路透5月照片精选(下) Pictures of May 2013(2)
5月17日，香港，人们参加巴西艺术家丽吉亚·佩普(Lygia Pape)的行为艺术。 REUTERS/Tyrone Siu
5月24日，印度兰契，来自贾坎德邦的民众参加祈雨仪式。 REUTERS/Rajesh Kumar
5月20日，黎巴嫩的黎波里，支持叙利亚反对派的逊尼派武装人员骑着摩托前去参加在冲突中死亡的同伴的葬礼。黎巴嫩北部城市的黎波里穆哈辛山地区亲叙利亚政府的阿拉维派武装人员和塔巴纳门地区支持叙利亚反对派的逊尼派武装人员自19日more
5月23日，在法国戛纳电影节上，女星莎朗·斯通(左)与脱衣舞娘蒂塔·万提斯参加由美国艾滋病研究基金举办的“电影对抗艾滋”年度晚宴。 REUTERS/Jean-Paul Pelissier
5月16日，印控克什米尔斯利那加，一个孩子在小河中洗澡。 REUTERS/Danish Ismail
5月15日，北爱尔兰举行贝尔法斯特农产品展，参展的绵羊。REUTERS/Cathal McNaughton
5月14日，韩国首尔，清溪川上悬挂着灯笼，以迎接5月17日的佛诞日。REUTERS/Kim Hong-Ji
5月26日，希腊雅典，一个男孩经过一幅涂鸦。REUTERS/Yannis Behrakis
5月22日，在距离塞尔维亚首都贝尔格莱德约160公里的巴伊纳巴什塔，一所房子建在德里纳河中的岩石上。这所房子由一伙年轻人于1968年共同建造，他们认为这块河中的岩石是建造微型庇护所的理想所在。 REUTERS/Markomore
5月23日，美国波士顿，一名行人撑伞行走在阵亡将士纪念日上摆放的美国国旗中间。 REUTERS/Brian Snyder
5月12日，马来西亚雪邦的一个机场，英国亿万富翁理查德·布兰森爵士(左)因为打赌输给亚洲航空老板托尼·费尔南德斯，要在亚航一趟航班上打扮成“空姐”服务旅客。 REUTERS/Bazuki Muhammad
5月11日，印度西里古里，工人搬着采摘的茶叶返回工厂。 REUTERS/Rupak De Chowdhuri
5月11日，印度拉贾斯坦邦阿杰梅尔，一位穆斯林朝圣者在“乌尔斯节”游行活动上表演特技。来自印度各地的苏菲派穆斯林聚集在印度阿杰梅尔，参加一年一度的“乌尔斯节”，纪念12世纪苏的菲派圣人赫瓦贾·穆因丁·奇什蒂(Hazratmore
5月26日，美国加州卡森城，一只“霸王龙”在美国足球职业大联盟赛中场休息期间宣传洛杉矶县自然历史博物馆。REUTERS/Danny Moloshok
5月8日，英国伦敦，一名女子在国会广场等待观看英国国会开幕大典。 REUTERS/Andrew Winning
5月6日，阿拉伯旅游展在迪拜开幕，阿斯顿马丁警车亮相。REUTERS/Ahmed Jadallah
5月3日，俄罗斯莫斯科，一名士兵参加胜利日阅兵式彩排。俄罗斯9日在莫斯科红场举行盛大阅兵式，纪念卫国战争胜利68周年，并展示强大军力。REUTERS/Maxim Shemetov
5月27日，西班牙毕尔巴鄂，人们装扮成囚犯参加示威游行，抗议失业、贫困等。 REUTERS/Vincent West
5月25日，美国纽约，美国西点军校的学员在毕业典礼上扔帽子。 REUTERS/Mike Segar
5月21日，尼泊尔拉利特普尔，一名男子在战车节仪式上准备向其他信徒扔椰子。REUTERS/Navesh Chitrakar
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24小时时事新闻(5月28日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
第66届戛纳电影节闭幕 Cannes Film Festival Winners
(Reuters) - 第66届戛纳电影节落下帷幕，女同性恋题材影片《阿黛尔的生活》斩获金棕榈大奖，76岁的美国演员布鲁斯·邓恩与法国女星贝热尼丝·贝乔获封影帝影后。中国导演贾樟柯执导的《天注定》一片赢得最佳编剧奖。
寰宇搜奇 Oddly(9)
(Reuters) -世界之大，无奇不有。路透摄影记者为你打开这扇“随意门”。
瑞典首都连发骚乱 震惊“幸福之国” Stockholm Riots 2013
(Reuters) -瑞典首都斯德哥尔摩移民聚居郊区连续三晚发生骚乱，数百名年轻人纵火烧车并袭击警察。电视上播放的纵火烧车画面，冲击瑞典”幸福之国“的形象。
精选图集
First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
'Mother of all marches' in Venezuela
Venezuela's opposition begins the "mother of all marches" in the culmination of two weeks of violent demonstrations against President Nicolas Maduro.
Iraqi violinist returns to play Mosul after ISIS
Amid the bombed-out ruins of an ancient site revered by both Muslims and Christians in Mosul, Iraqi violinist Ameen Mukdad held a small concert in the city he was forced to flee by Islamic State militants.
USS Carl Vinson's tour of Asia
The USS Carl Vinson aircraft carrier strike group was supposed to be headed toward North Korea in a show of force, but was actually completing training exercises in Australia.
Dior goes to Tokyo
Models present creations for Christian Dior's Haute Couture Spring-Summer 2017 live show to celebrate Dior's new flagship store at Tokyo's Ginza Six mall.
Julia Roberts: People's most beautiful woman
Julia Roberts was named the world's most beautiful woman by People magazine for a record 5th time, but the actress said she thought her best years were yet to come.
Riding the subway in North Korea
Scenes from the underground in Pyongyang.
Iceberg Alley
The first icebergs of the season pass "Iceberg Alley" on the coast of Newfoundland, Canada.
Flower power in Sao Paulo
Cyclists ride bicycles covered in flowers on the streets of Sao Paulo during a performance by Japanese artist Azuma Makoto.