 REUTERS/Pilar Olivares
1月1日，浙江杭州，消防官兵在火灾现场救火。当日凌晨2时39分左右，位于杭州萧山区瓜沥镇临港工业园区友成机工有限公司发生火灾。在扑救过程中，三名消防队员不幸遇难。REUTERS/Stringer
1月1日，科特迪瓦阿比让，踩踏事故中的伤者在医院接受治疗。阿比让市12月31日举办迎新年烟火表演时发生了严重的踩踏事故，造成至少60人丧生。 REUTERS/Thierry Gouegnon
1月2日，香港，一家工厂屋顶晾晒近万张鲨鱼皮。鱼翅汤在香港被视为海味珍品，按照传统，婚宴等场合都少不了这一道菜。 REUTERS/Bobby Yip
1月2日，约旦河西岸城市杰宁附近Jordan Valley，一个贝都因人孩子在树上荡秋千。REUTERS/Ammar Awad
1月4日，加沙城，巴勒斯坦民众参加巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）成立48周年的庆祝活动。法塔赫当日在巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）控制的加沙地带举行成立48周年的大规模庆祝活动，这也是哈马斯2007年控制加沙以来，法塔more
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去年全年访港旅客按年增16% Visitors in Hong Kong
(Reuters) -- 香港旅游发展局公布，2012年全年访港旅客按年上升16%，至4,861.5万人次；其中内地旅客增幅达24.2%，占整体旅客约72%，而长途、台湾及新兴市场旅客则分别录得1.4-6%的跌幅。
上海民众抢购8000斤“钓鱼岛鱼” Diao Yu Island Fish
(Reuters) - 来自中国钓鱼岛附近海域的鲜鱼运抵上海光大会展中心，8,000斤新鲜马面鱼、马鲛鱼、青砧鱼、红鲠鱼被众多顾客抢购一空。
24小时时事新闻(1月29日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
路透1月照片精选(上) Pictures of Jan 2013(1)
(Reuters) -路透社全球摄影记者1月优秀新闻照片大汇总。请尽享视觉盛宴。
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Images from within the reclusive Korean People's Army.
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USS Carl Vinson's tour of Asia
The USS Carl Vinson aircraft carrier strike group was supposed to be headed toward North Korea in a show of force, but was actually completing training exercises in Australia.
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