路透7月照片精选(下) Pictures of the Month - July 2013(2)

7月18日，印度巴特那，学校食物中毒事件中的一个孩子在医院接受治疗，旁边放着医院提供的早餐。印度比哈尔邦一所学校发生食物中毒事件，造成至少25名学生死亡，数十人被送往医院接受治疗。此事引发了暴力抗议和愤怒指控。 REUTmore